https://ria.ru/20240529/kitay-1949155696.html

Китай вложит 820 миллионов долларов в создание твердотельных аккумуляторов

Китай вложит 820 миллионов долларов в создание твердотельных аккумуляторов - РИА Новости, 29.05.2024

Китай вложит 820 миллионов долларов в создание твердотельных аккумуляторов

Китай планирует вложить около шести миллиардов юаней (примерно 820 миллионов долларов) в разработку передовых полностью твердотельных аккумуляторов, пишет... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T15:47

2024-05-29T15:47

2024-05-29T16:00

технологии

китай

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ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости. Китай планирует вложить около шести миллиардов юаней (примерно 820 миллионов долларов) в разработку передовых полностью твердотельных аккумуляторов, пишет издание China Daily со ссылкой на источники.Издание отмечает, что полностью твердотельные аккумуляторы являются передовой технологией, лежащей в основе производства электромобилей следующего поколения.По данным источников газеты, ряду компаний будет оказана финансовая поддержка в проведении НИОКР по нескольким проектам, связанным с соответствующей технологией.Твердотельные аккумуляторы, в частности, не теряют заряд при долгом хранении, не взрываются при перегреве и практически не реагируют на перепады температур, в отличие от классических литий-ионных батарей.

https://ria.ru/20240522/zapad-1947479865.html

китай

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2024

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технологии, китай