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ВСУ за сутки более 130 раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 29.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:59 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/gladkov-1949117381.html
ВСУ за сутки более 130 раз атаковали Белгородскую область
ВСУ за сутки более 130 раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 29.05.2024
ВСУ за сутки более 130 раз атаковали Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 6 приграничных районов Белгородской области более 130 раз, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:59
2024-05-29T13:59
специальная военная операция на украине
белгородская область
муром
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
украина
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БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 6 приграничных районов Белгородской области более 130 раз, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его информации, 28 мая по 6 районам региона было выпущено 83 снаряда, в том числе из танка и РСЗО. Также были атаки с использованием 22 беспилотников, и 30 боеприпасов было сброшено с дронов. Во вторник пострадал мирный житель, он госпитализирован. Различные разрушения выявлены в 28 частных домовладениях, 5 многоквартирных домах, магазине, двух сельхозпредприятиях и 10 транспортных средствах. "В Белгородском районе в селе Щетиновка с БПЛА сброшено 6 взрывных устройств, еще один беспилотник совершил падение с последующей детонацией. Пострадал мирный житель... По селу Красный Хутор выпущено 3 артиллерийских снаряда, по селу Толоконное – 7 снарядов из РСЗО, по селу Петровка – 6 артиллерийских снарядов, по селу Ясные Зори – 2 снаряда из РСЗО, по МАПП "Нехотеевка" – 5 танковых боеприпасов, по селу Журавлевка – 5 артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет. Над поселком Дубовое, хутором Березово, селами Новая Деревня, Головино и Никольское системой ПВО сбито по одному БПЛА противника. Обошлось без последствий на земле. В селе Журавлевка с БПЛА сброшено 8 взрывных устройств, на территории МАПП "Нехотеевка" – 3 взрывных устройства. Никто не пострадал, разрушений нет. Село Черемошное подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА", - написал Гладков. По данным главы региона, в Борисовском районе атакам беспилотников подверглись село Цаповка и хутор Казачье-Рудченское. В Валуйском городском округе в селе Новопетровка противник атаковал с помощью двух БПЛА. В Краснояружском районе на окраине села Поповка зафиксировано 7 прилетов, на окраине села Староселье сдетонировал FPV-дрон. "В Грайворонском городском округе в селе Безымено с БПЛА сброшено взрывное устройство на движущийся автомобиль... Поселок Совхозный подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА... Также в Совхозном с БПЛА сброшено 2 взрывных устройства. Обошлось без последствий. В городе Грайворон, селах Новостроевка-Вторая и Сподарюшино с БПЛА сброшено по одному взрывному устройству... По окраине села Новостроевка-Вторая выпущено 4 минометных снаряда", - подчеркнул губернатор. В Шебекинском городском округе, по информации Гладкова, под обстрел попали села Муром, Терезовка, Середа, Белянка и хутор Марьино. Атаки беспилотников зафиксированы в Муроме, Вознесеновке, Графовке, Середе и поселке Ленинский. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240529/obstrel-1949060558.html
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белгородская область, муром, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Муром, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
ВСУ за сутки более 130 раз атаковали Белгородскую область

ВСУ за сутки более 130 раз атаковали шесть районов Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramМесто сбитого снаряда РСЗО "Ольха" над Шебекинским городским округом Белгородской области
Место сбитого снаряда РСЗО Ольха над Шебекинским городским округом Белгородской области - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Место сбитого снаряда РСЗО "Ольха" над Шебекинским городским округом Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 6 приграничных районов Белгородской области более 130 раз, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По его информации, 28 мая по 6 районам региона было выпущено 83 снаряда, в том числе из танка и РСЗО. Также были атаки с использованием 22 беспилотников, и 30 боеприпасов было сброшено с дронов. Во вторник пострадал мирный житель, он госпитализирован. Различные разрушения выявлены в 28 частных домовладениях, 5 многоквартирных домах, магазине, двух сельхозпредприятиях и 10 транспортных средствах.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
В Белгородской области при атаке дронов повреждена школа
10:00
Белгородском районе в селе Щетиновка с БПЛА сброшено 6 взрывных устройств, еще один беспилотник совершил падение с последующей детонацией. Пострадал мирный житель... По селу Красный Хутор выпущено 3 артиллерийских снаряда, по селу Толоконное – 7 снарядов из РСЗО, по селу Петровка – 6 артиллерийских снарядов, по селу Ясные Зори – 2 снаряда из РСЗО, по МАПП "Нехотеевка" – 5 танковых боеприпасов, по селу Журавлевка – 5 артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет. Над поселком Дубовое, хутором Березово, селами Новая Деревня, Головино и Никольское системой ПВО сбито по одному БПЛА противника. Обошлось без последствий на земле. В селе Журавлевка с БПЛА сброшено 8 взрывных устройств, на территории МАПП "Нехотеевка" – 3 взрывных устройства. Никто не пострадал, разрушений нет. Село Черемошное подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА", - написал Гладков.
По данным главы региона, в Борисовском районе атакам беспилотников подверглись село Цаповка и хутор Казачье-Рудченское. В Валуйском городском округе в селе Новопетровка противник атаковал с помощью двух БПЛА. В Краснояружском районе на окраине села Поповка зафиксировано 7 прилетов, на окраине села Староселье сдетонировал FPV-дрон.
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В Белгородской области четыре села остались без света из-за атаки дрона
27 мая, 14:37
"В Грайворонском городском округе в селе Безымено с БПЛА сброшено взрывное устройство на движущийся автомобиль... Поселок Совхозный подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА... Также в Совхозном с БПЛА сброшено 2 взрывных устройства. Обошлось без последствий. В городе Грайворон, селах Новостроевка-Вторая и Сподарюшино с БПЛА сброшено по одному взрывному устройству... По окраине села Новостроевка-Вторая выпущено 4 минометных снаряда", - подчеркнул губернатор.
В Шебекинском городском округе, по информации Гладкова, под обстрел попали села Муром, Терезовка, Середа, Белянка и хутор Марьино. Атаки беспилотников зафиксированы в Муроме, Вознесеновке, Графовке, Середе и поселке Ленинский.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьМуромБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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