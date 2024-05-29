https://ria.ru/20240529/guterresh-1949056087.html
Генсек ООН назвал уровень разрушений в Газе беспрецедентным
Генсек ООН назвал уровень разрушений в Газе беспрецедентным - РИА Новости, 29.05.2024
Генсек ООН назвал уровень разрушений в Газе беспрецедентным
назвал беспрецедентным уровень разрушений в Газе и призвал Израиль уважать решения Международного суда ООН. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T09:28
2024-05-29T09:28
2024-05-29T09:28
в мире
израиль
рафах (провинция)
египет
антониу гутерреш
оон
хамас
баскетбольный клуб армия (тбилиси)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944297312_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_055ee3a4420351ffd50e8e5ca6c82bf1.jpg
ТОКИО, 29 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в интервью японскому телеканалу NHK назвал беспрецедентным уровень разрушений в Газе и призвал Израиль уважать решения Международного суда ООН. "Проблема в том, что военная операция была проведена таким образом, что число жертв среди гражданских и разрушение гражданской инфраструктуры и жилья являются беспрецедентными. Уровень разрушений абсолютно неприемлем", - сказал Гутерреш.Он призвал Израиль уважать решения Международного суда ООН, который обязал его прекратить военную операцию в Рафахе. "Необходимо обеспечить приоритет верховенства международного права, международного гуманитарного права и закона и уважать решение Международного суда ООН. Это не мнение, это обязательное к выполнению решение. Израиль должен подчиниться этому решению", - подчеркнул Гутерреш. В прошлую пятницу Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240518/oon-1946826570.html
https://ria.ru/20231115/avariya-1909681052.html
https://ria.ru/20231015/gaza-1902953871.html
израиль
рафах (провинция)
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944297312_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf0e07252fe6d6ed1cc8ed464da13f03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, рафах (провинция), египет, антониу гутерреш, оон, хамас, баскетбольный клуб армия (тбилиси), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Египет, Антониу Гутерреш, ООН, ХАМАС, Баскетбольный клуб армия (Тбилиси), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Генсек ООН назвал уровень разрушений в Газе беспрецедентным
Гутерреш: уровень разрушений в Газе абсолютно неприемлем
ТОКИО, 29 мая – РИА Новости.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в интервью японскому телеканалу NHK
назвал беспрецедентным уровень разрушений в Газе и призвал Израиль уважать решения Международного суда ООН.
«
"Проблема в том, что военная операция была проведена таким образом, что число жертв среди гражданских и разрушение гражданской инфраструктуры и жилья являются беспрецедентными. Уровень разрушений абсолютно неприемлем", - сказал Гутерреш.
Он призвал Израиль уважать решения Международного суда ООН, который обязал его прекратить военную операцию в Рафахе.
"Необходимо обеспечить приоритет верховенства международного права, международного гуманитарного права и закона и уважать решение Международного суда ООН. Это не мнение, это обязательное к выполнению решение. Израиль должен подчиниться этому решению", - подчеркнул Гутерреш.
В прошлую пятницу Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на границе сектора Газа и Египта.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.