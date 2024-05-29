https://ria.ru/20240529/loyko-1949160958.html

Журналистку SOTA* Анну Лойко** внесли в список террористов

Журналистку SOTA* Анну Лойко** внесли в список террористов - РИА Новости, 29.05.2024

Журналистку SOTA* Анну Лойко** внесли в список террористов

Росфинмониторинг внес журналистку SOTA* Анну Лойко** в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:02

2024-05-29T16:02

2024-05-29T16:02

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Росфинмониторинг внес журналистку SOTA* Анну Лойко** в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы. "Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть. Физические лица... Лойко Анна Евгеньевна**, 14.05.1999 года рождения, город Москва", - говорится в перечне.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента** Внесена в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240529/kitay-1949155696.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)