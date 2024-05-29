https://ria.ru/20240529/lavrov-1949088745.html
США попросят страны Азии предоставить территории для РСМД, заявил Лавров
США попросят страны Азии предоставить территории для РСМД, заявил Лавров - РИА Новости, 29.05.2024
США попросят страны Азии предоставить территории для РСМД, заявил Лавров
Москва считает, что США могут попросить и другие страны Азии, помимо Филиппин, предоставить территорию для размещения ракет средней и меньшей дальности, заявил... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:51
2024-05-29T11:51
2024-05-29T11:51
сша
филиппины
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сергей лавров
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Москва считает, что США могут попросить и другие страны Азии, помимо Филиппин, предоставить территорию для размещения ракет средней и меньшей дальности, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. "Изначально американцы вышли из этого договора (о РСМД - ред.), чтобы осваивать теперь новые просторы, включая Филиппины. И я уверен, что другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона тоже получат просьбы предоставить гостеприимную территорию для похожего рода вооружений", - сказал Лавров в ходе посольского "круглого стола" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины. Ранее командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе заявлял о намерении США разместить ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшее время.
https://ria.ru/20240411/mid-1939367355.html
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сша, филиппины, москва, сергей лавров
США, Филиппины, Москва, Сергей Лавров
США попросят страны Азии предоставить территории для РСМД, заявил Лавров
Лавров: США попросят страны Азии предоставить территории для размещения ракет