https://ria.ru/20240529/instruktor-1949053485.html

"Вот и все": во Франции заявили о новом этапе конфликта на Украине

"Вот и все": во Франции заявили о новом этапе конфликта на Украине - РИА Новости, 29.05.2024

"Вот и все": во Франции заявили о новом этапе конфликта на Украине

Обсуждение отправки французских военных инструкторов на Украину свидетельствует о переходе конфликта в новую фазу, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T09:05

2024-05-29T09:05

2024-05-29T10:50

в мире

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франция

флориан филиппо

александр сырский

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Обсуждение отправки французских военных инструкторов на Украину свидетельствует о переходе конфликта в новую фазу, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х."Вот и все! <…> Это новый этап в спирали тотального конфликта!" — отметил он.Филиппо подчеркнул, что большинство французов против подобной эскалации. Он призвал прекратить обострение украинского конфликта и найти способы заключения мира.В понедельник главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что подписал разрешение на посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине, приветствовав "инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих". Позднее телеканал BFM сообщил со ссылкой на Министерство обороны Франции, что вопрос отправки военных инструкторов на Украину все еще прорабатывается.Как ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность.Читайте в Дзен: Охватили противника полукольцом: как ВС России прорвали многокилометровую оборону ВСУ"Он все знает". На Западе шокированы словами Путина о последствиях ударов по России. Они будут ужасающими

https://ria.ru/20240528/poterya-1948835968.html

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в мире, украина, франция, флориан филиппо, александр сырский, дмитрий песков