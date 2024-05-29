https://ria.ru/20240529/grinvald-1949229867.html

"Отвратительно". В США возмутились словами сенатора об Украине

"Отвратительно". В США возмутились словами сенатора об Украине - РИА Новости, 29.05.2024

"Отвратительно". В США возмутились словами сенатора об Украине

Американский журналист Гленн Гринвальд назвал возмутительным призыв понизить призывной возраст на Украине, с которым выступил сенатор Линдси Грэм*. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T21:50

2024-05-29T21:50

2024-05-29T21:50

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гленн гринвальд

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Американский журналист Гленн Гринвальд назвал возмутительным призыв понизить призывной возраст на Украине, с которым выступил сенатор Линдси Грэм*."Это абсолютно отвратительно, когда люди в Вашингтоне посылают молодежь умирать на войне, чтобы Запад не чувствовал себя униженным и побежденным", — заявил журналист.Гринвальд обвинил Грэма* в абсолютном непонимании ситуации на Украине. Он счел этот факт особенно возмутительным, поскольку сенатор активно выступает за продолжение украинского конфликта.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Практически одновременно с ним был принят ряд документов, расширяющих перечень лиц, которых можно призвать в армию. В апреле Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.Закон был принят на фоне неудач ВСУ на фронте, в частности поражений на Авдеевском и Марьинском направлениях. Военнослужащие и эксперты заявляли о серьезной нехватке личного состава в украинских войсках. На решении проблемы нехватки личного состава путем усиления мобилизации настаивали и западные партнеры Киева, мотивируя это тем, что без достаточного количества солдат поставляемое Западом вооружение Украине не поможет.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

https://ria.ru/20240529/tsel-1949187015.html

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