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Более 8 тысяч человек посетили фестиваль "Интермузей" в Москве - РИА Новости, 29.05.2024
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Музейные маршруты России
 
16:13 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/intermuzeyitogi-1949143989.html
Более 8 тысяч человек посетили фестиваль "Интермузей" в Москве
Более 8 тысяч человек посетили фестиваль "Интермузей" в Москве - РИА Новости, 29.05.2024
Более 8 тысяч человек посетили фестиваль "Интермузей" в Москве
Более восьми тысяч человек посетили международный фестиваль "Интермузей" в российской столице, сообщили в пресс-службе Минкультуры России. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:13
2024-05-29T16:13
музейные маршруты россии
ольга любимова
михаил брызгалов
музей москвы
дом культуры "гэс-2"
театральный музей имени бахрушина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949138198_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_09968fe3497a39425885adb39ff3f634.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Более восьми тысяч человек посетили международный фестиваль "Интермузей" в российской столице, сообщили в пресс-службе Минкультуры России."В Москве завершился международный фестиваль "Интермузей", который прошел при поддержке министерства культуры РФ и правительства Москвы. Тема фестиваля этого года: "Музей - это люди". За четыре дня публичной и деловой программы фестиваль посетили более восьми тысяч человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что масштаб фестиваля существенно превзошел ранее заявленное количество мероприятий и экспертов. По итогам, деловая программа включала в себя более 400 выступлений, в которых участвовали более 350 спикеров. В рамках публичной программы состоялось более 130 мероприятий, где приняли участие более 120 специалистов.Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила большой интерес профессионального сообщества и важность фестиваля как главной площадки для отраслевого диалога.&quot;Масштаб прошедшего события, в котором приняли участие свыше восьми тысяч человек, еще раз это подтверждает. По этой причине мы приняли решение, что теперь каждую весну будет проходить &quot;Интермузей-Форум&quot;, а каждую осень - &quot;Интермузей-ЭКСПО&quot;, - подчеркнула глава ведомства, слова которой цитирует пресс-служба.Одним из наиболее популярных мероприятий фестиваля стала панельная дискуссия "Культурная дипломатия. Новые механизмы международного сотрудничества", посвященная способам выстраивать и восстанавливать культурные мосты и диалоги с зарубежными партнерами. На ней выступили президент ИКОМ Россия, директор музея-заповедника "Гатчина" Василий Панкратов, гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, глава Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, директор по культурным программам официального оператора Большого Египетского музея Саида Эль Харакани (Египет) и другие эксперты, уточнили в пресс-службе.Подчеркивается, что по статистике посещаемости самыми популярными мероприятиями деловой программы стали: панельная дискуссия "Дорожная карта развития Госкаталога Музейного фонда России. Итоги и перспективы", сессия "Дизайн для впечатлений. Как экспозицию строят архитектор и художник?", дискуссия "Места памяти. Как музеи работают со сложными темами?", мероприятие от VK "Лайки и экспонаты: социальные сети как инструмент привлечения посетителей в музеи", а также панельная сессия "Культурный пиар. Как музею быть интересным для медиа?".Публичная программа фестиваля была доступна для горожан все дни фестиваля: были организованы спортивные мероприятия и турниры в Парке Горького, детские мастер-классы совместно с Яндекс.Музеем, кинопоказы при партнерстве с АНО "Институт развития Интернета" в Музее Москвы, дискуссии с участниками инклюзивных проектов в Доме культуры "ГЭС-2", экскурсии на ВДНХ и многое другое. Самыми посещаемыми городскими событиями стали: спектакли для и о людях с инвалидностью в ГЭС-2, парад ударных инструментов в Музее Москвы, специальный показ документального фильма о проектах грантополучателей Фонда Потанина, турнир по волейболу в Парке Горького и творческая встреча с композитором Иваном Соколовым, добавили в ведомстве.Кроме того, в первый день фестиваля для его участников открылась выставка "Это музей" в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной. Экспозиция показывает музейное закулисье, освещает скрытые музейные процессы и рассказывает о людях, которые работают в музее. Главными героями проекта стали музейные профессионалы: от звездных кураторов до смотрителей и хранителей, которые обычно остаются вне поля зрения посетителей. Выставка откроется для всех желающих в июне и продолжит свою работу до сентября.Международный межмузейный фестиваль "Интермузей", который позволяет отследить тенденции в развитии музейного дела, проходит в Москве с 1999 года. В этом году он был проведен впервые после четырехлетнего перерыва с 23 по 26 мая.
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РИА Новости
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4.7
96
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ольга любимова, михаил брызгалов, музей москвы, дом культуры "гэс-2", театральный музей имени бахрушина
Музейные маршруты России, Ольга Любимова, Михаил Брызгалов, Музей Москвы, Дом культуры "ГЭС-2", Театральный музей имени Бахрушина

