https://ria.ru/20240529/kosmos-1949085531.html

Россия против превращения космоса в арену столкновений, заявили в МИД

Россия против превращения космоса в арену столкновений, заявили в МИД - РИА Новости, 29.05.2024

Россия против превращения космоса в арену столкновений, заявили в МИД

Россия вынуждена изучать возможные контрмеры в свете желания США превратить космос в арену силового противоборства, Москва категорически против применения... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T11:32

2024-05-29T11:32

2024-05-29T11:45

космос - риа наука

россия

сша

безопасность

сергей рябков

нато

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945905542_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_da7ad38c1b1c2b7a3daab29677159883.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия вынуждена изучать возможные контрмеры в свете желания США превратить космос в арену силового противоборства, Москва категорически против применения оружия в космосе и из космоса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы категорически против применения оружия из космоса, в космосе, включая цели в космосе, но все более интенсивное движение США и некоторых других союзников США по НАТО в направлении того, чтобы космос стал ареной силового противоборства, вынуждают нас в практическом плане смотреть, что это все будет означать. И каковы здесь возможные контрмеры", - сказал Рябков журналистам."Я не готов рассуждать на тему могут ли какие-либо космические объекты наших противников становится целью. Мы против превращения космоса в арену для гонки вооружений, тем более - в сферу ведения боевых действий", - добавил он.

https://ria.ru/20240522/pentagon-1947558746.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, россия, сша, безопасность, сергей рябков, нато, москва