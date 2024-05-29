ВСУ за сутки более 130 раз атаковали Белгородскую область
ВСУ за сутки более 130 раз атаковали шесть районов Белгородской области
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramМесто сбитого снаряда РСЗО "Ольха" над Шебекинским городским округом Белгородской области
Место сбитого снаряда РСЗО "Ольха" над Шебекинским городским округом Белгородской области. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 6 приграничных районов Белгородской области более 130 раз, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По его информации, 28 мая по 6 районам региона было выпущено 83 снаряда, в том числе из танка и РСЗО. Также были атаки с использованием 22 беспилотников, и 30 боеприпасов было сброшено с дронов. Во вторник пострадал мирный житель, он госпитализирован. Различные разрушения выявлены в 28 частных домовладениях, 5 многоквартирных домах, магазине, двух сельхозпредприятиях и 10 транспортных средствах.
"В Белгородском районе в селе Щетиновка с БПЛА сброшено 6 взрывных устройств, еще один беспилотник совершил падение с последующей детонацией. Пострадал мирный житель... По селу Красный Хутор выпущено 3 артиллерийских снаряда, по селу Толоконное – 7 снарядов из РСЗО, по селу Петровка – 6 артиллерийских снарядов, по селу Ясные Зори – 2 снаряда из РСЗО, по МАПП "Нехотеевка" – 5 танковых боеприпасов, по селу Журавлевка – 5 артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет. Над поселком Дубовое, хутором Березово, селами Новая Деревня, Головино и Никольское системой ПВО сбито по одному БПЛА противника. Обошлось без последствий на земле. В селе Журавлевка с БПЛА сброшено 8 взрывных устройств, на территории МАПП "Нехотеевка" – 3 взрывных устройства. Никто не пострадал, разрушений нет. Село Черемошное подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА", - написал Гладков.
По данным главы региона, в Борисовском районе атакам беспилотников подверглись село Цаповка и хутор Казачье-Рудченское. В Валуйском городском округе в селе Новопетровка противник атаковал с помощью двух БПЛА. В Краснояружском районе на окраине села Поповка зафиксировано 7 прилетов, на окраине села Староселье сдетонировал FPV-дрон.
"В Грайворонском городском округе в селе Безымено с БПЛА сброшено взрывное устройство на движущийся автомобиль... Поселок Совхозный подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА... Также в Совхозном с БПЛА сброшено 2 взрывных устройства. Обошлось без последствий. В городе Грайворон, селах Новостроевка-Вторая и Сподарюшино с БПЛА сброшено по одному взрывному устройству... По окраине села Новостроевка-Вторая выпущено 4 минометных снаряда", - подчеркнул губернатор.
В Шебекинском городском округе, по информации Гладкова, под обстрел попали села Муром, Терезовка, Середа, Белянка и хутор Марьино. Атаки беспилотников зафиксированы в Муроме, Вознесеновке, Графовке, Середе и поселке Ленинский.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.