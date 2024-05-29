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США попросят страны Азии предоставить территории для РСМД, заявил Лавров - РИА Новости, 29.05.2024
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11:51 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/lavrov-1949088745.html
США попросят страны Азии предоставить территории для РСМД, заявил Лавров
США попросят страны Азии предоставить территории для РСМД, заявил Лавров - РИА Новости, 29.05.2024
США попросят страны Азии предоставить территории для РСМД, заявил Лавров
Москва считает, что США могут попросить и другие страны Азии, помимо Филиппин, предоставить территорию для размещения ракет средней и меньшей дальности, заявил... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:51
2024-05-29T11:51
сша
филиппины
москва
сергей лавров
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Москва считает, что США могут попросить и другие страны Азии, помимо Филиппин, предоставить территорию для размещения ракет средней и меньшей дальности, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. "Изначально американцы вышли из этого договора (о РСМД - ред.), чтобы осваивать теперь новые просторы, включая Филиппины. И я уверен, что другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона тоже получат просьбы предоставить гостеприимную территорию для похожего рода вооружений", - сказал Лавров в ходе посольского "круглого стола" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины. Ранее командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе заявлял о намерении США разместить ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшее время.
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сша, филиппины, москва, сергей лавров
США, Филиппины, Москва, Сергей Лавров
США попросят страны Азии предоставить территории для РСМД, заявил Лавров

Лавров: США попросят страны Азии предоставить территории для размещения ракет

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Москва считает, что США могут попросить и другие страны Азии, помимо Филиппин, предоставить территорию для размещения ракет средней и меньшей дальности, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Изначально американцы вышли из этого договора (о РСМД - ред.), чтобы осваивать теперь новые просторы, включая Филиппины. И я уверен, что другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона тоже получат просьбы предоставить гостеприимную территорию для похожего рода вооружений", - сказал Лавров в ходе посольского "круглого стола" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Ранее командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе заявлял о намерении США разместить ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшее время.
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В МИД выразили опасение, что решение США разместить ракеты в АТР необратимо
11 апреля, 14:48
 
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