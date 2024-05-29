https://ria.ru/20240529/kuznetsova-1949221444.html

Кузнецова сочла важным учесть народосбережение при налоговых изменениях

Кузнецова сочла важным учесть народосбережение при налоговых изменениях - РИА Новости, 29.05.2024

Кузнецова сочла важным учесть народосбережение при налоговых изменениях

Внимание к задачам по народосбережению важно при корректировках налогового законодательства, заявила вице-спикер ГД Анна Кузнецова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T20:20

2024-05-29T20:20

2024-05-29T20:20

общество

анна кузнецова

госдума рф

налоговые изменения в россии

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Внимание к задачам по народосбережению важно при корректировках налогового законодательства, заявила вице-спикер ГД Анна Кузнецова в своем Telegram-канале. "Мы уже готовим свои предложения. Считаем, что в приоритетном порядке в новом налоговом законодательстве важно учесть задачи по народосбережению, которые ставит президент перед всеми органами власти", - написала Кузнецова. Она добавила, что парламентарии предлагают также учесть работу предприятий по реализации корпоративного демографического стандарта, предполагающего для семей с детьми особые условия, поддержку молодых и многодетных семей. "И, конечно же, считаем, очень важно проследить за распределением бюджета, полученных доходов, на приоритетные цели, о которых сказал президент", - заключила Кузнецова.

https://ria.ru/20240529/siluanov-1949162281.html

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общество, анна кузнецова, госдума рф, налоговые изменения в россии, россия, министерство финансов рф (минфин россии)