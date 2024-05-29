https://ria.ru/20240529/intermuzeyitogi-1949143989.html

Более 8 тысяч человек посетили фестиваль "Интермузей" в Москве

Более 8 тысяч человек посетили фестиваль "Интермузей" в Москве - РИА Новости, 29.05.2024

Более 8 тысяч человек посетили фестиваль "Интермузей" в Москве

Более восьми тысяч человек посетили международный фестиваль "Интермузей" в российской столице, сообщили в пресс-службе Минкультуры России. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:13

2024-05-29T16:13

2024-05-29T16:13

музейные маршруты россии

ольга любимова

михаил брызгалов

музей москвы

дом культуры "гэс-2"

театральный музей имени бахрушина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949138198_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_09968fe3497a39425885adb39ff3f634.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Более восьми тысяч человек посетили международный фестиваль "Интермузей" в российской столице, сообщили в пресс-службе Минкультуры России."В Москве завершился международный фестиваль "Интермузей", который прошел при поддержке министерства культуры РФ и правительства Москвы. Тема фестиваля этого года: "Музей - это люди". За четыре дня публичной и деловой программы фестиваль посетили более восьми тысяч человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что масштаб фестиваля существенно превзошел ранее заявленное количество мероприятий и экспертов. По итогам, деловая программа включала в себя более 400 выступлений, в которых участвовали более 350 спикеров. В рамках публичной программы состоялось более 130 мероприятий, где приняли участие более 120 специалистов.Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила большой интерес профессионального сообщества и важность фестиваля как главной площадки для отраслевого диалога."Масштаб прошедшего события, в котором приняли участие свыше восьми тысяч человек, еще раз это подтверждает. По этой причине мы приняли решение, что теперь каждую весну будет проходить "Интермузей-Форум", а каждую осень - "Интермузей-ЭКСПО", - подчеркнула глава ведомства, слова которой цитирует пресс-служба.Одним из наиболее популярных мероприятий фестиваля стала панельная дискуссия "Культурная дипломатия. Новые механизмы международного сотрудничества", посвященная способам выстраивать и восстанавливать культурные мосты и диалоги с зарубежными партнерами. На ней выступили президент ИКОМ Россия, директор музея-заповедника "Гатчина" Василий Панкратов, гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, глава Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, директор по культурным программам официального оператора Большого Египетского музея Саида Эль Харакани (Египет) и другие эксперты, уточнили в пресс-службе.Подчеркивается, что по статистике посещаемости самыми популярными мероприятиями деловой программы стали: панельная дискуссия "Дорожная карта развития Госкаталога Музейного фонда России. Итоги и перспективы", сессия "Дизайн для впечатлений. Как экспозицию строят архитектор и художник?", дискуссия "Места памяти. Как музеи работают со сложными темами?", мероприятие от VK "Лайки и экспонаты: социальные сети как инструмент привлечения посетителей в музеи", а также панельная сессия "Культурный пиар. Как музею быть интересным для медиа?".Публичная программа фестиваля была доступна для горожан все дни фестиваля: были организованы спортивные мероприятия и турниры в Парке Горького, детские мастер-классы совместно с Яндекс.Музеем, кинопоказы при партнерстве с АНО "Институт развития Интернета" в Музее Москвы, дискуссии с участниками инклюзивных проектов в Доме культуры "ГЭС-2", экскурсии на ВДНХ и многое другое. Самыми посещаемыми городскими событиями стали: спектакли для и о людях с инвалидностью в ГЭС-2, парад ударных инструментов в Музее Москвы, специальный показ документального фильма о проектах грантополучателей Фонда Потанина, турнир по волейболу в Парке Горького и творческая встреча с композитором Иваном Соколовым, добавили в ведомстве.Кроме того, в первый день фестиваля для его участников открылась выставка "Это музей" в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной. Экспозиция показывает музейное закулисье, освещает скрытые музейные процессы и рассказывает о людях, которые работают в музее. Главными героями проекта стали музейные профессионалы: от звездных кураторов до смотрителей и хранителей, которые обычно остаются вне поля зрения посетителей. Выставка откроется для всех желающих в июне и продолжит свою работу до сентября.Международный межмузейный фестиваль "Интермузей", который позволяет отследить тенденции в развитии музейного дела, проходит в Москве с 1999 года. В этом году он был проведен впервые после четырехлетнего перерыва с 23 по 26 мая.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ольга любимова, михаил брызгалов, музей москвы, дом культуры "гэс-2", театральный музей имени бахрушина