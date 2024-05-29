В МИД рассказали о задаче по наращиванию производства СПГ
МИД: производство СПГ необходимо нарастить до ста миллионов тонн
© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз "Grand Elena" у причала завода по производству СПГ в п. Пригородное
Танкер-газовоз "Grand Elena" у причала завода по производству СПГ в п. Пригородное. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Задача по наращиванию производства российского СПГ до 100 миллионов тонн в ближайшее десятилетие должна быть выполнена, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Нелегитимные действия Вашингтона направлены на подрыв функционирования "Арктик СПГ-2" и других СПГ-проектов, среди которых "Ямал", "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Учитывая это, защита и развитие данного сектора ТЭК – важнейшие направления в рамках деятельности по укреплению суверенитета российской энергетической отрасли и дальнейшего повышения ее эффективности. С учетом роста мировой потребности в СПГ задача по наращиванию производства отечественного СПГ до отметки в 100 миллионов тонн в ближайшее десятилетие, поставленная президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, безусловно, должна быть выполнена", - сказал он в интервью агентству.
Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму J-Arc японских компаний Mitsui и государственной JOGMEC. Япония рассчитывала покупать с проекта 2 миллиона тонн в год.
Минфин США в ноябре внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" - дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект.
США 1 мая ввели санкции против компаний и судов, связанных с "Арктик СПГ 2". Так, под новые ограничения были помещены компания Red Box Energy Services из Сингапура и CFU Shipping из Гонконга и их суда, связанные с арктическим проектом. Кроме того, США внесли под санкции две российские компании, которые обеспечивают морскую логистику и строительную поддержку для энергетических проектов России, включая "Арктик СПГ 2".