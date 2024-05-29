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В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины - РИА Новости, 29.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:26 29.05.2024 (обновлено: 19:53 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/kater-1949212224.html
В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины
В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины - РИА Новости, 29.05.2024
В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины
Военнослужащие Черноморского флота ликвидировали украинский безэкипажный катер, приближавшийся к Крыму, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T19:26
2024-05-29T19:53
специальная военная операция на украине
украина
черное море
россия
военно-морские силы украины
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Военнослужащие Черноморского флота ликвидировали украинский безэкипажный катер, приближавшийся к Крыму, сообщило Минобороны.&quot;Двадцать девятого мая, около 18:30 мск, морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Украинская армия регулярно пытается атаковать Крым при помощи беспилотных катеров. В частности, сегодня утром авиация ликвидировала в Черном море два таких судна. На прошлой неделе три морских дрона уничтожили из штатного вооружения авиации Черноморского флота.В свою очередь, 16 мая Киев предпринял попытку массированной атаки на Крым при помощи беспилотных катеров. Тогда российская авиация ликвидировала в Черном море 12 морских дронов.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, черное море, россия, военно-морские силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Черное море, Россия, Военно-морские силы Украины
В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины

Минобороны: авиация ЧФ уничтожила двигавшийся к Крыму безэкипажный катер ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель морской авиации Черноморского флота
Истребитель морской авиации Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Истребитель морской авиации Черноморского флота. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Военнослужащие Черноморского флота ликвидировали украинский безэкипажный катер, приближавшийся к Крыму, сообщило Минобороны.
«

"Двадцать девятого мая, около 18:30 мск, морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины", — подчеркнули в ведомстве.

Украинская армия регулярно пытается атаковать Крым при помощи беспилотных катеров. В частности, сегодня утром авиация ликвидировала в Черном море два таких судна. На прошлой неделе три морских дрона уничтожили из штатного вооружения авиации Черноморского флота.
В свою очередь, 16 мая Киев предпринял попытку массированной атаки на Крым при помощи беспилотных катеров. Тогда российская авиация ликвидировала в Черном море 12 морских дронов.
В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЧерное мореРоссияВоенно-морские силы Украины
 
 
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