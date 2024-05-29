https://ria.ru/20240529/ikra-1949030801.html

Делать прогнозы по ценам на икру еще рано, считает губернатор Камчатки

Делать прогнозы по ценам на икру еще рано, считает губернатор Камчатки - РИА Новости, 29.05.2024

Делать прогнозы по ценам на икру еще рано, считает губернатор Камчатки

Делать прогнозы по ценам на икру рано, она складывается в результате рыночных факторов, сообщил РИА Новости губернатор Камчатского края Владимир Солодов. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T01:20

2024-05-29T01:20

2024-05-29T01:22

экономика

россия

владимир солодов

камчатка

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Делать прогнозы по ценам на икру рано, она складывается в результате рыночных факторов, сообщил РИА Новости губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Мы делаем так, чтобы, самое главное, гарантировать качество и обеспечить доступность для жителей центральных регионов страны нашей камчатской рыбной продукцией. Цена складывается на основе рыночных факторов, поэтому делать какие-то прогнозы преждевременно", - сказал Солодов, отвечая на вопрос, можно ли ожидать понижения цен на икру. В России с 1 мая началась обязательная маркировка красной и черной икры. Ранее эксперты сообщали РИА Новости, что спрос и объемы реализации красной икры выросли в России, а цены, напротив, снизились, как и доля "серой" продукции на рынке.

https://ria.ru/20231116/ikra-1909823602.html

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экономика, россия, владимир солодов, камчатка