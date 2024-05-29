Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о задаче по наращиванию производства СПГ - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:11 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/gaz-1949054728.html
В МИД рассказали о задаче по наращиванию производства СПГ
В МИД рассказали о задаче по наращиванию производства СПГ - РИА Новости, 29.05.2024
В МИД рассказали о задаче по наращиванию производства СПГ
Задача по наращиванию производства российского СПГ до 100 миллионов тонн в ближайшее десятилетие должна быть выполнена, заявил РИА Новости директор департамента РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T09:11
2024-05-29T09:11
экономика
сша
россия
вашингтон (штат)
дмитрий биричевский
владимир путин
новатэк
арктик спг - 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877505521_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_9e5203820ebacfc89572d01a6fbdd700.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Задача по наращиванию производства российского СПГ до 100 миллионов тонн в ближайшее десятилетие должна быть выполнена, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Нелегитимные действия Вашингтона направлены на подрыв функционирования "Арктик СПГ-2" и других СПГ-проектов, среди которых "Ямал", "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Учитывая это, защита и развитие данного сектора ТЭК – важнейшие направления в рамках деятельности по укреплению суверенитета российской энергетической отрасли и дальнейшего повышения ее эффективности. С учетом роста мировой потребности в СПГ задача по наращиванию производства отечественного СПГ до отметки в 100 миллионов тонн в ближайшее десятилетие, поставленная президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, безусловно, должна быть выполнена", - сказал он в интервью агентству. Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму J-Arc японских компаний Mitsui и государственной JOGMEC. Япония рассчитывала покупать с проекта 2 миллиона тонн в год. Минфин США в ноябре внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" - дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект. США 1 мая ввели санкции против компаний и судов, связанных с "Арктик СПГ 2". Так, под новые ограничения были помещены компания Red Box Energy Services из Сингапура и CFU Shipping из Гонконга и их суда, связанные с арктическим проектом. Кроме того, США внесли под санкции две российские компании, которые обеспечивают морскую логистику и строительную поддержку для энергетических проектов России, включая "Арктик СПГ 2".
https://ria.ru/20240529/mid-1949048916.html
https://ria.ru/20240522/diplomat-1947562439.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877505521_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_86528e2f7bfef812490f920f2b39601f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, россия, вашингтон (штат), дмитрий биричевский, владимир путин, новатэк, арктик спг - 2
Экономика, США, Россия, Вашингтон (штат), Дмитрий Биричевский, Владимир Путин, Новатэк, Арктик СПГ - 2
В МИД рассказали о задаче по наращиванию производства СПГ

МИД: производство СПГ необходимо нарастить до ста миллионов тонн

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз "Grand Elena" у причала завода по производству СПГ в п. Пригородное
Танкер-газовоз Grand Elena у причала завода по производству СПГ в п. Пригородное - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Танкер-газовоз "Grand Elena" у причала завода по производству СПГ в п. Пригородное. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Задача по наращиванию производства российского СПГ до 100 миллионов тонн в ближайшее десятилетие должна быть выполнена, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Нелегитимные действия Вашингтона направлены на подрыв функционирования "Арктик СПГ-2" и других СПГ-проектов, среди которых "Ямал", "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Учитывая это, защита и развитие данного сектора ТЭК – важнейшие направления в рамках деятельности по укреплению суверенитета российской энергетической отрасли и дальнейшего повышения ее эффективности. С учетом роста мировой потребности в СПГ задача по наращиванию производства отечественного СПГ до отметки в 100 миллионов тонн в ближайшее десятилетие, поставленная президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, безусловно, должна быть выполнена", - сказал он в интервью агентству.
Танкер-газовоз - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Токио заинтересован в поставках российского СПГ
08:22
Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму J-Arc японских компаний Mitsui и государственной JOGMEC. Япония рассчитывала покупать с проекта 2 миллиона тонн в год.
Минфин США в ноябре внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" - дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект.
США 1 мая ввели санкции против компаний и судов, связанных с "Арктик СПГ 2". Так, под новые ограничения были помещены компания Red Box Energy Services из Сингапура и CFU Shipping из Гонконга и их суда, связанные с арктическим проектом. Кроме того, США внесли под санкции две российские компании, которые обеспечивают морскую логистику и строительную поддержку для энергетических проектов России, включая "Арктик СПГ 2".
Танкер-газовоз Grand Elena у причала завода по производству СПГ в п. Пригородное - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
В МИД оценили последствия возможного отказа ЕС от российского СПГ
22 мая, 06:15
 
ЭкономикаСШАРоссияВашингтон (штат)Дмитрий БиричевскийВладимир ПутинНоватэкАрктик СПГ - 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала