https://ria.ru/20240529/kater-1949212224.html

В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины

В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины - РИА Новости, 29.05.2024

В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины

Военнослужащие Черноморского флота ликвидировали украинский безэкипажный катер, приближавшийся к Крыму, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T19:26

2024-05-29T19:26

2024-05-29T19:53

специальная военная операция на украине

украина

черное море

россия

военно-морские силы украины

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Военнослужащие Черноморского флота ликвидировали украинский безэкипажный катер, приближавшийся к Крыму, сообщило Минобороны."Двадцать девятого мая, около 18:30 мск, морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины", — подчеркнули в ведомстве.Украинская армия регулярно пытается атаковать Крым при помощи беспилотных катеров. В частности, сегодня утром авиация ликвидировала в Черном море два таких судна. На прошлой неделе три морских дрона уничтожили из штатного вооружения авиации Черноморского флота.В свою очередь, 16 мая Киев предпринял попытку массированной атаки на Крым при помощи беспилотных катеров. Тогда российская авиация ликвидировала в Черном море 12 морских дронов.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

черное море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, черное море, россия, военно-морские силы украины