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Голикова рассказала о ситуации с нормативными актами по многодетным семьям - РИА Новости, 29.05.2024
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18:15 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/golikova-1949192589.html
Голикова рассказала о ситуации с нормативными актами по многодетным семьям
Голикова рассказала о ситуации с нормативными актами по многодетным семьям - РИА Новости, 29.05.2024
Голикова рассказала о ситуации с нормативными актами по многодетным семьям
На данный момент 27 регионов еще не привели свои нормативно-правовые акты в соответствие с указом президента России Владимира Путина о многодетных семьях,... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T18:15
2024-05-29T18:15
россия
татьяна голикова
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. На данный момент 27 регионов еще не привели свои нормативно-правовые акты в соответствие с указом президента России Владимира Путина о многодетных семьях, сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Сегодня, к сожалению, еще 27 регионов свои решения о приведении нормативных актов с вашим указом не приняли, а это значит ожидания людей, которые на сегодняшний день пока не реализованы", - сказала Голикова на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета. Она добавила, что 18 из этих 27 регионов рассматривают в данный момент эти документы и примут их в ближайшее время.
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россия, татьяна голикова, владимир путин
Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин
Голикова рассказала о ситуации с нормативными актами по многодетным семьям

Голикова: 27 регионов не привели нормативные акты в соответствие с указом Путина

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. На данный момент 27 регионов еще не привели свои нормативно-правовые акты в соответствие с указом президента России Владимира Путина о многодетных семьях, сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"Сегодня, к сожалению, еще 27 регионов свои решения о приведении нормативных актов с вашим указом не приняли, а это значит ожидания людей, которые на сегодняшний день пока не реализованы", - сказала Голикова на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.
Она добавила, что 18 из этих 27 регионов рассматривают в данный момент эти документы и примут их в ближайшее время.
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