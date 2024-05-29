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На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла - РИА Новости, 29.05.2024
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10:20 29.05.2024
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На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла
На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла - РИА Новости, 29.05.2024
На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту до 3,5 километров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Единой геофизической службы... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T10:20
2024-05-29T10:20
происшествия
космос - риа наука
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мая – РИА Новости. Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту до 3,5 километров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. "По сейсмическим данным, вулкан Карымский выбросил столб пепла, высота которого составила около 3,5 километров над уровнем моря", - сообщил собеседник. Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана - 1486 метров. Он извергается с 1996 года с непродолжительными периодами затишья.
https://ria.ru/20240227/vulkan-1929683143.html
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происшествия, космос - риа наука, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук
Происшествия, Космос - РИА Наука, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук
На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла

На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепел на высоту до 3,5 километров

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на действующий вулкан Карымский на Камчатке
Вид на действующий вулкан Карымский на Камчатке - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на действующий вулкан Карымский на Камчатке. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мая – РИА Новости. Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту до 3,5 километров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
«
"По сейсмическим данным, вулкан Карымский выбросил столб пепла, высота которого составила около 3,5 километров над уровнем моря", - сообщил собеседник.
Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана - 1486 метров. Он извергается с 1996 года с непродолжительными периодами затишья.
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ПроисшествияКосмос - РИА НаукаКамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наук
 
 
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