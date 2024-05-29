https://ria.ru/20240529/karymskiy-1949064963.html

На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла

На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла - РИА Новости, 29.05.2024

На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту до 3,5 километров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Единой геофизической службы... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T10:20

2024-05-29T10:20

2024-05-29T10:20

происшествия

космос - риа наука

камчатка

петропавловск-камчатский

российская академия наук

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мая – РИА Новости. Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту до 3,5 километров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. "По сейсмическим данным, вулкан Карымский выбросил столб пепла, высота которого составила около 3,5 километров над уровнем моря", - сообщил собеседник. Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана - 1486 метров. Он извергается с 1996 года с непродолжительными периодами затишья.

https://ria.ru/20240227/vulkan-1929683143.html

камчатка

петропавловск-камчатский

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происшествия, космос - риа наука, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук