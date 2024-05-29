https://ria.ru/20240529/letniysadprazdnik-1949142298.html
В Петербурге в июне отметят 320-летие Летнего сада
В Петербурге в июне отметят 320-летие Летнего сада - РИА Новости, 29.05.2024
В Петербурге в июне отметят 320-летие Летнего сада
В Санкт-Петербурге в июне пройдет масштабный праздник "День Летнего сада", сообщил Государственный Русский музей. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:13
2024-05-29T15:13
2024-05-29T15:13
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. В Санкт-Петербурге в июне пройдет масштабный праздник "День Летнего сада", сообщил Государственный Русский музей."8 и 9 июня в Летнем саду Русского музея впервые пройдёт масштабный праздник "День Летнего сада". В этом году он приурочен к годовщине основания главного сада России и юбилею Александра Пушкина", - говорится в сообщении.Планируется, что праздник будет отмечаться ежегодно и станет традицией для жителей Северной столицы и туристов. Даты проведения выбраны неслучайно: 9 июня родился император Пётр I, основатель Летнего сада.Посетителей праздника в этом году ждет двухдневный марафон: более 100 мероприятий для всей семьи. В частности, запланированы выступления лучших артистов России: пианиста Ивана Бессонова, звезд Мариинского театра, театра марионеток имени Е.С. Деммени, легендарных "Olympic Orchestra", "Терем-Квартета" и оркестра "Бис-квит", иллюзиониста Романа Борща и других.В просветительскую программу праздника войдут десятки мастер-классов, тематических экскурсий, лекций, паблик-токи от лучших искусствоведов, методистов, реставраторов Русского музея. Два дня праздника будут разделены на тайм-слоты — семейный, классический, молодежный.На Школьной аллее Летнего сада разместится выставка "Истории Летнего сада", подготовленная научными сотрудниками Русского музея. Здесь будут представлены самые яркие и важные страницы истории любимого сада Петра I, выставка расскажет о героическом подвиге сотрудников Летнего сада во время блокады Ленинграда, о реставрационных работах и археологических исследованиях.320 лет назад по приказу Петра I в Санкт-Петербурге был разбит большой сад, не уступавший по красоте западноевропейским паркам того времени. Император сам наметил первоначальный план и впоследствии тщательно следил за обустройством любимого сада. При Петре I началась закупка скульптур итальянских мастеров из каррарского мрамора, которые украсили тенистые аллеи. Летний сад восхищал горожан и гостей города, став самым любимым местом прогулок в XIX веке. По аллеям сада гулял Александр Пушкин и его современники, впоследствии убранство сада – скульптуры, знаменитую ограду, деревья – восхваляли в стихах Анна Ахматова, Самуил Маршак, Иосиф Бродский и другие поэты.
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санкт-петербург, русский музей, россия, государственный русский музей, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Музейные маршруты России, Санкт-Петербург, Русский музей, Россия, Государственный Русский музей, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. В Санкт-Петербурге в июне пройдет масштабный праздник "День Летнего сада", сообщил Государственный Русский музей.
"8 и 9 июня в Летнем саду Русского музея впервые пройдёт масштабный праздник "День Летнего сада". В этом году он приурочен к годовщине основания главного сада России и юбилею Александра Пушкина", - говорится в сообщении.
Планируется, что праздник будет отмечаться ежегодно и станет традицией для жителей Северной столицы и туристов. Даты проведения выбраны неслучайно: 9 июня родился император Пётр I, основатель Летнего сада.
Посетителей праздника в этом году ждет двухдневный марафон: более 100 мероприятий для всей семьи. В частности, запланированы выступления лучших артистов России: пианиста Ивана Бессонова, звезд Мариинского театра, театра марионеток имени Е.С. Деммени, легендарных "Olympic Orchestra", "Терем-Квартета" и оркестра "Бис-квит", иллюзиониста Романа Борща и других.
В просветительскую программу праздника войдут десятки мастер-классов, тематических экскурсий, лекций, паблик-токи от лучших искусствоведов, методистов, реставраторов Русского музея. Два дня праздника будут разделены на тайм-слоты — семейный, классический, молодежный.
На Школьной аллее Летнего сада разместится выставка "Истории Летнего сада", подготовленная научными сотрудниками Русского музея. Здесь будут представлены самые яркие и важные страницы истории любимого сада Петра I, выставка расскажет о героическом подвиге сотрудников Летнего сада во время блокады Ленинграда, о реставрационных работах и археологических исследованиях.
320 лет назад по приказу Петра I в Санкт-Петербурге был разбит большой сад, не уступавший по красоте западноевропейским паркам того времени. Император сам наметил первоначальный план и впоследствии тщательно следил за обустройством любимого сада. При Петре I началась закупка скульптур итальянских мастеров из каррарского мрамора, которые украсили тенистые аллеи. Летний сад восхищал горожан и гостей города, став самым любимым местом прогулок в XIX веке. По аллеям сада гулял Александр Пушкин и его современники, впоследствии убранство сада – скульптуры, знаменитую ограду, деревья – восхваляли в стихах Анна Ахматова, Самуил Маршак, Иосиф Бродский и другие поэты.