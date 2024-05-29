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Китай вложит 820 миллионов долларов в создание твердотельных аккумуляторов
Китай вложит 820 миллионов долларов в создание твердотельных аккумуляторов - РИА Новости, 29.05.2024
Китай вложит 820 миллионов долларов в создание твердотельных аккумуляторов
Китай планирует вложить около шести миллиардов юаней (примерно 820 миллионов долларов) в разработку передовых полностью твердотельных аккумуляторов, пишет... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:47
2024-05-29T15:47
2024-05-29T16:00
технологии
китай
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ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости. Китай планирует вложить около шести миллиардов юаней (примерно 820 миллионов долларов) в разработку передовых полностью твердотельных аккумуляторов, пишет издание China Daily со ссылкой на источники.Издание отмечает, что полностью твердотельные аккумуляторы являются передовой технологией, лежащей в основе производства электромобилей следующего поколения.По данным источников газеты, ряду компаний будет оказана финансовая поддержка в проведении НИОКР по нескольким проектам, связанным с соответствующей технологией.Твердотельные аккумуляторы, в частности, не теряют заряд при долгом хранении, не взрываются при перегреве и практически не реагируют на перепады температур, в отличие от классических литий-ионных батарей.
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технологии, китай
Китай вложит 820 миллионов долларов в создание твердотельных аккумуляторов
China Daily: Китай вложит $820 млн в создание передовых аккумуляторов
ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости. Китай планирует вложить около шести миллиардов юаней (примерно 820 миллионов долларов) в разработку передовых полностью твердотельных аккумуляторов, пишет издание China Daily со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что полностью твердотельные аккумуляторы являются передовой технологией, лежащей в основе производства электромобилей следующего поколения.
По данным источников газеты, ряду компаний будет оказана финансовая поддержка в проведении НИОКР по нескольким проектам, связанным с соответствующей технологией.
Твердотельные аккумуляторы, в частности, не теряют заряд при долгом хранении, не взрываются при перегреве и практически не реагируют на перепады температур, в отличие от классических литий-ионных батарей.