https://ria.ru/20240529/istochnik-1949165789.html

Источник раскрыл, куда пропал муж Блиновской, воюющий в зоне СВО

Источник раскрыл, куда пропал муж Блиновской, воюющий в зоне СВО - РИА Новости, 29.05.2024

Источник раскрыл, куда пропал муж Блиновской, воюющий в зоне СВО

Военнослужащий Алексей Блиновский, муж арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег "королевы марафонов" Елены Блиновской, находится в своем... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:20

2024-05-29T16:20

2024-05-29T16:59

происшествия

елена блиновская

алексей блиновский

эльман пашаев

брикс

следственный комитет россии (ск рф)

московский городской суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871921013_0:379:1080:987_1920x0_80_0_0_be4db70096aff951da0686ae7fd2aa99.jpg

ДОНЕЦК, 29 мая – РИА Новости. Военнослужащий Алексей Блиновский, муж арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег "королевы марафонов" Елены Блиновской, находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач, рассказал РИА Новости осведомленный источник. "Блиновский пытался перевестись в другое подразделение, но после того как узнал о том, что там его собираются отправить в бой принимать участие в штурмовых действиях, передумал. В настоящий момент он укрывается в подразделении, где находился с самого начала, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач, и таким образом его статус как бы завис. По этому поводу у особистов много вопросов к этому персонажу", - заявил собеседник агентства.По его словам, перевод Блиновского в другое подразделение вряд ли состоится, потому что там у военнослужащего конфликт с начальством.Он также отметил, что, несмотря на невыполнение своих обязанностей и отсутствие по месту службы, дело о самовольном оставлении части на Блиновского пока не заведено.Блиновский находится в зоне СВО, где воюет под позывным "Брикс", рассказал РИА Новости в середине апреля его сослуживец и бывший адвокат Эльман Пашаев, пояснив, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.Пашаев в среду сообщил РИА Новости, что Блиновский "сейчас на передовой".СК обвиняет Блиновского в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.Когда Мосгорсуд 24 апреля продлевал арест Елены Блиновской, ее адвокат Наталия Сальникова на заседании аргументировала просьбу выпустить клиентку из СИЗО, в частности, нахождением ее мужа Алексея в зоне СВО и что их детям необходимо присутствие матери.

https://ria.ru/20240528/blinovskaya-1948885500.html

https://ria.ru/20240502/blinovskaya-1943488392.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, елена блиновская, алексей блиновский, эльман пашаев, брикс, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд