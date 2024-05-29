https://ria.ru/20240529/gryzlov-1949177911.html

Грызлов назвал ЕАЭС образцовой интеграционной структурой

Грызлов назвал ЕАЭС образцовой интеграционной структурой - РИА Новости, 29.05.2024

Грызлов назвал ЕАЭС образцовой интеграционной структурой

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) можно считать образцовой интеграционной структурой в отличие от... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T17:13

2024-05-29T17:13

2024-05-29T17:13

в мире

россия

белоруссия

минск

борис грызлов

евразийский экономический союз

евразийский союз

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944167221_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_7b60a09042f309d4916914dd5643f548.jpg

МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) можно считать образцовой интеграционной структурой в отличие от Европейского союза, который все сильнее "пожирает" суверенитет стран-участниц. "ЕАЭС можно по праву считать образцовой интеграционной структурой: взаимодействие стран "пятерки" с самого начала выстраивалось на принципах взаимной выгоды и учета интересов с ориентиром на обеспечение устойчивого экономического роста. В этом заключается фундаментальное отличие нашего проекта от Европейского союза, который с каждым новым этапом своего развития все сильнее "пожирает" суверенитет стран-участниц, а экономические ресурсы все реже используются на благо простых европейцев и все чаще идут на удовлетворение растущих политических амбиций евробюрократии", - отметил Грызлов в связи с 10-летием подписания договора о создании ЕАЭС. Его комментарий распространила пресс-служба посольства РФ в Минске. Дипломат подчеркнул, что в отличие от западных соседей по континенту в ЕАЭС никогда не отступали от своих принципов и целей. "Как следствие, Евразийский союз сегодня – это эффективная и динамично развивающаяся организация, чья деятельность на практике способствует росту торговли и инвестиций, активизации деловых контактов, расширению кооперационных связей", - отметил Грызлов. Он добавил, что за прошедшее десятилетие Евразийский союз прочно утвердился в мировой экономике в качестве одного из ключевых, системообразующих центров формирующегося многополярного мира. "Евразийский союз уже доказал свою эффективность перед лицом новых вызовов и угроз, связанных с проводимой нашими противниками политикой санкций, которая направлена на подрыв базовых институтов международной экономической и финансовой деятельности. Наши показатели экономического роста наглядно об этом свидетельствуют", - отметил российский посол. Он также обратил внимание на поэтапное сопряжение интеграционных процессов по всей Евразии в рамках ЕАЭС, ШОС и других форматов, в том числе не предполагающих четкой институциализации – таких, как "Один пояс, один путь". "Формируется большое Евразийское партнерство, открытое для участия всех заинтересованных сторон. Эта многоуровневая инфраструктура сотрудничества позволяет каждому государству выбирать степень интеграции и сферы деятельности, на которые она распространяется. Это хорошо прослеживается на примере Союзного государства, с которым действующие в рамках ЕАЭС механизмы сочетаются практически бесшовно. Уверен, что новые перспективы откроются с официальным вступлением Республики Беларусь в ШОС на саммите в Астане в начале июля этого года", - добавил Грызлов. Он напомнил, что заседании Евразийского межправительственного совета пройдет в Белоруссии 3-4 июня. "Повестка мероприятия крайне насыщенная и в полной мере отражает те амбициозные задачи, которые ставят перед собой страны-участницы Евразийского союза на многие годы вперед. При этом, как показали прошедшие десять лет, наши планы и прогнозы имеют свойство очень быстро и эффективно воплощаться в жизнь", - отметил Грызлов.

https://ria.ru/20231225/lukashenko-1918054843.html

https://ria.ru/20231225/lukashenko-1918045084.html

https://ria.ru/20231225/lukashenko-1918041238.html

россия

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, белоруссия, минск, борис грызлов, евразийский экономический союз, евразийский союз, шос