https://ria.ru/20240529/grad-1949037648.html
Расчет "Града" накрыл украинских военных в дельте Днепра
Расчет "Града" накрыл украинских военных в дельте Днепра - РИА Новости, 29.05.2024
Расчет "Града" накрыл украинских военных в дельте Днепра
Расчет 122-миллиметровой РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" ликвидировал около 10 украинских военных на островах РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T05:04
2024-05-29T05:04
2024-05-29T05:37
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 29 мая - РИА Новости. Расчет 122-миллиметровой РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" ликвидировал около 10 украинских военных на островах в дельте Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Точным артиллерийским огнем по заданным координатам десантники-артиллеристы уничтожили из РСЗО "Град" около 10 украинских боевиков на позициях на островах в дельте Днепра", - сказали в оборонном ведомстве. Установка БМ-21 "Град" выезжает из укрытия на огневые позиции, бойцы производят расчет установки цели и оперативно наносят огневое поражение противнику. Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени, в чем расчету помогают подразделения беспилотных летательных аппаратов.
https://ria.ru/20240425/tank-1942178689.html
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херсонская область , россия, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Воздушно-десантные войска России
Расчет "Града" накрыл украинских военных в дельте Днепра
Расчет РСЗО "Град" уничтожил около десяти украинских военных в дельте Днепра
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 29 мая - РИА Новости. Расчет 122-миллиметровой РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" ликвидировал около 10 украинских военных на островах в дельте Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Точным артиллерийским огнем по заданным координатам десантники-артиллеристы уничтожили из РСЗО "Град" около 10 украинских боевиков на позициях на островах в дельте Днепра", - сказали в оборонном ведомстве.
Установка БМ-21 "Град" выезжает из укрытия на огневые позиции, бойцы производят расчет установки цели и оперативно наносят огневое поражение противнику. Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени, в чем расчету помогают подразделения беспилотных летательных аппаратов.