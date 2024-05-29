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Делать прогнозы по ценам на икру еще рано, считает губернатор Камчатки - РИА Новости, 29.05.2024
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01:20 29.05.2024 (обновлено: 01:22 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/ikra-1949030801.html
Делать прогнозы по ценам на икру еще рано, считает губернатор Камчатки
Делать прогнозы по ценам на икру еще рано, считает губернатор Камчатки - РИА Новости, 29.05.2024
Делать прогнозы по ценам на икру еще рано, считает губернатор Камчатки
Делать прогнозы по ценам на икру рано, она складывается в результате рыночных факторов, сообщил РИА Новости губернатор Камчатского края Владимир Солодов. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T01:20
2024-05-29T01:22
экономика
россия
владимир солодов
камчатка
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Делать прогнозы по ценам на икру рано, она складывается в результате рыночных факторов, сообщил РИА Новости губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Мы делаем так, чтобы, самое главное, гарантировать качество и обеспечить доступность для жителей центральных регионов страны нашей камчатской рыбной продукцией. Цена складывается на основе рыночных факторов, поэтому делать какие-то прогнозы преждевременно", - сказал Солодов, отвечая на вопрос, можно ли ожидать понижения цен на икру. В России с 1 мая началась обязательная маркировка красной и черной икры. Ранее эксперты сообщали РИА Новости, что спрос и объемы реализации красной икры выросли в России, а цены, напротив, снизились, как и доля "серой" продукции на рынке.
https://ria.ru/20231116/ikra-1909823602.html
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экономика, россия, владимир солодов, камчатка
Экономика, Россия, Владимир Солодов, Камчатка
Делать прогнозы по ценам на икру еще рано, считает губернатор Камчатки

Глава Камчатки Солодов: делать прогнозы по ценам на икру на данный момент рано

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПродажа красной икры
Продажа красной икры - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Продажа красной икры. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Делать прогнозы по ценам на икру рано, она складывается в результате рыночных факторов, сообщил РИА Новости губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Мы делаем так, чтобы, самое главное, гарантировать качество и обеспечить доступность для жителей центральных регионов страны нашей камчатской рыбной продукцией. Цена складывается на основе рыночных факторов, поэтому делать какие-то прогнозы преждевременно", - сказал Солодов, отвечая на вопрос, можно ли ожидать понижения цен на икру.
Продажа красной икры - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
В Приморье рассказали о ситуации с ценами на красную икру
16 ноября 2023, 13:57
В России с 1 мая началась обязательная маркировка красной и черной икры. Ранее эксперты сообщали РИА Новости, что спрос и объемы реализации красной икры выросли в России, а цены, напротив, снизились, как и доля "серой" продукции на рынке.
 
ЭкономикаРоссияВладимир СолодовКамчатка
 
 
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