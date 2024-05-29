https://ria.ru/20240529/golikova-1949192589.html

Голикова рассказала о ситуации с нормативными актами по многодетным семьям

Голикова рассказала о ситуации с нормативными актами по многодетным семьям - РИА Новости, 29.05.2024

Голикова рассказала о ситуации с нормативными актами по многодетным семьям

На данный момент 27 регионов еще не привели свои нормативно-правовые акты в соответствие с указом президента России Владимира Путина о многодетных семьях,... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T18:15

2024-05-29T18:15

2024-05-29T18:15

россия

татьяна голикова

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. На данный момент 27 регионов еще не привели свои нормативно-правовые акты в соответствие с указом президента России Владимира Путина о многодетных семьях, сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Сегодня, к сожалению, еще 27 регионов свои решения о приведении нормативных актов с вашим указом не приняли, а это значит ожидания людей, которые на сегодняшний день пока не реализованы", - сказала Голикова на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета. Она добавила, что 18 из этих 27 регионов рассматривают в данный момент эти документы и примут их в ближайшее время.

https://ria.ru/20231221/semya-1917285271.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, татьяна голикова, владимир путин