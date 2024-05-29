https://ria.ru/20240529/kosmos-1949085531.html
Россия против превращения космоса в арену столкновений, заявили в МИД
Россия против превращения космоса в арену столкновений, заявили в МИД - РИА Новости, 29.05.2024
Россия против превращения космоса в арену столкновений, заявили в МИД
Россия вынуждена изучать возможные контрмеры в свете желания США превратить космос в арену силового противоборства, Москва категорически против применения... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:32
2024-05-29T11:32
2024-05-29T11:45
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия вынуждена изучать возможные контрмеры в свете желания США превратить космос в арену силового противоборства, Москва категорически против применения оружия в космосе и из космоса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы категорически против применения оружия из космоса, в космосе, включая цели в космосе, но все более интенсивное движение США и некоторых других союзников США по НАТО в направлении того, чтобы космос стал ареной силового противоборства, вынуждают нас в практическом плане смотреть, что это все будет означать. И каковы здесь возможные контрмеры", - сказал Рябков журналистам."Я не готов рассуждать на тему могут ли какие-либо космические объекты наших противников становится целью. Мы против превращения космоса в арену для гонки вооружений, тем более - в сферу ведения боевых действий", - добавил он.
https://ria.ru/20240522/pentagon-1947558746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, сша, безопасность, сергей рябков, нато, москва
Космос - РИА Наука, Россия, США, Безопасность, Сергей Рябков, НАТО, Москва
Россия против превращения космоса в арену столкновений, заявили в МИД
Рябков: планы США по боевым столкновениям в космосе вынуждают изучать контрмеры