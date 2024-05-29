https://ria.ru/20240529/lavrov-1949092286.html

Лавров назвал цель Запада изолировать Россию иллюзией

Лавров назвал цель Запада изолировать Россию иллюзией - РИА Новости, 29.05.2024

Лавров назвал цель Запада изолировать Россию иллюзией

Изоляция России - очевидно иллюзорная, недостижимая цель, но сегодняшние западные политики, учитывая их уровень, могут всерьез к ней стремиться в рамках своей... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T12:05

2024-05-29T12:05

2024-05-29T12:05

россия

украина

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Изоляция России - очевидно иллюзорная, недостижимая цель, но сегодняшние западные политики, учитывая их уровень, могут всерьез к ней стремиться в рамках своей программы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Задача изолировать Россию и не дать ей развиваться, полностью реализовать свои возможности, она, конечно, иллюзорная и утопичная. Но качества нынешних политиков на Запада вполне позволяют допустить, что они могут всерьез делать иллюзии и утопии своей практической программой. Как говорится, пусть стараются", - сказал Лавров, выступая на круглом столе по ситуации вокруг Украины. По его словам, ни у кого не вызывает сомнений, что эта политика закончится провалом.

https://ria.ru/20240214/lavrov-1927298912.html

россия

украина

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Дарья Буймова

россия, украина, сергей лавров, в мире