https://ria.ru/20240529/koreya-1949146703.html
В Южной Корее двое сотрудников Samsung пострадали от радиации
В Южной Корее двое сотрудников Samsung пострадали от радиации - РИА Новости, 29.05.2024
В Южной Корее двое сотрудников Samsung пострадали от радиации
Двое сотрудников южнокорейской корпорации Samsung Electronics пострадали от воздействия радиации, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на заявление компании. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:17
2024-05-29T15:17
2024-05-29T15:17
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СЕУЛ, 29 мая - РИА Новости. Двое сотрудников южнокорейской корпорации Samsung Electronics пострадали от воздействия радиации, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на заявление компании. Инцидент произошел 27 мая на одной из научно-производственных площадок Samsung Electronics в городе Ёнъин столичной провинции Кёнгидо. Двое рабочих получили облучение ладоней рентгеновскими лучами, однако поняли это лишь на следующий день, когда заметили припухлости на коже рук и почувствовали другие подозрительные симптомы. Об инциденте сразу же сообщили в южнокорейскую Комиссию по ядерной безопасности, работников направили в государственный центр экстренной медицинской помощи при радиационном воздействии, где они сейчас проходят лечение. Комиссия по ядерной безопасности сегодня начала расследование инцидента, использование генератора излучения, при использовании которого произошло облучение, временно приостановлено. Компания, как сообщается, активно сотрудничает со следствием, и ждет его итоговых результатов. Рёнхап отмечает, что изложенная Samsung Electronics версия событий говорит о невозможности компании отреагировать на происшествие сразу же после его возникновения, однако данный инцидент уже породил мнения о том, что Samsung необходимо провести ревизию систем безопасности на своих производствах микросхем, чтобы исключить повторения подобных случаев.
https://ria.ru/20240528/zaes-1948888015.html
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в мире, кенгидо, samsung group, samsung, южная корея
В мире, Кенгидо, Samsung Group, Samsung, Южная Корея
В Южной Корее двое сотрудников Samsung пострадали от радиации
Рёнхап: два сотрудника Samsung Electronics пострадали от воздействия радиации
СЕУЛ, 29 мая - РИА Новости. Двое сотрудников южнокорейской корпорации Samsung Electronics пострадали от воздействия радиации, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на заявление компании.
Инцидент произошел 27 мая на одной из научно-производственных площадок Samsung Electronics в городе Ёнъин столичной провинции Кёнгидо
. Двое рабочих получили облучение ладоней рентгеновскими лучами, однако поняли это лишь на следующий день, когда заметили припухлости на коже рук и почувствовали другие подозрительные симптомы. Об инциденте сразу же сообщили в южнокорейскую Комиссию по ядерной безопасности, работников направили в государственный центр экстренной медицинской помощи при радиационном воздействии, где они сейчас проходят лечение.
Комиссия по ядерной безопасности сегодня начала расследование инцидента, использование генератора излучения, при использовании которого произошло облучение, временно приостановлено. Компания, как сообщается, активно сотрудничает со следствием, и ждет его итоговых результатов.
Рёнхап отмечает, что изложенная Samsung Electronics версия событий говорит о невозможности компании отреагировать на происшествие сразу же после его возникновения, однако данный инцидент уже породил мнения о том, что Samsung необходимо провести ревизию систем безопасности на своих производствах микросхем, чтобы исключить повторения подобных случаев.