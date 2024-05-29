https://ria.ru/20240529/gaz-1949054728.html

В МИД рассказали о задаче по наращиванию производства СПГ

В МИД рассказали о задаче по наращиванию производства СПГ - РИА Новости, 29.05.2024

В МИД рассказали о задаче по наращиванию производства СПГ

Задача по наращиванию производства российского СПГ до 100 миллионов тонн в ближайшее десятилетие должна быть выполнена, заявил РИА Новости директор департамента РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T09:11

2024-05-29T09:11

2024-05-29T09:11

экономика

сша

россия

вашингтон (штат)

дмитрий биричевский

владимир путин

новатэк

арктик спг - 2

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Задача по наращиванию производства российского СПГ до 100 миллионов тонн в ближайшее десятилетие должна быть выполнена, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Нелегитимные действия Вашингтона направлены на подрыв функционирования "Арктик СПГ-2" и других СПГ-проектов, среди которых "Ямал", "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Учитывая это, защита и развитие данного сектора ТЭК – важнейшие направления в рамках деятельности по укреплению суверенитета российской энергетической отрасли и дальнейшего повышения ее эффективности. С учетом роста мировой потребности в СПГ задача по наращиванию производства отечественного СПГ до отметки в 100 миллионов тонн в ближайшее десятилетие, поставленная президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, безусловно, должна быть выполнена", - сказал он в интервью агентству. Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму J-Arc японских компаний Mitsui и государственной JOGMEC. Япония рассчитывала покупать с проекта 2 миллиона тонн в год. Минфин США в ноябре внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" - дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект. США 1 мая ввели санкции против компаний и судов, связанных с "Арктик СПГ 2". Так, под новые ограничения были помещены компания Red Box Energy Services из Сингапура и CFU Shipping из Гонконга и их суда, связанные с арктическим проектом. Кроме того, США внесли под санкции две российские компании, которые обеспечивают морскую логистику и строительную поддержку для энергетических проектов России, включая "Арктик СПГ 2".

https://ria.ru/20240529/mid-1949048916.html

https://ria.ru/20240522/diplomat-1947562439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, россия, вашингтон (штат), дмитрий биричевский, владимир путин, новатэк, арктик спг - 2