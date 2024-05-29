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Источник раскрыл, куда пропал муж Блиновской, воюющий в зоне СВО - РИА Новости, 29.05.2024
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16:20 29.05.2024 (обновлено: 16:59 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/istochnik-1949165789.html
Источник раскрыл, куда пропал муж Блиновской, воюющий в зоне СВО
Источник раскрыл, куда пропал муж Блиновской, воюющий в зоне СВО - РИА Новости, 29.05.2024
Источник раскрыл, куда пропал муж Блиновской, воюющий в зоне СВО
Военнослужащий Алексей Блиновский, муж арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег "королевы марафонов" Елены Блиновской, находится в своем... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:20
2024-05-29T16:59
происшествия
елена блиновская
алексей блиновский
эльман пашаев
брикс
следственный комитет россии (ск рф)
московский городской суд
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ДОНЕЦК, 29 мая – РИА Новости. Военнослужащий Алексей Блиновский, муж арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег "королевы марафонов" Елены Блиновской, находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач, рассказал РИА Новости осведомленный источник. "Блиновский пытался перевестись в другое подразделение, но после того как узнал о том, что там его собираются отправить в бой принимать участие в штурмовых действиях, передумал. В настоящий момент он укрывается в подразделении, где находился с самого начала, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач, и таким образом его статус как бы завис. По этому поводу у особистов много вопросов к этому персонажу", - заявил собеседник агентства.По его словам, перевод Блиновского в другое подразделение вряд ли состоится, потому что там у военнослужащего конфликт с начальством.Он также отметил, что, несмотря на невыполнение своих обязанностей и отсутствие по месту службы, дело о самовольном оставлении части на Блиновского пока не заведено.Блиновский находится в зоне СВО, где воюет под позывным "Брикс", рассказал РИА Новости в середине апреля его сослуживец и бывший адвокат Эльман Пашаев, пояснив, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.Пашаев в среду сообщил РИА Новости, что Блиновский "сейчас на передовой".СК обвиняет Блиновского в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.Когда Мосгорсуд 24 апреля продлевал арест Елены Блиновской, ее адвокат Наталия Сальникова на заседании аргументировала просьбу выпустить клиентку из СИЗО, в частности, нахождением ее мужа Алексея в зоне СВО и что их детям необходимо присутствие матери.
https://ria.ru/20240528/blinovskaya-1948885500.html
https://ria.ru/20240502/blinovskaya-1943488392.html
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происшествия, елена блиновская, алексей блиновский, эльман пашаев, брикс, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд
Происшествия, Елена Блиновская, Алексей Блиновский, Эльман Пашаев, БРИКС, Следственный комитет России (СК РФ), Московский городской суд
Источник раскрыл, куда пропал муж Блиновской, воюющий в зоне СВО

Источник: муж Блиновской находится в зоне СВО, но никаких задач не выполняет

© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
Алексей Блиновский
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 мая – РИА Новости. Военнослужащий Алексей Блиновский, муж арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег "королевы марафонов" Елены Блиновской, находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач, рассказал РИА Новости осведомленный источник.
«
"Блиновский пытался перевестись в другое подразделение, но после того как узнал о том, что там его собираются отправить в бой принимать участие в штурмовых действиях, передумал. В настоящий момент он укрывается в подразделении, где находился с самого начала, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач, и таким образом его статус как бы завис. По этому поводу у особистов много вопросов к этому персонажу", - заявил собеседник агентства.
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По его словам, перевод Блиновского в другое подразделение вряд ли состоится, потому что там у военнослужащего конфликт с начальством.
Он также отметил, что, несмотря на невыполнение своих обязанностей и отсутствие по месту службы, дело о самовольном оставлении части на Блиновского пока не заведено.
Блиновский находится в зоне СВО, где воюет под позывным "Брикс", рассказал РИА Новости в середине апреля его сослуживец и бывший адвокат Эльман Пашаев, пояснив, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.
Пашаев в среду сообщил РИА Новости, что Блиновский "сейчас на передовой".
СК обвиняет Блиновского в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.
Когда Мосгорсуд 24 апреля продлевал арест Елены Блиновской, ее адвокат Наталия Сальникова на заседании аргументировала просьбу выпустить клиентку из СИЗО, в частности, нахождением ее мужа Алексея в зоне СВО и что их детям необходимо присутствие матери.
Блогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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ПроисшествияЕлена БлиновскаяАлексей БлиновскийЭльман ПашаевБРИКССледственный комитет России (СК РФ)Московский городской суд
 
 
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