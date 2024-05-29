https://ria.ru/20240529/lukashenko-1949026130.html
Лукашенко подписал закон о приостановлении действия ДОВСЕ
Лукашенко подписал закон о приостановлении действия ДОВСЕ - РИА Новости, 29.05.2024
Лукашенко подписал закон о приостановлении действия ДОВСЕ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T00:06
2024-05-29T00:06
2024-05-29T00:56
александр лукашенко
европа
белоруссия
в мире
нато
париж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944806773_0:149:3110:1898_1920x0_80_0_0_3074a4d81cfed62cc81f34c5cce56fd6.jpg
МИНСК, 29 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе.Документ размещен на национальном правовом интернет-портале страны.Закон был принят нижней палатой парламента 17 апреля, одобрен верхней — 6 мая."Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года", — говорится в законе.Законопроект разработали в целях обеспечения национальных интересов Белоруссии и в качестве ответной меры на решение стран — членов НАТО о приостановлении этого договора.ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Организации Варшавского договора (ОВД). Минск ратифицировал его в 1992 году. Документ устанавливал предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых Договором вооружений и военной техники (ОДВТ): боевым танкам, боевым бронированным машинам (ББМ), артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам.Россия приостановила действие договора в 2007 году, а в 2023 году денонсировала его.
https://ria.ru/20240527/gryzlov-1948663001.html
https://ria.ru/20240412/moldaviya-1939639222.html
европа
белоруссия
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944806773_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a160d573876d955cb6c5851d66592f58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, европа, белоруссия, в мире, нато, париж
Александр Лукашенко, Европа, Белоруссия, В мире, НАТО, Париж
Лукашенко подписал закон о приостановлении действия ДОВСЕ
Лукашенко подписал закон о приостановлении действия ДОВСЕ