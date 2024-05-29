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Канада заявила, что не ограничивает Украину в использовании оружия - РИА Новости, 29.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:44 29.05.2024 (обновлено: 15:58 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/kanada-1949154686.html
Канада заявила, что не ограничивает Украину в использовании оружия
Канада заявила, что не ограничивает Украину в использовании оружия - РИА Новости, 29.05.2024
Канада заявила, что не ограничивает Украину в использовании оружия
Канада не ограничивает Украину в использовании передаваемого ей оружия, заявила глава местного МИД Мелани Жоли. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:44
2024-05-29T15:58
специальная военная операция на украине
канада
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Канада не ограничивает Украину в использовании передаваемого ей оружия, заявила глава местного МИД Мелани Жоли.Она внесла свою лепту в международную дискуссию о праве Украины наносить удары по территории России вооружениями, которые получает с Запада."В Канаде не ставятся условия конечного пользователя в отношении поставок оружия на Украину", - сказала Жоли.Она призвала занять "прогрессивную позицию" в этом вопросе, поскольку, по словам министра, Россия "красных линий не придерживается".В Вашингтоне ранее заявили, что в курсе заинтересованности Владимира Зеленского в применении американского оружия против целей внутри РФ, но по-прежнему не поощряют такие удары и не содействуют им.
https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html
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канада, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Канада, Украина, В мире
Канада заявила, что не ограничивает Украину в использовании оружия

Канада заявила, что не ставит условий использования поставляемого Украине оружия

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Канада не ограничивает Украину в использовании передаваемого ей оружия, заявила глава местного МИД Мелани Жоли.
Она внесла свою лепту в международную дискуссию о праве Украины наносить удары по территории России вооружениями, которые получает с Запада.
«
"В Канаде не ставятся условия конечного пользователя в отношении поставок оружия на Украину", - сказала Жоли.
Она призвала занять "прогрессивную позицию" в этом вопросе, поскольку, по словам министра, Россия "красных линий не придерживается".
В Вашингтоне ранее заявили, что в курсе заинтересованности Владимира Зеленского в применении американского оружия против целей внутри РФ, но по-прежнему не поощряют такие удары и не содействуют им.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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