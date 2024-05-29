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Кузнецова обратилась к властям Воронежа в связи с досмотром перед ЕГЭ

Кузнецова обратилась к властям Воронежа в связи с досмотром перед ЕГЭ - РИА Новости, 29.05.2024

Кузнецова обратилась к властям Воронежа в связи с досмотром перед ЕГЭ

Вице-спикер ГД Анна Кузнецова в своем Telegram-канале сообщила об обращении в министерство образования Воронежской области в связи с инцидентом с раздеванием... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:53

2024-05-29T14:53

2024-05-29T14:58

воронежская область

воронеж

анна кузнецова

госдума рф

единый государственный экзамен (егэ)

скандал с досмотром перед егэ в воронеже

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вице-спикер ГД Анна Кузнецова в своем Telegram-канале сообщила об обращении в министерство образования Воронежской области в связи с инцидентом с раздеванием детей перед ЕГЭ, школьники должны иметь право пересдать экзамен, следует из запроса. По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку. Как писал канал "Мой и твой Воронеж", девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". Также сообщалось, что девушки проходили через металлоискатель по 5-10 раз, и у многих групп экзамен начался намного позже назначенного времени. "Выпускникам из Воронежской области, которые подверглись унизительным "обыскам", важно предоставить дополнительную возможность пересдачи экзамена. Соответствующее обращение мы направили в министерство образования Воронежской области. Также обратились в региональную прокуратуру с просьбой провести проверку законности подобных "обысков" детей в школе", - написано в посте. Кроме того, Кузнецова сообщила, что те, кто инициировал данный прецедент, должен нести ответственность.

https://ria.ru/20240529/ege-1949134801.html

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воронежская область

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воронежская область, воронеж, анна кузнецова, госдума рф, единый государственный экзамен (егэ), скандал с досмотром перед егэ в воронеже