https://ria.ru/20240529/indiya-1949128433.html

Жара в столице Индии установила новый рекорд

Жара в столице Индии установила новый рекорд - РИА Новости, 29.05.2024

Жара в столице Индии установила новый рекорд

Температура воздуха в столице Индии второй раз за два дня побила рекорды, достигнув 52,3 градусов Цельсия, сообщает метеорологический департамент Индии. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:26

2024-05-29T14:26

2024-05-29T14:43

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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая – РИА Новости. Температура воздуха в столице Индии второй раз за два дня побила рекорды, достигнув 52,3 градусов Цельсия, сообщает метеорологический департамент Индии. Накануне температура воздуха в столице Индии установила новый рекорд, достигнув во вторник 49,9 градусов Цельсия, что на 9 градусов выше нормы для этого времени года. Ранее самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная в Дели, составила 49,2 градусов Цельсия и наблюдалась 15-16 мая 2022 года. В метеорологическом бюро заявили, что аномальная жара в столице страны сохранится в течение следующих нескольких дней, и посоветовали людям избегать обезвоживания и свести к минимуму время нахождения под солнцем. Столица Индии также сообщила о своем рекордно высоком потреблении электроэнергии в 8302 мегаватт (МВт) на фоне жары, поскольку все больше и больше жителей включают кондиционеры воздуха, сообщили представители департамента электроэнергетики.

https://ria.ru/20240109/zhara-1920227742.html

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Дарья Буймова

в мире, индия, дели, погода