https://ria.ru/20240529/galkin-1949138720.html

Суд отказал Галкину* в исключении из иноагентов

Суд отказал Галкину* в исключении из иноагентов - РИА Новости, 29.05.2024

Суд отказал Галкину* в исключении из иноагентов

Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу шоумена Максима Галкина* на отказ исключить его из реестра иноагентов, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:56

2024-05-29T14:56

2024-05-29T14:56

украина

россия

израиль

максим галкин*

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу шоумена Максима Галкина* на отказ исключить его из реестра иноагентов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Кассационную жалобу оставить без удовлетворения", - огласил решение судья. Жалобу Галкина*, который счел решение Минюста незаконным и необоснованным, рассматривала судебная коллегия. Представитель Галкина* Екатерина Зубань сообщила, что решение Минюста затрагивает права и свободы ее клиента. Она заявила, что Галкин* никогда не занимался и не занимается политической деятельностью, а критика в адрес госорганов, по её словам, "не является политической деятельностью". "Никогда [Галкин*] не получал ни организационной, ни финансовой помощи от Украины либо других стран... Никто никогда не выбирает темы выступлений", - отметила юрист. Летом прошлого года представитель Галкина* пытался добиться исключения шоумена из иноагентского списка, однако Замоскворецкий суд встал на сторону министерства юстиции РФ, позже апелляция утвердила решение. Галкин* публично осудил СВО и в 2022 году вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". С тех пор он дает концерты исключительно за рубежом.* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240423/znamenitosti-1941493923.html

https://ria.ru/20240306/pugacheva-1931501750.html

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украина, россия, израиль, максим галкин*