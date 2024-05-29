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Журналистку SOTA* Анну Лойко** внесли в список террористов - РИА Новости, 29.05.2024
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16:02 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/loyko-1949160958.html
Журналистку SOTA* Анну Лойко** внесли в список террористов
Журналистку SOTA* Анну Лойко** внесли в список террористов - РИА Новости, 29.05.2024
Журналистку SOTA* Анну Лойко** внесли в список террористов
Росфинмониторинг внес журналистку SOTA* Анну Лойко** в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:02
2024-05-29T16:02
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Росфинмониторинг внес журналистку SOTA* Анну Лойко** в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы. "Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть. Физические лица... Лойко Анна Евгеньевна**, 14.05.1999 года рождения, город Москва", - говорится в перечне.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента** Внесена в список террористов и экстремистов
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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60
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Журналистку SOTA* Анну Лойко** внесли в список террористов

Росфинмониторинг внес журналистку SOTA Лойко в список террористов и экстремистов

© Фото : База розыска МВД РоссииАнна Лойко**
Анна Лойко** - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Фото : База розыска МВД России
Анна Лойко**. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Росфинмониторинг внес журналистку SOTA* Анну Лойко** в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть. Физические лица... Лойко Анна Евгеньевна**, 14.05.1999 года рождения, город Москва", - говорится в перечне.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
** Внесена в список террористов и экстремистов
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15:47
 
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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