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Лавров назвал цель Запада изолировать Россию иллюзией - РИА Новости, 29.05.2024
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12:05 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/lavrov-1949092286.html
Лавров назвал цель Запада изолировать Россию иллюзией
Лавров назвал цель Запада изолировать Россию иллюзией - РИА Новости, 29.05.2024
Лавров назвал цель Запада изолировать Россию иллюзией
Изоляция России - очевидно иллюзорная, недостижимая цель, но сегодняшние западные политики, учитывая их уровень, могут всерьез к ней стремиться в рамках своей... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:05
2024-05-29T12:05
россия
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Изоляция России - очевидно иллюзорная, недостижимая цель, но сегодняшние западные политики, учитывая их уровень, могут всерьез к ней стремиться в рамках своей программы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Задача изолировать Россию и не дать ей развиваться, полностью реализовать свои возможности, она, конечно, иллюзорная и утопичная. Но качества нынешних политиков на Запада вполне позволяют допустить, что они могут всерьез делать иллюзии и утопии своей практической программой. Как говорится, пусть стараются", - сказал Лавров, выступая на круглом столе по ситуации вокруг Украины. По его словам, ни у кого не вызывает сомнений, что эта политика закончится провалом.
https://ria.ru/20240214/lavrov-1927298912.html
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россия, украина, сергей лавров, в мире
Россия, Украина, Сергей Лавров, В мире
Лавров назвал цель Запада изолировать Россию иллюзией

Глава МИД Лавров: Запад может всерьез стремиться к изоляции России

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Изоляция России - очевидно иллюзорная, недостижимая цель, но сегодняшние западные политики, учитывая их уровень, могут всерьез к ней стремиться в рамках своей программы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Задача изолировать Россию и не дать ей развиваться, полностью реализовать свои возможности, она, конечно, иллюзорная и утопичная. Но качества нынешних политиков на Запада вполне позволяют допустить, что они могут всерьез делать иллюзии и утопии своей практической программой. Как говорится, пусть стараются", - сказал Лавров, выступая на круглом столе по ситуации вокруг Украины.
По его словам, ни у кого не вызывает сомнений, что эта политика закончится провалом.
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