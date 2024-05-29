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Россия против превращения космоса в арену столкновений, заявили в МИД - РИА Новости, 29.05.2024
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11:32 29.05.2024 (обновлено: 11:45 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/kosmos-1949085531.html
Россия против превращения космоса в арену столкновений, заявили в МИД
Россия против превращения космоса в арену столкновений, заявили в МИД - РИА Новости, 29.05.2024
Россия против превращения космоса в арену столкновений, заявили в МИД
Россия вынуждена изучать возможные контрмеры в свете желания США превратить космос в арену силового противоборства, Москва категорически против применения... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:32
2024-05-29T11:45
космос - риа наука
россия
сша
безопасность
сергей рябков
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия вынуждена изучать возможные контрмеры в свете желания США превратить космос в арену силового противоборства, Москва категорически против применения оружия в космосе и из космоса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы категорически против применения оружия из космоса, в космосе, включая цели в космосе, но все более интенсивное движение США и некоторых других союзников США по НАТО в направлении того, чтобы космос стал ареной силового противоборства, вынуждают нас в практическом плане смотреть, что это все будет означать. И каковы здесь возможные контрмеры", - сказал Рябков журналистам."Я не готов рассуждать на тему могут ли какие-либо космические объекты наших противников становится целью. Мы против превращения космоса в арену для гонки вооружений, тем более - в сферу ведения боевых действий", - добавил он.
https://ria.ru/20240522/pentagon-1947558746.html
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космос - риа наука, россия, сша, безопасность, сергей рябков, нато, москва
Космос - РИА Наука, Россия, США, Безопасность, Сергей Рябков, НАТО, Москва
Россия против превращения космоса в арену столкновений, заявили в МИД

Рябков: планы США по боевым столкновениям в космосе вынуждают изучать контрмеры

© iStock.com / cemagraphicsСолнечная система
Солнечная система - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© iStock.com / cemagraphics
Солнечная система. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия вынуждена изучать возможные контрмеры в свете желания США превратить космос в арену силового противоборства, Москва категорически против применения оружия в космосе и из космоса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы категорически против применения оружия из космоса, в космосе, включая цели в космосе, но все более интенсивное движение США и некоторых других союзников США по НАТО в направлении того, чтобы космос стал ареной силового противоборства, вынуждают нас в практическом плане смотреть, что это все будет означать. И каковы здесь возможные контрмеры", - сказал Рябков журналистам.
"Я не готов рассуждать на тему могут ли какие-либо космические объекты наших противников становится целью. Мы против превращения космоса в арену для гонки вооружений, тем более - в сферу ведения боевых действий", - добавил он.
Космический спутник - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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22 мая, 04:50
 
Космос - РИА НаукаРоссияСШАБезопасностьСергей РябковНАТОМосква
 
 
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