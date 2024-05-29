В Иране осудили надписи Никки Хейли на израильских бомбах
Генсек Совета Ирана по правам человека осудил надписи Хейли на бомбах
© Фото : Team Nikki Haley/XНикки Хейли подписывает снаряд израильской армии "Покончите с ними!"
© Фото : Team Nikki Haley/X
Никки Хейли подписывает снаряд израильской армии "Покончите с ними!". Архивное фото
ТЕГЕРАН, 29 мая – РИА Новости. Пока экс-постпред США при ООН Никки Хейли оставляет памятные надписи на израильских бомбах, Израиль при бездействии ООН отключил интернет в городе Рафах в секторе Газа, чтобы жители не смогли даже рассказать о том, что произошло с ними в последние дни, заявил замглавы Верховного суда по международным делам и генеральный секретарь высшего Совета по правам человека Исламской Республики Иран Казем Гариб-Абади на своей странице в соцсети Х.
На этой неделе Хейли посетила южные поселения Израиля, разрушенные радикалами ХАМАС в день атаки 7 октября.
Согласно Newsweek, во время своего визита на границу Израиля с сектором Газа в понедельник Хейли оставила несколько слов поддержки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на ракетном снаряде калибра 155 миллиметров. Политик написала "Покончите с ними! Америка любит Израиль всегда". Фотографии с политиком выложил в соцсети X депутат израильского кнессета (парламента) партии "Ликуд" Дани Данон. В соцсетях Хейли бурно раскритиковали.
"Пока Никки Хейли совершает поездку по оккупированной Палестине и оставляет надписи на память на бомбах израильского режима, этот режим в отсутствие решительных действий ООН отключил интернет в Рафахе, чтобы лишить людей даже (возможности - ред.) рассказать о том, что произошло с ними в эти дни" - написал Гариб-Абади.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.