https://ria.ru/20240529/isk-1949187388.html

Директор Театра Маяковского подтвердила подачу иска к Александру Макогону

Директор Театра Маяковского подтвердила подачу иска к Александру Макогону - РИА Новости, 29.05.2024

Директор Театра Маяковского подтвердила подачу иска к Александру Макогону

Директор Театра имени Маяковского Екатерина Лапшина подтвердила подачу иска в отношении актера Александра Макогона из-за его нежелания покидать служебную... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T17:51

2024-05-29T17:51

2024-05-29T17:51

москва

замоскворецкий суд г. москвы

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Директор Театра имени Маяковского Екатерина Лапшина подтвердила подачу иска в отношении актера Александра Макогона из-за его нежелания покидать служебную квартиру. Ранее в Замоскворецкий районный суд Москвы поступило исковое заявление Театра Маяковского к Макогону о признании его утратившим право пользования служебным жильем "Действительно, Театр Маяковского подал иск в Замоскворецкий районный суд столицы о признании артиста Александра Макогона и членов его семьи утратившими право пользования жилым помещением и снятия их с регистрационного учета. Это служебная квартира Театра Маяковского, которая предназначена для проживания сотрудников театра, коим артист Александр Макогон не является с 2009 года", - сказала Лапшина РИА Новости. Она отметила, что иск не подавался "за спиной артиста". "Руководство театра связывалось по телефону с артистом, держало его в курсе своих намерений. Добровольно сняться с регистрации артист не захотел, поэтому был подан иск", - сказала Лапшина. Макогон снимался в популярных сериалах "Ищейка", "Трое в лифте, не считая собаки", "Марафон для трех граций" и других.

https://ria.ru/20240527/prigovor-1948718462.html

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москва, замоскворецкий суд г. москвы