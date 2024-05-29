https://ria.ru/20240529/istrebitel-1949078589.html
"Неоднократные удары": в ФРГ забили тревогу из-за хода России на Украине
"Неоднократные удары": в ФРГ забили тревогу из-за хода России на Украине - РИА Новости, 29.05.2024
"Неоднократные удары": в ФРГ забили тревогу из-за хода России на Украине
Российская армия уже не раз наносила удары по украинским военным аэродромам, которые предназначались для истребителей F-16, что создает серьезные проблемы для... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:15
2024-05-29T11:15
2024-05-29T16:21
в мире
россия
бельгия
украина
александр де кроо
владимир зеленский
вооруженные силы украины
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939586448_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_1d04a9c6a9851407022ca03d5f2e71b6.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российская армия уже не раз наносила удары по украинским военным аэродромам, которые предназначались для истребителей F-16, что создает серьезные проблемы для ВСУ в применении этих самолетов, пишет немецкая газета Zeit."Возможности украинских военных ограничены не только количеством пилотов, которые в настоящее время проходят обучение, но и имеющимся обслуживающим персоналом, а также технической инфраструктурой, такой как военные аэродромы. В прошлом Россия, предположительно, неоднократно наносила ракетные удары по военным аэродромам на западе Украины", — подчеркнули в издании.Отмечается, что эти истребители также сложны в техническом обслуживании. Кроме того, добавил автор статьи, F-16 станут мишенью для российских военных, как только ВСУ начнут применять эти самолеты.Накануне бельгийский премьер Александр де Кроо по итогам подписания соглашения в области обороны и безопасности с Владимиром Зеленским заявил, что Бельгия передает вооружение Украине с условием использования исключительно на украинской территории. Де Кроо и Зеленский подписали в Брюсселе двухстороннее соглашение в области безопасности, которое предусматривает поставки самолетов F-16 и оказание другой помощи.
https://ria.ru/20240529/instruktor-1949053485.html
https://ria.ru/20240529/udar-1949060743.html
россия
бельгия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939586448_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_44ade387cc4fd1c4dbd7f35e44c65f96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, бельгия, украина, александр де кроо, владимир зеленский, вооруженные силы украины, f-16
В мире, Россия, Бельгия, Украина, Александр де Кроо, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, F-16
"Неоднократные удары": в ФРГ забили тревогу из-за хода России на Украине
Zeit: ВС РФ нанесли удары по украинским аэродромам, предназначенным для F-16