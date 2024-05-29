https://ria.ru/20240529/krokus-1949076978.html

Пострадавшим в "Крокусе" выплатили более 21 миллиона рублей

Пострадавшим в "Крокусе" выплатили более 21 миллиона рублей - РИА Новости, 29.05.2024

Пострадавшим в "Крокусе" выплатили более 21 миллиона рублей

Российские страховщики выплатили пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле" уже больше 21 миллиона рублей – это также включает в себя страховые выплаты... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T11:11

2024-05-29T11:11

2024-05-29T11:11

красногорск

росгосстрах

согаз

крокус сити холл

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости, Елена Лыкова. Российские страховщики выплатили пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле" уже больше 21 миллиона рублей – это также включает в себя страховые выплаты родственникам погибших и выплаты банкам по ипотечным кредитам, рассказали РИА Новости представители компаний. При этом сумма выплат не окончательная и может еще вырасти. Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Среди опрошенных компаний – "Росгосстрах", "Совкомбанк Страхование жизни", "Согласие", СОГАЗ и "Зетта Страхование жизни". "На сегодняшний день в компанию поступило четыре обращения (риск "смерть"). По трем из них уже произведены оперативные выплаты на общую сумму 4,4 миллиона рублей, при этом одна выплата была осуществлена по решению руководства компании, несмотря на то, что риск "смерть" не входил в полисные условия", - рассказали в "Совкомбанк Страхование жизни". В компании добавили, что это не окончательная сумма и она может еще вырасти. Компания "Согласие" выплатила страховое возмещение по договору ипотечного страхования – в связи со смертью страхователя – на сумму более 2,8 миллиона рублей. Заявленное событие, как сообщили агентству, было урегулировано в упрощенном порядке, с предоставлением минимального перечня документов. В компании "Согаз" в свою очередь сообщили, что по договорам страхования жизни и здоровья на сегодня выплачено 13,9 миллиона рублей. В пресс-службе "Росгосстраха" сообщили, что компания получила обращение по полису ипотечного страхования, так как клиент - женщина 1989 года рождения, погибла. Сейчас компания ждет предоставление минимального пакета документов. Страховая сумма, которая подлежит к выплате банку и наследникам погибшей, составляет более трех миллионов рублей. "Также погиб мужчина 1965 года рождения, который был застрахован в "Росгосстрахе" по договору коллективного страхования от несчастных случаев… При получении от выгодоприобретателей документов по наследству будет осуществлена страховая выплата в соответствии с условиями договора в размере один миллион рублей", - добавили в компании. Эксперты группы "Зетта Страхование" рассказали, что в апреле в компанию поступило одно обращение по личному страхованию. "Клиент, который находился в концертном зале, получил страховое возмещение по полису страхования от несчастного случая", - сказали агентству. Психологическая и медицинская помощьПомимо вышеуказанных выплат, компании оказывают медицинскую и психологическую помощь пострадавшим. В компании "Согаз" рассказали, что медицинскую помощь получили семь застрахованных. "Службы организации медицинской помощи "Согаза" оказывали поддержку всем госпитализированным пациентам, один пострадавший еще находится в стационаре", - отметили в компании. Тринадцати пострадавшим, сообщили в "Согаз", оказана психологическая помощь. "Кроме того, на ряде предприятий, являющихся корпоративными клиентами "Согаза", организованы выезды психологов или вебинары для сотрудников для снижения уровня тревожности в коллективе и для предотвращения развития ПТСР (посттравматического стрессового расстройства)", - отметил собеседник. Всем обратившимся застрахованным и родственникам погибших и пострадавших предложено реабилитационно-восстановительное лечение за счет "Согаза", шесть человек уже воспользовались данной возможностью, для остальных РВЛ будет организовано по мере поступления обращений, добавили там же. Компания "Согласие" рассказала, что ее специалисты службы психологической поддержки также проводили консультации по телефону по обращениям, связанным с произошедшими трагическими событиями. Обращались и в компанию "Зетта Страхование". "Сразу после происшествия на медицинский пульт обратились три человека, застрахованных в "Зетта Страхование жизни" по ДМС. Они в полном объеме получили необходимую медицинскую и психологическую помощь для лечения последствий ситуации, в которой оказались в тот день. К счастью, у клиентов не было выявлено критичных или жизнеугрожающих состояний", - рассказали в группе "Зетта Страхование". Как рассказали в пресс-службе "Росгосстраха", двое пострадавших в теракте находились на лечении в стационаре, еще двоим были оказаны услуги психологической помощи. А для одного из пострадавших была оформлена санаторно-курортная карта, добавили в компании.

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красногорск, росгосстрах, согаз, крокус сити холл