https://ria.ru/20240529/gosduma-1949098602.html
Госдума ратифицировала протоколы о реструктуризации долгов Сербии
Госдума ратифицировала протоколы о реструктуризации долгов Сербии - РИА Новости, 29.05.2024
Госдума ратифицировала протоколы о реструктуризации долгов Сербии
Госдума приняла закон о ратификации четырех протоколов, создающих правовую основу для реструктуризации долгов Сербии перед Россией по ряду межправительственных... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:39
2024-05-29T12:39
2024-05-29T12:39
экономика
сербия
россия
югославия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Госдума приняла закон о ратификации четырех протоколов, создающих правовую основу для реструктуризации долгов Сербии перед Россией по ряду межправительственных соглашений. Протоколы подписаны в Москве 13 ноября 2023 года и в Белграде 21 ноября 2023 года. Они вносят изменения в соглашения о предоставлении Россией Сербии государственных экспортных кредитов от 11 января 2013 года и от 19 октября 2019 года, финансового кредита (от 10 апреля 2013 года), а также об урегулировании задолженности Сербии перед РФ по обязательствам бывшей Югославии (от 10 и 17 марта 2021 года). Протоколы оформляют договоренности сторон о погашении задолженности Сербии перед Россией со сроком оплаты с марта 2022 по март 2023 года, с отсрочкой платежей без начисления штрафных или каких-либо иных дополнительных процентов в случае ее погашения в полном объеме. По состоянию на 1 сентября 2023 года сербская сторона выполнила это условие. Причем платежи осуществлялись по договоренности двух стран в российских рублях. Подлежавшая оплате в период с 1 марта 2022 года до даты подписания протоколов задолженность Сербии по экспортным кредитам составляла 102,231 миллиона долларов и 1,944 миллиона евро, по финансовому кредиту - 38,33 миллиона долларов, по обязательствам Югославии – 2,96 миллиона долларов. Протоколы вступают в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.
https://ria.ru/20240315/rumyniya-1933086394.html
https://ria.ru/20231214/vuchich-1915905565.html
сербия
россия
югославия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сербия, россия, югославия, госдума рф
Экономика, Сербия, Россия, Югославия, Госдума РФ
Госдума ратифицировала протоколы о реструктуризации долгов Сербии
Госдума ратифицировала протоколы о реструктуризации долгов Сербии перед Россией
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Госдума приняла закон о ратификации четырех протоколов, создающих правовую основу для реструктуризации долгов Сербии перед Россией по ряду межправительственных соглашений.
Протоколы подписаны в Москве 13 ноября 2023 года и в Белграде 21 ноября 2023 года. Они вносят изменения в соглашения о предоставлении Россией Сербии государственных экспортных кредитов от 11 января 2013 года и от 19 октября 2019 года, финансового кредита (от 10 апреля 2013 года), а также об урегулировании задолженности Сербии перед РФ по обязательствам бывшей Югославии (от 10 и 17 марта 2021 года).
Протоколы оформляют договоренности сторон о погашении задолженности Сербии перед Россией со сроком оплаты с марта 2022 по март 2023 года, с отсрочкой платежей без начисления штрафных или каких-либо иных дополнительных процентов в случае ее погашения в полном объеме. По состоянию на 1 сентября 2023 года сербская сторона выполнила это условие. Причем платежи осуществлялись по договоренности двух стран в российских рублях.
Подлежавшая оплате в период с 1 марта 2022 года до даты подписания протоколов задолженность Сербии по экспортным кредитам составляла 102,231 миллиона долларов и 1,944 миллиона евро, по финансовому кредиту - 38,33 миллиона долларов, по обязательствам Югославии – 2,96 миллиона долларов.
Протоколы вступают в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.