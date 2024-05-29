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Лукашенко подписал закон о приостановлении действия ДОВСЕ - РИА Новости, 29.05.2024
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00:06 29.05.2024 (обновлено: 00:56 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/lukashenko-1949026130.html
Лукашенко подписал закон о приостановлении действия ДОВСЕ
Лукашенко подписал закон о приостановлении действия ДОВСЕ - РИА Новости, 29.05.2024
Лукашенко подписал закон о приостановлении действия ДОВСЕ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T00:06
2024-05-29T00:56
александр лукашенко
европа
белоруссия
в мире
нато
париж
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МИНСК, 29 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе.Документ размещен на национальном правовом интернет-портале страны.Закон был принят нижней палатой парламента 17 апреля, одобрен верхней — 6 мая."Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года", — говорится в законе.Законопроект разработали в целях обеспечения национальных интересов Белоруссии и в качестве ответной меры на решение стран — членов НАТО о приостановлении этого договора.ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Организации Варшавского договора (ОВД). Минск ратифицировал его в 1992 году. Документ устанавливал предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых Договором вооружений и военной техники (ОДВТ): боевым танкам, боевым бронированным машинам (ББМ), артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам.Россия приостановила действие договора в 2007 году, а в 2023 году денонсировала его.
https://ria.ru/20240527/gryzlov-1948663001.html
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александр лукашенко, европа, белоруссия, в мире, нато, париж
Александр Лукашенко, Европа, Белоруссия, В мире, НАТО, Париж
Лукашенко подписал закон о приостановлении действия ДОВСЕ

Лукашенко подписал закон о приостановлении действия ДОВСЕ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 29 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе.
Документ размещен на национальном правовом интернет-портале страны.
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Запад не может поставить Россию и Белоруссию на колени, заявил Грызлов
27 мая, 15:18
Закон был принят нижней палатой парламента 17 апреля, одобрен верхней — 6 мая.
«
"Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года", — говорится в законе.
Законопроект разработали в целях обеспечения национальных интересов Белоруссии и в качестве ответной меры на решение стран — членов НАТО о приостановлении этого договора.
ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Организации Варшавского договора (ОВД). Минск ратифицировал его в 1992 году. Документ устанавливал предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых Договором вооружений и военной техники (ОДВТ): боевым танкам, боевым бронированным машинам (ББМ), артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам.
Россия приостановила действие договора в 2007 году, а в 2023 году денонсировала его.
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Александр ЛукашенкоЕвропаБелоруссияВ миреНАТОПариж
 
 
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