Более 8 тысяч человек посетили фестиваль "Интермузей" в Москве

© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ Видеообращение к участникам "Интермузея" министра культуры РФ Ольги Любимовой
Видеообращение к участникам Интермузея министра культуры РФ Ольги Любимовой
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Более восьми тысяч человек посетили международный фестиваль "Интермузей" в российской столице, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.
"В Москве завершился международный фестиваль "Интермузей", который прошел при поддержке министерства культуры РФ и правительства Москвы. Тема фестиваля этого года: "Музей - это люди". За четыре дня публичной и деловой программы фестиваль посетили более восьми тысяч человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что масштаб фестиваля существенно превзошел ранее заявленное количество мероприятий и экспертов. По итогам, деловая программа включала в себя более 400 выступлений, в которых участвовали более 350 спикеров. В рамках публичной программы состоялось более 130 мероприятий, где приняли участие более 120 специалистов.
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФСпециальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михайл Швыдкой
Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михайл Швыдкой
Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михайл Швыдкой
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
1 из 3
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФГлава департамента музеев и внешних связей министерства культуры РФ Елена Харламова
Глава департамента музеев и внешних связей министерства культуры РФ Елена Харламова
Глава департамента музеев и внешних связей министерства культуры РФ Елена Харламова
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
2 из 3
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФПервый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре Александр Шолохов
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре Александр Шолохов
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре Александр Шолохов
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
3 из 3
Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михайл Швыдкой
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
1 из 3
Глава департамента музеев и внешних связей министерства культуры РФ Елена Харламова
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
2 из 3
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре Александр Шолохов
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
3 из 3
Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила большой интерес профессионального сообщества и важность фестиваля как главной площадки для отраслевого диалога.
«

"Масштаб прошедшего события, в котором приняли участие свыше восьми тысяч человек, еще раз это подтверждает. По этой причине мы приняли решение, что теперь каждую весну будет проходить "Интермузей-Форум", а каждую осень - "Интермузей-ЭКСПО", - подчеркнула глава ведомства, слова которой цитирует пресс-служба.

Одним из наиболее популярных мероприятий фестиваля стала панельная дискуссия "Культурная дипломатия. Новые механизмы международного сотрудничества", посвященная способам выстраивать и восстанавливать культурные мосты и диалоги с зарубежными партнерами. На ней выступили президент ИКОМ Россия, директор музея-заповедника "Гатчина" Василий Панкратов, гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, глава Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, директор по культурным программам официального оператора Большого Египетского музея Саида Эль Харакани (Египет) и другие эксперты, уточнили в пресс-службе.
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФДиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
1 из 3
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФДиректор Исторического музея Алексей Левыкин
Директор Исторического музея Алексей Левыкин
Директор Исторического музея Алексей Левыкин
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
2 из 3
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФДиректор Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева Виктор Шалай
Директор Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева Виктор Шалай
Директор Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева Виктор Шалай
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
3 из 3
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
1 из 3
Директор Исторического музея Алексей Левыкин
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
2 из 3
Директор Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева Виктор Шалай
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
3 из 3
Подчеркивается, что по статистике посещаемости самыми популярными мероприятиями деловой программы стали: панельная дискуссия "Дорожная карта развития Госкаталога Музейного фонда России. Итоги и перспективы", сессия "Дизайн для впечатлений. Как экспозицию строят архитектор и художник?", дискуссия "Места памяти. Как музеи работают со сложными темами?", мероприятие от VK "Лайки и экспонаты: социальные сети как инструмент привлечения посетителей в музеи", а также панельная сессия "Культурный пиар. Как музею быть интересным для медиа?".
Публичная программа фестиваля была доступна для горожан все дни фестиваля: были организованы спортивные мероприятия и турниры в Парке Горького, детские мастер-классы совместно с Яндекс.Музеем, кинопоказы при партнерстве с АНО "Институт развития Интернета" в Музее Москвы, дискуссии с участниками инклюзивных проектов в Доме культуры "ГЭС-2", экскурсии на ВДНХ и многое другое. Самыми посещаемыми городскими событиями стали: спектакли для и о людях с инвалидностью в ГЭС-2, парад ударных инструментов в Музее Москвы, специальный показ документального фильма о проектах грантополучателей Фонда Потанина, турнир по волейболу в Парке Горького и творческая встреча с композитором Иваном Соколовым, добавили в ведомстве.
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФГенеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова
Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова
Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
1 из 3
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФРектор Санкт-Петербургской академии живописи имени Репина Семен Михайловский
Ректор Санкт-Петербургской академии живописи имени Репина Семен Михайловский
Ректор Санкт-Петербургской академии живописи имени Репина Семен Михайловский
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФДиректор Музея музыки Михаил Брызгалов
Директор Музея музыки Михаил Брызгалов
Директор Музея музыки Михаил Брызгалов
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
3 из 3
Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
1 из 3
Ректор Санкт-Петербургской академии живописи имени Репина Семен Михайловский
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
2 из 3
Директор Музея музыки Михаил Брызгалов
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
3 из 3
Кроме того, в первый день фестиваля для его участников открылась выставка "Это музей" в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной. Экспозиция показывает музейное закулисье, освещает скрытые музейные процессы и рассказывает о людях, которые работают в музее. Главными героями проекта стали музейные профессионалы: от звездных кураторов до смотрителей и хранителей, которые обычно остаются вне поля зрения посетителей. Выставка откроется для всех желающих в июне и продолжит свою работу до сентября.
Международный межмузейный фестиваль "Интермузей", который позволяет отследить тенденции в развитии музейного дела, проходит в Москве с 1999 года. В этом году он был проведен впервые после четырехлетнего перерыва с 23 по 26 мая.
 
Музейные маршруты РоссииОльга ЛюбимоваМихаил БрызгаловМузей МосквыДом культуры "ГЭС-2"Театральный музей имени Бахрушина
 
 
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