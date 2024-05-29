https://ria.ru/20240529/guterresh-1949056087.html

Генсек ООН назвал уровень разрушений в Газе беспрецедентным

Генсек ООН назвал уровень разрушений в Газе беспрецедентным - РИА Новости, 29.05.2024

Генсек ООН назвал уровень разрушений в Газе беспрецедентным

назвал беспрецедентным уровень разрушений в Газе и призвал Израиль уважать решения Международного суда ООН. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T09:28

2024-05-29T09:28

2024-05-29T09:28

в мире

израиль

рафах (провинция)

египет

антониу гутерреш

оон

хамас

баскетбольный клуб армия (тбилиси)

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ТОКИО, 29 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в интервью японскому телеканалу NHK назвал беспрецедентным уровень разрушений в Газе и призвал Израиль уважать решения Международного суда ООН. "Проблема в том, что военная операция была проведена таким образом, что число жертв среди гражданских и разрушение гражданской инфраструктуры и жилья являются беспрецедентными. Уровень разрушений абсолютно неприемлем", - сказал Гутерреш.Он призвал Израиль уважать решения Международного суда ООН, который обязал его прекратить военную операцию в Рафахе. "Необходимо обеспечить приоритет верховенства международного права, международного гуманитарного права и закона и уважать решение Международного суда ООН. Это не мнение, это обязательное к выполнению решение. Израиль должен подчиниться этому решению", - подчеркнул Гутерреш. В прошлую пятницу Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240518/oon-1946826570.html

https://ria.ru/20231115/avariya-1909681052.html

https://ria.ru/20231015/gaza-1902953871.html

израиль

рафах (провинция)

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