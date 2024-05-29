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"Отвратительно". В США возмутились словами сенатора об Украине - РИА Новости, 29.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:50 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/grinvald-1949229867.html
"Отвратительно". В США возмутились словами сенатора об Украине
"Отвратительно". В США возмутились словами сенатора об Украине - РИА Новости, 29.05.2024
"Отвратительно". В США возмутились словами сенатора об Украине
Американский журналист Гленн Гринвальд назвал возмутительным призыв понизить призывной возраст на Украине, с которым выступил сенатор Линдси Грэм*. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T21:50
2024-05-29T21:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
гленн гринвальд
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Американский журналист Гленн Гринвальд назвал возмутительным призыв понизить призывной возраст на Украине, с которым выступил сенатор Линдси Грэм*."Это абсолютно отвратительно, когда люди в Вашингтоне посылают молодежь умирать на войне, чтобы Запад не чувствовал себя униженным и побежденным", — заявил журналист.Гринвальд обвинил Грэма* в абсолютном непонимании ситуации на Украине. Он счел этот факт особенно возмутительным, поскольку сенатор активно выступает за продолжение украинского конфликта.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Практически одновременно с ним был принят ряд документов, расширяющих перечень лиц, которых можно призвать в армию. В апреле Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.Закон был принят на фоне неудач ВСУ на фронте, в частности поражений на Авдеевском и Марьинском направлениях. Военнослужащие и эксперты заявляли о серьезной нехватке личного состава в украинских войсках. На решении проблемы нехватки личного состава путем усиления мобилизации настаивали и западные партнеры Киева, мотивируя это тем, что без достаточного количества солдат поставляемое Западом вооружение Украине не поможет.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.
https://ria.ru/20240529/tsel-1949187015.html
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в мире, украина, киев, гленн гринвальд, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Гленн Гринвальд, Вооруженные силы Украины
"Отвратительно". В США возмутились словами сенатора об Украине

Гринвальд: отвратительно, когда в США требуют от Киева снизить призывной возраст

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Американский журналист Гленн Гринвальд назвал возмутительным призыв понизить призывной возраст на Украине, с которым выступил сенатор Линдси Грэм*.
"Это абсолютно отвратительно, когда люди в Вашингтоне посылают молодежь умирать на войне, чтобы Запад не чувствовал себя униженным и побежденным", — заявил журналист.
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Гринвальд обвинил Грэма* в абсолютном непонимании ситуации на Украине. Он счел этот факт особенно возмутительным, поскольку сенатор активно выступает за продолжение украинского конфликта.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Практически одновременно с ним был принят ряд документов, расширяющих перечень лиц, которых можно призвать в армию. В апреле Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.
Закон был принят на фоне неудач ВСУ на фронте, в частности поражений на Авдеевском и Марьинском направлениях. Военнослужащие и эксперты заявляли о серьезной нехватке личного состава в украинских войсках. На решении проблемы нехватки личного состава путем усиления мобилизации настаивали и западные партнеры Киева, мотивируя это тем, что без достаточного количества солдат поставляемое Западом вооружение Украине не поможет.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевГленн ГринвальдВооруженные силы Украины
 
 
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