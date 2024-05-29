https://ria.ru/20240529/istrebitel-1949078589.html

"Неоднократные удары": в ФРГ забили тревогу из-за хода России на Украине

"Неоднократные удары": в ФРГ забили тревогу из-за хода России на Украине - РИА Новости, 29.05.2024

"Неоднократные удары": в ФРГ забили тревогу из-за хода России на Украине

Российская армия уже не раз наносила удары по украинским военным аэродромам, которые предназначались для истребителей F-16, что создает серьезные проблемы для... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T11:15

2024-05-29T11:15

2024-05-29T16:21

в мире

россия

бельгия

украина

александр де кроо

владимир зеленский

вооруженные силы украины

f-16

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российская армия уже не раз наносила удары по украинским военным аэродромам, которые предназначались для истребителей F-16, что создает серьезные проблемы для ВСУ в применении этих самолетов, пишет немецкая газета Zeit."Возможности украинских военных ограничены не только количеством пилотов, которые в настоящее время проходят обучение, но и имеющимся обслуживающим персоналом, а также технической инфраструктурой, такой как военные аэродромы. В прошлом Россия, предположительно, неоднократно наносила ракетные удары по военным аэродромам на западе Украины", — подчеркнули в издании.Отмечается, что эти истребители также сложны в техническом обслуживании. Кроме того, добавил автор статьи, F-16 станут мишенью для российских военных, как только ВСУ начнут применять эти самолеты.Накануне бельгийский премьер Александр де Кроо по итогам подписания соглашения в области обороны и безопасности с Владимиром Зеленским заявил, что Бельгия передает вооружение Украине с условием использования исключительно на украинской территории. Де Кроо и Зеленский подписали в Брюсселе двухстороннее соглашение в области безопасности, которое предусматривает поставки самолетов F-16 и оказание другой помощи.

https://ria.ru/20240529/instruktor-1949053485.html

https://ria.ru/20240529/udar-1949060743.html

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в мире, россия, бельгия, украина, александр де кроо, владимир зеленский, вооруженные силы украины, f-16