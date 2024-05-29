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СМИ: администрация Байдена не считает, что Израиль перешел "красную линию" - РИА Новости, 29.05.2024
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15:27 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/izrail-1949149892.html
СМИ: администрация Байдена не считает, что Израиль перешел "красную линию"
СМИ: администрация Байдена не считает, что Израиль перешел "красную линию" - РИА Новости, 29.05.2024
СМИ: администрация Байдена не считает, что Израиль перешел "красную линию"
Администрация президента США Джо Байдена не считает, что Израиль перешел "красную линию", нанеся удар по городу Рафах на юге сектора Газа, в результате которого РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:27
2024-05-29T15:27
в мире
израиль
рафах (провинция)
сша
джо байден
биньямин нетаньяху
хамас
красный полумесяц
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не считает, что Израиль перешел "красную линию", нанеся удар по городу Рафах на юге сектора Газа, в результате которого погибли по меньшей мере 40 палестинских перемещенных лиц, пишет издание Politico. Палестинское общество Красного Полумесяца 26 мая поздно вечером сообщило, что множество людей погибли и были ранены после удара ВВС Израиля по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха. Палестинская служба гражданской обороны сообщала о не менее чем 40 погибших и десятках раненых в результате израильского удара по палаточному лагерю в Рафахе. Военная прокуратура израильской армии начала расследование авиаудара по району Рафаха, где находится палаточный лагерь для перемещенных лиц. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее "трагическим инцидентом". "Администрация Байдена решила, что нанесенный Израилем на выходных удар по Рафаху... не пересек "красную линию", которую президент Джо Байден установил два месяца назад", - говорится в публикации издания со ссылкой на американского чиновника. Как пишет Politico, администрация Байдена дала понять, что авиаудар не вызовет "серьезного порицания" с американской стороны. Как рассказал изданию высокопоставленный чиновник, ход израильской операции в Рафахе показывает, что Израиль прислушался к предупреждениям США вести ее "более целенаправленно и точечно". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240527/netanyakhu-1948759729.html
https://ria.ru/20240528/izrail-1948816324.html
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израиль
рафах (провинция)
сша
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в мире, израиль, рафах (провинция), сша, джо байден, биньямин нетаньяху, хамас, красный полумесяц, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), США, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Красный полумесяц, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: администрация Байдена не считает, что Израиль перешел "красную линию"

Politico: США не считают, что Израиль, ударив по Рафаху, перешел "красную линию"

© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не считает, что Израиль перешел "красную линию", нанеся удар по городу Рафах на юге сектора Газа, в результате которого погибли по меньшей мере 40 палестинских перемещенных лиц, пишет издание Politico.
Палестинское общество Красного Полумесяца 26 мая поздно вечером сообщило, что множество людей погибли и были ранены после удара ВВС Израиля по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха. Палестинская служба гражданской обороны сообщала о не менее чем 40 погибших и десятках раненых в результате израильского удара по палаточному лагерю в Рафахе. Военная прокуратура израильской армии начала расследование авиаудара по району Рафаха, где находится палаточный лагерь для перемещенных лиц. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее "трагическим инцидентом".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Нетаньяху назвал авиаудар в Рафахе трагическим инцидентом
27 мая, 20:04
«
"Администрация Байдена решила, что нанесенный Израилем на выходных удар по Рафаху... не пересек "красную линию", которую президент Джо Байден установил два месяца назад", - говорится в публикации издания со ссылкой на американского чиновника.
Как пишет Politico, администрация Байдена дала понять, что авиаудар не вызовет "серьезного порицания" с американской стороны.
Как рассказал изданию высокопоставленный чиновник, ход израильской операции в Рафахе показывает, что Израиль прислушался к предупреждениям США вести ее "более целенаправленно и точечно".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа. 28 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Израиль применил в Рафахе высокоточный боеприпас, пишут СМИ
Вчера, 08:39
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
В США возникла новая волна политической напряженности, пишут СМИ
Вчера, 17:35
 
В миреИзраильРафах (провинция)СШАДжо БайденБиньямин НетаньяхуХАМАСКрасный полумесяцОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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