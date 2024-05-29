https://ria.ru/20240529/grad-1949037648.html

Расчет "Града" накрыл украинских военных в дельте Днепра

Расчет "Града" накрыл украинских военных в дельте Днепра - РИА Новости, 29.05.2024

Расчет "Града" накрыл украинских военных в дельте Днепра

Расчет 122-миллиметровой РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" ликвидировал около 10 украинских военных на островах РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T05:04

2024-05-29T05:04

2024-05-29T05:37

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

воздушно-десантные войска россии

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 29 мая - РИА Новости. Расчет 122-миллиметровой РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" ликвидировал около 10 украинских военных на островах в дельте Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Точным артиллерийским огнем по заданным координатам десантники-артиллеристы уничтожили из РСЗО "Град" около 10 украинских боевиков на позициях на островах в дельте Днепра", - сказали в оборонном ведомстве. Установка БМ-21 "Град" выезжает из укрытия на огневые позиции, бойцы производят расчет установки цели и оперативно наносят огневое поражение противнику. Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени, в чем расчету помогают подразделения беспилотных летательных аппаратов.

https://ria.ru/20240425/tank-1942178689.html

херсонская область

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херсонская область , россия, воздушно-десантные войска россии