https://ria.ru/20240529/kontrakty-1949177388.html

Ростовские аграрии подписали контракты на экспорт продукции в Китай

Ростовские аграрии подписали контракты на экспорт продукции в Китай - РИА Новости, 29.05.2024

Ростовские аграрии подписали контракты на экспорт продукции в Китай

Сельхозтоваропроизводители Ростовской области подписали контракты на экспорт сельхозпродукции в Китай, сообщает правительство региона. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T17:08

2024-05-29T17:08

2024-05-29T17:08

ростовская область

шанхай

китай

продукты

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая - РИА Новости. Сельхозтоваропроизводители Ростовской области подписали контракты на экспорт сельхозпродукции в Китай, сообщает правительство региона. Во вторник в Шанхае открылась Международная выставка "СИАЛ ЧАЙНА-2024", на которой Ростовская область представила свой продовольственный, инвестиционный потенциал и продукцию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. "Наша экспозиция на выставке в Китае пользуется большой популярностью, с момента открытия здесь большое количество посетителей, среди которых немало представителей бизнеса. Особым интересом китайских потребителей пользуются донские крупы, растительное масло и кондитерские изделия", - приводятся в сообщении слова замгубернатора области - министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского. Он отметил, что наибольший рост объемов агроэкспорта из Ростовской области в Китай в последнее время демонстрирует реализация зернобобовых культур - гороха, нута, и чечевицы. Совокупный объем экспорта данных культур увеличился более чем в два раза. "С целью развития долгосрочного сотрудничества в данном направлении в рамках работы выставки состоялось подписание договора на поставку продукции между ООО "АгроВиктория" и китайской компанией Kasen Inner Mongolia Trading Group Limited (Касен Иннэ Монголия Трейдинг Груп Лимитед)" (Китай). Стороны договорились о поставках в КНР гороха, ячменя, овса и льна из Ростовской области", - говорится в сообщении. Также данная компания подписала контракт с ростовским производителем консервированных овощей и фруктов – ООО "Торговый дом "Азия". "Донской регион занимает первое место в России по производству овощей, консервированных для кратковременного хранения, занимая порядка 40% общероссийского объема. Поэтому в этой сфере мы готовы наращивать поставки как в Китай, так и в другие территории", - отметил Рачаловский. В демонстрационно-дегустационном павильоне российской агропродукции в Шанхае, открытом в сентябре 2023 года, на сегодняшний день представлены товары двух донских компаний – ООО "АгроВиктория" и ООО ПКФ "Маяк". В рамках визита состоялись переговоры с представителями павильона о поставках продукции, которая представлена на коллективном стенде Ростовской области на выставке SIAL China. Китай входит в число крупнейших торговых партнеров Ростовской области. Экспорт продукции АПК из региона в КНР в 2023 году вырос в натуральном выражении в три раза по сравнению с предыдущим годом и составил 662 тысячи тонн на сумму 294 миллиона долларов. Основу агроэкспорта в КНР в прошлом году составили жмыхи, подсолнечное масло, семена льна.

https://ria.ru/20240527/natsproekt-1948750211.html

https://ria.ru/20240517/obrazovanie-1946766362.html

шанхай

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

шанхай, китай, продукты