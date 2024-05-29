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Кузнецова сочла важным учесть народосбережение при налоговых изменениях - РИА Новости, 29.05.2024
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20:20 29.05.2024
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Кузнецова сочла важным учесть народосбережение при налоговых изменениях
Кузнецова сочла важным учесть народосбережение при налоговых изменениях - РИА Новости, 29.05.2024
Кузнецова сочла важным учесть народосбережение при налоговых изменениях
Внимание к задачам по народосбережению важно при корректировках налогового законодательства, заявила вице-спикер ГД Анна Кузнецова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T20:20
2024-05-29T20:20
общество
анна кузнецова
госдума рф
налоговые изменения в россии
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Внимание к задачам по народосбережению важно при корректировках налогового законодательства, заявила вице-спикер ГД Анна Кузнецова в своем Telegram-канале. "Мы уже готовим свои предложения. Считаем, что в приоритетном порядке в новом налоговом законодательстве важно учесть задачи по народосбережению, которые ставит президент перед всеми органами власти", - написала Кузнецова. Она добавила, что парламентарии предлагают также учесть работу предприятий по реализации корпоративного демографического стандарта, предполагающего для семей с детьми особые условия, поддержку молодых и многодетных семей. "И, конечно же, считаем, очень важно проследить за распределением бюджета, полученных доходов, на приоритетные цели, о которых сказал президент", - заключила Кузнецова.
https://ria.ru/20240529/siluanov-1949162281.html
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общество, анна кузнецова, госдума рф, налоговые изменения в россии, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Общество, Анна Кузнецова, Госдума РФ, Налоговые изменения в России, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Кузнецова сочла важным учесть народосбережение при налоговых изменениях

Кузнецова: в налоговом законодательстве важно учесть задачи по народосбережению

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Внимание к задачам по народосбережению важно при корректировках налогового законодательства, заявила вице-спикер ГД Анна Кузнецова в своем Telegram-канале.
"Мы уже готовим свои предложения. Считаем, что в приоритетном порядке в новом налоговом законодательстве важно учесть задачи по народосбережению, которые ставит президент перед всеми органами власти", - написала Кузнецова.
Она добавила, что парламентарии предлагают также учесть работу предприятий по реализации корпоративного демографического стандарта, предполагающего для семей с детьми особые условия, поддержку молодых и многодетных семей.
"И, конечно же, считаем, очень важно проследить за распределением бюджета, полученных доходов, на приоритетные цели, о которых сказал президент", - заключила Кузнецова.
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ОбществоАнна КузнецоваГосдума РФНалоговые изменения в РоссииРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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