https://ria.ru/20240529/gryzlov-1949177911.html
Грызлов назвал ЕАЭС образцовой интеграционной структурой
Грызлов назвал ЕАЭС образцовой интеграционной структурой - РИА Новости, 29.05.2024
Грызлов назвал ЕАЭС образцовой интеграционной структурой
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) можно считать образцовой интеграционной структурой в отличие от... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T17:13
2024-05-29T17:13
2024-05-29T17:13
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евразийский союз
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МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) можно считать образцовой интеграционной структурой в отличие от Европейского союза, который все сильнее "пожирает" суверенитет стран-участниц. "ЕАЭС можно по праву считать образцовой интеграционной структурой: взаимодействие стран "пятерки" с самого начала выстраивалось на принципах взаимной выгоды и учета интересов с ориентиром на обеспечение устойчивого экономического роста. В этом заключается фундаментальное отличие нашего проекта от Европейского союза, который с каждым новым этапом своего развития все сильнее "пожирает" суверенитет стран-участниц, а экономические ресурсы все реже используются на благо простых европейцев и все чаще идут на удовлетворение растущих политических амбиций евробюрократии", - отметил Грызлов в связи с 10-летием подписания договора о создании ЕАЭС. Его комментарий распространила пресс-служба посольства РФ в Минске. Дипломат подчеркнул, что в отличие от западных соседей по континенту в ЕАЭС никогда не отступали от своих принципов и целей. "Как следствие, Евразийский союз сегодня – это эффективная и динамично развивающаяся организация, чья деятельность на практике способствует росту торговли и инвестиций, активизации деловых контактов, расширению кооперационных связей", - отметил Грызлов. Он добавил, что за прошедшее десятилетие Евразийский союз прочно утвердился в мировой экономике в качестве одного из ключевых, системообразующих центров формирующегося многополярного мира. "Евразийский союз уже доказал свою эффективность перед лицом новых вызовов и угроз, связанных с проводимой нашими противниками политикой санкций, которая направлена на подрыв базовых институтов международной экономической и финансовой деятельности. Наши показатели экономического роста наглядно об этом свидетельствуют", - отметил российский посол. Он также обратил внимание на поэтапное сопряжение интеграционных процессов по всей Евразии в рамках ЕАЭС, ШОС и других форматов, в том числе не предполагающих четкой институциализации – таких, как "Один пояс, один путь". "Формируется большое Евразийское партнерство, открытое для участия всех заинтересованных сторон. Эта многоуровневая инфраструктура сотрудничества позволяет каждому государству выбирать степень интеграции и сферы деятельности, на которые она распространяется. Это хорошо прослеживается на примере Союзного государства, с которым действующие в рамках ЕАЭС механизмы сочетаются практически бесшовно. Уверен, что новые перспективы откроются с официальным вступлением Республики Беларусь в ШОС на саммите в Астане в начале июля этого года", - добавил Грызлов. Он напомнил, что заседании Евразийского межправительственного совета пройдет в Белоруссии 3-4 июня. "Повестка мероприятия крайне насыщенная и в полной мере отражает те амбициозные задачи, которые ставят перед собой страны-участницы Евразийского союза на многие годы вперед. При этом, как показали прошедшие десять лет, наши планы и прогнозы имеют свойство очень быстро и эффективно воплощаться в жизнь", - отметил Грызлов.
https://ria.ru/20231225/lukashenko-1918054843.html
https://ria.ru/20231225/lukashenko-1918045084.html
https://ria.ru/20231225/lukashenko-1918041238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, белоруссия, минск, борис грызлов, евразийский экономический союз, евразийский союз, шос
В мире, Россия, Белоруссия, Минск, Борис Грызлов, Евразийский экономический союз, Евразийский Союз, ШОС
Грызлов назвал ЕАЭС образцовой интеграционной структурой
Грызлов: ЕАЭС можно считать образцовой интеграционной структурой в отличие от ЕС
МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) можно считать образцовой интеграционной структурой в отличие от Европейского союза, который все сильнее "пожирает" суверенитет стран-участниц.
"ЕАЭС можно по праву считать образцовой интеграционной структурой: взаимодействие стран "пятерки" с самого начала выстраивалось на принципах взаимной выгоды и учета интересов с ориентиром на обеспечение устойчивого экономического роста. В этом заключается фундаментальное отличие нашего проекта от Европейского союза, который с каждым новым этапом своего развития все сильнее "пожирает" суверенитет стран-участниц, а экономические ресурсы все реже используются на благо простых европейцев и все чаще идут на удовлетворение растущих политических амбиций евробюрократии", - отметил Грызлов в связи с 10-летием подписания договора о создании ЕАЭС. Его комментарий распространила пресс-служба посольства РФ в Минске
.
Дипломат подчеркнул, что в отличие от западных соседей по континенту в ЕАЭС никогда не отступали от своих принципов и целей.
"Как следствие, Евразийский союз
сегодня – это эффективная и динамично развивающаяся организация, чья деятельность на практике способствует росту торговли и инвестиций, активизации деловых контактов, расширению кооперационных связей", - отметил Грызлов.
Он добавил, что за прошедшее десятилетие Евразийский союз прочно утвердился в мировой экономике в качестве одного из ключевых, системообразующих центров формирующегося многополярного мира.
"Евразийский союз уже доказал свою эффективность перед лицом новых вызовов и угроз, связанных с проводимой нашими противниками политикой санкций, которая направлена на подрыв базовых институтов международной экономической и финансовой деятельности. Наши показатели экономического роста наглядно об этом свидетельствуют", - отметил российский посол.
Он также обратил внимание на поэтапное сопряжение интеграционных процессов по всей Евразии
в рамках ЕАЭС, ШОС
и других форматов, в том числе не предполагающих четкой институциализации – таких, как "Один пояс, один путь".
"Формируется большое Евразийское партнерство, открытое для участия всех заинтересованных сторон. Эта многоуровневая инфраструктура сотрудничества позволяет каждому государству выбирать степень интеграции и сферы деятельности, на которые она распространяется. Это хорошо прослеживается на примере Союзного государства, с которым действующие в рамках ЕАЭС механизмы сочетаются практически бесшовно. Уверен, что новые перспективы откроются с официальным вступлением Республики Беларусь в ШОС на саммите в Астане
в начале июля этого года", - добавил Грызлов.
Он напомнил, что заседании Евразийского межправительственного совета пройдет в Белоруссии 3-4 июня.
"Повестка мероприятия крайне насыщенная и в полной мере отражает те амбициозные задачи, которые ставят перед собой страны-участницы Евразийского союза на многие годы вперед. При этом, как показали прошедшие десять лет, наши планы и прогнозы имеют свойство очень быстро и эффективно воплощаться в жизнь", - отметил Грызлов.