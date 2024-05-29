https://ria.ru/20240529/gosduma-1949098602.html

Госдума ратифицировала протоколы о реструктуризации долгов Сербии

Госдума ратифицировала протоколы о реструктуризации долгов Сербии - РИА Новости, 29.05.2024

Госдума ратифицировала протоколы о реструктуризации долгов Сербии

Госдума приняла закон о ратификации четырех протоколов, создающих правовую основу для реструктуризации долгов Сербии перед Россией по ряду межправительственных... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T12:39

2024-05-29T12:39

2024-05-29T12:39

экономика

сербия

россия

югославия

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Госдума приняла закон о ратификации четырех протоколов, создающих правовую основу для реструктуризации долгов Сербии перед Россией по ряду межправительственных соглашений. Протоколы подписаны в Москве 13 ноября 2023 года и в Белграде 21 ноября 2023 года. Они вносят изменения в соглашения о предоставлении Россией Сербии государственных экспортных кредитов от 11 января 2013 года и от 19 октября 2019 года, финансового кредита (от 10 апреля 2013 года), а также об урегулировании задолженности Сербии перед РФ по обязательствам бывшей Югославии (от 10 и 17 марта 2021 года). Протоколы оформляют договоренности сторон о погашении задолженности Сербии перед Россией со сроком оплаты с марта 2022 по март 2023 года, с отсрочкой платежей без начисления штрафных или каких-либо иных дополнительных процентов в случае ее погашения в полном объеме. По состоянию на 1 сентября 2023 года сербская сторона выполнила это условие. Причем платежи осуществлялись по договоренности двух стран в российских рублях. Подлежавшая оплате в период с 1 марта 2022 года до даты подписания протоколов задолженность Сербии по экспортным кредитам составляла 102,231 миллиона долларов и 1,944 миллиона евро, по финансовому кредиту - 38,33 миллиона долларов, по обязательствам Югославии – 2,96 миллиона долларов. Протоколы вступают в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

https://ria.ru/20240315/rumyniya-1933086394.html

https://ria.ru/20231214/vuchich-1915905565.html

сербия

россия

югославия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сербия, россия, югославия, госдума рф