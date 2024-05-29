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Расчет "Града" накрыл украинских военных в дельте Днепра - РИА Новости, 29.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 29.05.2024 (обновлено: 05:37 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/grad-1949037648.html
Расчет "Града" накрыл украинских военных в дельте Днепра
Расчет "Града" накрыл украинских военных в дельте Днепра - РИА Новости, 29.05.2024
Расчет "Града" накрыл украинских военных в дельте Днепра
Расчет 122-миллиметровой РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" ликвидировал около 10 украинских военных на островах РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T05:04
2024-05-29T05:37
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
воздушно-десантные войска россии
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 29 мая - РИА Новости. Расчет 122-миллиметровой РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" ликвидировал около 10 украинских военных на островах в дельте Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Точным артиллерийским огнем по заданным координатам десантники-артиллеристы уничтожили из РСЗО "Град" около 10 украинских боевиков на позициях на островах в дельте Днепра", - сказали в оборонном ведомстве. Установка БМ-21 "Град" выезжает из укрытия на огневые позиции, бойцы производят расчет установки цели и оперативно наносят огневое поражение противнику. Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени, в чем расчету помогают подразделения беспилотных летательных аппаратов.
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херсонская область , россия, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Воздушно-десантные войска России
Расчет "Града" накрыл украинских военных в дельте Днепра

Расчет РСЗО "Град" уничтожил около десяти украинских военных в дельте Днепра

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 29 мая - РИА Новости. Расчет 122-миллиметровой РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" ликвидировал около 10 украинских военных на островах в дельте Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Точным артиллерийским огнем по заданным координатам десантники-артиллеристы уничтожили из РСЗО "Град" около 10 украинских боевиков на позициях на островах в дельте Днепра", - сказали в оборонном ведомстве.
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Установка БМ-21 "Град" выезжает из укрытия на огневые позиции, бойцы производят расчет установки цели и оперативно наносят огневое поражение противнику. Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени, в чем расчету помогают подразделения беспилотных летательных аппаратов.
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВоздушно-десантные войска России
 
 
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