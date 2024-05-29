https://ria.ru/20240529/gaz-1949047852.html

В МИД назвали последствия планируемого запрета на импорт российского СПГ

В МИД назвали последствия планируемого запрета на импорт российского СПГ - РИА Новости, 29.05.2024

В МИД назвали последствия планируемого запрета на импорт российского СПГ

Планируемый ЕС запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) приведет к росту цен на сырье для европейских потребителей и финансовым издержкам... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T08:06

2024-05-29T08:06

2024-05-29T08:51

евросоюз

россия

экономика

москва

франция

дмитрий биричевский

владимир путин

эммануэль макрон

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Планируемый ЕС запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) приведет к росту цен на сырье для европейских потребителей и финансовым издержкам для компаний, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."В настоящий момент доля российского природного газа на рынке Европы составляет около 15%, значительные объемы которого приходятся на СПГ. По итогам 2023 года главными европейскими покупателями СПГ стали Испания, Бельгия, Франция, Нидерланды, Греция. Запрет на импорт и транзит, обсуждаемый сейчас в рамках есовских структур, приведет к очередному витку роста цен на сырье, в том числе и для европейских потребителей, финансовым издержкам европейских компаний, создаст новые риски международной энергетической безопасности, негативно скажется на функционировании транспортно-логистических коридоров. В очередной раз вводимые рестрикции ударят и непосредственно по их инициаторам", - заявил он.Реалии таковы, что санкционная спираль будет раскручиваться дальше, сказал дипломат, российским экспортерам придется учитывать возможный запрет."В то же время эффективные действия российских властей и экономоператоров в период 2022-2023 годов позволили переориентировать основной вектор поставок отечественного сырья на новые центры мирового экономического роста, в том числе в Азии – Индию, Китай и другие. Этот опыт поможет и дальше противостоять новым ограничениям. Совместно с партнерами на регулярной основе проводим работу по поиску взаимоприемлемых путей продолжения сотрудничества, несмотря на чинимые Западом препятствия", - отметил Биричевский.Москва надеется, что, если Евросоюз введет санкции против российского СПГ, французская компания TotalEnergies, принимая решение по "Ямал СПГ", будет исходить из экономической целесообразности, заявил Дмитрий Биричевский."Ямал СПГ" - проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры - "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%)."В двустороннем формате взаимодействуем с иностранными партнерами "Ямал СПГ". Стоит учитывать, что при распространении ограничений на этот проект ситуация для компаний TotalEnergies и CNPC может сложиться по-разному. Французская компания Total находится в юрисдикции недружественного нам государства. Мы постоянно слышим политизированные русофобские высказывания президента Франции Эммануэля Макрона в отношении нашей страны", - сказал он в интервью агентству."Вместе с тем надеемся, что при принятии решений французские власти будут руководствоваться принципом экономической целесообразности, чтобы не допустить серьезных финансовых издержек для своей компании и потери части рынка", - подчеркнул Биричевский.Отношения с китайской стороной находятся на высоком уровне, отметил он."В ходе государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в КНР 16-17 мая стороны договорились продолжить укреплять стратегическое партнерство в энергетической сфере, в том числе развивать сотрудничество в области СПГ, оказывать содействие крупным совместным проектам. Убеждены, что все возможные трудности будут преодолены на двусторонней основе в соответствии с достигнутыми договоренностями", - отметил дипломат.Ранее Польское радио сообщало, что Европейская комиссия направила странам Евросоюза проект 14-го пакета санкций против России, который включает ограничение импорта сжиженного газа из РФ. Речь идет о запрете перегрузки российского СПГ в европейских портах, откуда он в дальнейшем отправляется по всему миру. Кроме того, ограничения коснутся проектов "Арктик СПГ 2" и "Мурманский СПГ". Комиссия также хочет ввести санкции в отношении нескольких судов так называемого теневого флота, которые перевозят российскую нефть, несмотря на ограничения ЕС. Им теперь будет запрещен заход в европейские порты.В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240529/ssha-1949036363.html

https://ria.ru/20240529/mid-1949048916.html

https://ria.ru/20240527/sanktsii-1948658244.html

https://ria.ru/20240528/belgiya-1948858577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евросоюз, россия, экономика, москва, франция, дмитрий биричевский, владимир путин, эммануэль макрон, total , новатэк, фонд шелкового пути, ямал спг