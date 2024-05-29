https://ria.ru/20240529/kanada-1949154686.html

Канада заявила, что не ограничивает Украину в использовании оружия

Канада заявила, что не ограничивает Украину в использовании оружия - РИА Новости, 29.05.2024

Канада заявила, что не ограничивает Украину в использовании оружия

Канада не ограничивает Украину в использовании передаваемого ей оружия, заявила глава местного МИД Мелани Жоли. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T15:44

2024-05-29T15:44

2024-05-29T15:58

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ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Канада не ограничивает Украину в использовании передаваемого ей оружия, заявила глава местного МИД Мелани Жоли.Она внесла свою лепту в международную дискуссию о праве Украины наносить удары по территории России вооружениями, которые получает с Запада."В Канаде не ставятся условия конечного пользователя в отношении поставок оружия на Украину", - сказала Жоли.Она призвала занять "прогрессивную позицию" в этом вопросе, поскольку, по словам министра, Россия "красных линий не придерживается".В Вашингтоне ранее заявили, что в курсе заинтересованности Владимира Зеленского в применении американского оружия против целей внутри РФ, но по-прежнему не поощряют такие удары и не содействуют им.

https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html

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украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

канада, украина, в мире