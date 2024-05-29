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Школьниц из Воронежа не заставляли раздеваться перед ЕГЭ, заявил Кравцов
Школьниц из Воронежа не заставляли раздеваться перед ЕГЭ, заявил Кравцов - РИА Новости, 29.05.2024
Школьниц из Воронежа не заставляли раздеваться перед ЕГЭ, заявил Кравцов
Учениц воронежской школы №62 не заставляли раздеваться перед ЕГЭ, после проверки этот факт не подтвердился, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:00
2024-05-29T16:00
2024-05-29T16:02
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воронежская область
сергей кравцов
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Учениц воронежской школы №62 не заставляли раздеваться перед ЕГЭ, после проверки этот факт не подтвердился, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Что касается Воронежа, то разобрался Рособрнадзор, и вот те факты, о которых говорили, они не соответствуют действительности. Там все было сделано в соответствии с регламентом", - сказал Кравцов, его цитирует Telegram-канал Shot. По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел накануне в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку во вторник. В канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало. Источник РИА Новости сообщал, что спикер Госдумы Вячеслав Володин встретится в среду с премьер-министром Михаилом Мишустиным и обсудит инцидент в Воронеже.
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воронеж, россия, воронежская область, сергей кравцов, вячеслав володин, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, единый государственный экзамен (егэ), скандал с досмотром перед егэ в воронеже
Воронеж, Россия, Воронежская область, Сергей Кравцов, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Госдума РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Скандал с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже
Школьниц из Воронежа не заставляли раздеваться перед ЕГЭ, заявил Кравцов
Кравцов: учениц воронежской школы №62 не заставляли раздеваться перед ЕГЭ