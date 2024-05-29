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"Неоднократные удары": в ФРГ забили тревогу из-за хода России на Украине - РИА Новости, 29.05.2024
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11:15 29.05.2024 (обновлено: 16:21 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/istrebitel-1949078589.html
"Неоднократные удары": в ФРГ забили тревогу из-за хода России на Украине
"Неоднократные удары": в ФРГ забили тревогу из-за хода России на Украине - РИА Новости, 29.05.2024
"Неоднократные удары": в ФРГ забили тревогу из-за хода России на Украине
Российская армия уже не раз наносила удары по украинским военным аэродромам, которые предназначались для истребителей F-16, что создает серьезные проблемы для... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:15
2024-05-29T16:21
в мире
россия
бельгия
украина
александр де кроо
владимир зеленский
вооруженные силы украины
f-16
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российская армия уже не раз наносила удары по украинским военным аэродромам, которые предназначались для истребителей F-16, что создает серьезные проблемы для ВСУ в применении этих самолетов, пишет немецкая газета Zeit."Возможности украинских военных ограничены не только количеством пилотов, которые в настоящее время проходят обучение, но и имеющимся обслуживающим персоналом, а также технической инфраструктурой, такой как военные аэродромы. В прошлом Россия, предположительно, неоднократно наносила ракетные удары по военным аэродромам на западе Украины", — подчеркнули в издании.Отмечается, что эти истребители также сложны в техническом обслуживании. Кроме того, добавил автор статьи, F-16 станут мишенью для российских военных, как только ВСУ начнут применять эти самолеты.Накануне бельгийский премьер Александр де Кроо по итогам подписания соглашения в области обороны и безопасности с Владимиром Зеленским заявил, что Бельгия передает вооружение Украине с условием использования исключительно на украинской территории. Де Кроо и Зеленский подписали в Брюсселе двухстороннее соглашение в области безопасности, которое предусматривает поставки самолетов F-16 и оказание другой помощи.
https://ria.ru/20240529/instruktor-1949053485.html
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в мире, россия, бельгия, украина, александр де кроо, владимир зеленский, вооруженные силы украины, f-16
В мире, Россия, Бельгия, Украина, Александр де Кроо, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, F-16
"Неоднократные удары": в ФРГ забили тревогу из-за хода России на Украине

Zeit: ВС РФ нанесли удары по украинским аэродромам, предназначенным для F-16

© Фото : Operation Guardian FalconИстребитель F-16 ВВС Бельгии
Истребитель F-16 ВВС Бельгии - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Фото : Operation Guardian Falcon
Истребитель F-16 ВВС Бельгии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российская армия уже не раз наносила удары по украинским военным аэродромам, которые предназначались для истребителей F-16, что создает серьезные проблемы для ВСУ в применении этих самолетов, пишет немецкая газета Zeit.
"Возможности украинских военных ограничены не только количеством пилотов, которые в настоящее время проходят обучение, но и имеющимся обслуживающим персоналом, а также технической инфраструктурой, такой как военные аэродромы. В прошлом Россия, предположительно, неоднократно наносила ракетные удары по военным аэродромам на западе Украины", — подчеркнули в издании.
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Отмечается, что эти истребители также сложны в техническом обслуживании. Кроме того, добавил автор статьи, F-16 станут мишенью для российских военных, как только ВСУ начнут применять эти самолеты.
Накануне бельгийский премьер Александр де Кроо по итогам подписания соглашения в области обороны и безопасности с Владимиром Зеленским заявил, что Бельгия передает вооружение Украине с условием использования исключительно на украинской территории. Де Кроо и Зеленский подписали в Брюсселе двухстороннее соглашение в области безопасности, которое предусматривает поставки самолетов F-16 и оказание другой помощи.
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В миреРоссияБельгияУкраинаАлександр де КрооВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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