https://ria.ru/20240529/loyko-1949160958.html
Журналистку SOTA* Анну Лойко** внесли в список террористов
Журналистку SOTA* Анну Лойко** внесли в список террористов - РИА Новости, 29.05.2024
Журналистку SOTA* Анну Лойко** внесли в список террористов
Росфинмониторинг внес журналистку SOTA* Анну Лойко** в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:02
2024-05-29T16:02
2024-05-29T16:02
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949159658_0:122:1564:1002_1920x0_80_0_0_dd6b60db6f5b434e3e0a23cce54cb983.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Росфинмониторинг внес журналистку SOTA* Анну Лойко** в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы. "Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть. Физические лица... Лойко Анна Евгеньевна**, 14.05.1999 года рождения, город Москва", - говорится в перечне.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента** Внесена в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240529/kitay-1949155696.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Журналистку SOTA* Анну Лойко** внесли в список террористов
Росфинмониторинг внес журналистку SOTA Лойко в список террористов и экстремистов
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Росфинмониторинг внес журналистку SOTA* Анну Лойко** в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть. Физические лица... Лойко Анна Евгеньевна**, 14.05.1999 года рождения, город Москва", - говорится в перечне.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
** Внесена в список террористов и экстремистов