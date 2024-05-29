СМИ: администрация Байдена не считает, что Израиль перешел "красную линию"
Politico: США не считают, что Израиль, ударив по Рафаху, перешел "красную линию"
© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не считает, что Израиль перешел "красную линию", нанеся удар по городу Рафах на юге сектора Газа, в результате которого погибли по меньшей мере 40 палестинских перемещенных лиц, пишет издание Politico.
Палестинское общество Красного Полумесяца 26 мая поздно вечером сообщило, что множество людей погибли и были ранены после удара ВВС Израиля по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха. Палестинская служба гражданской обороны сообщала о не менее чем 40 погибших и десятках раненых в результате израильского удара по палаточному лагерю в Рафахе. Военная прокуратура израильской армии начала расследование авиаудара по району Рафаха, где находится палаточный лагерь для перемещенных лиц. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее "трагическим инцидентом".
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"Администрация Байдена решила, что нанесенный Израилем на выходных удар по Рафаху... не пересек "красную линию", которую президент Джо Байден установил два месяца назад", - говорится в публикации издания со ссылкой на американского чиновника.
Как пишет Politico, администрация Байдена дала понять, что авиаудар не вызовет "серьезного порицания" с американской стороны.
Как рассказал изданию высокопоставленный чиновник, ход израильской операции в Рафахе показывает, что Израиль прислушался к предупреждениям США вести ее "более целенаправленно и точечно".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.