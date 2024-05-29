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Суд отказал Галкину* в исключении из иноагентов - РИА Новости, 29.05.2024
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14:56 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/galkin-1949138720.html
Суд отказал Галкину* в исключении из иноагентов
Суд отказал Галкину* в исключении из иноагентов - РИА Новости, 29.05.2024
Суд отказал Галкину* в исключении из иноагентов
Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу шоумена Максима Галкина* на отказ исключить его из реестра иноагентов, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:56
2024-05-29T14:56
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу шоумена Максима Галкина* на отказ исключить его из реестра иноагентов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Кассационную жалобу оставить без удовлетворения", - огласил решение судья. Жалобу Галкина*, который счел решение Минюста незаконным и необоснованным, рассматривала судебная коллегия. Представитель Галкина* Екатерина Зубань сообщила, что решение Минюста затрагивает права и свободы ее клиента. Она заявила, что Галкин* никогда не занимался и не занимается политической деятельностью, а критика в адрес госорганов, по её словам, "не является политической деятельностью". "Никогда [Галкин*] не получал ни организационной, ни финансовой помощи от Украины либо других стран... Никто никогда не выбирает темы выступлений", - отметила юрист. Летом прошлого года представитель Галкина* пытался добиться исключения шоумена из иноагентского списка, однако Замоскворецкий суд встал на сторону министерства юстиции РФ, позже апелляция утвердила решение. Галкин* публично осудил СВО и в 2022 году вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". С тех пор он дает концерты исключительно за рубежом.* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240423/znamenitosti-1941493923.html
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украина, россия, израиль, максим галкин*
Украина, Россия, Израиль, Максим Галкин*
Суд отказал Галкину* в исключении из иноагентов

Кассационный суд отказал Максиму Галкину в исключении из иноагентов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМаксим Галкин*
Максим Галкин* - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Максим Галкин*. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу шоумена Максима Галкина* на отказ исключить его из реестра иноагентов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Кассационную жалобу оставить без удовлетворения", - огласил решение судья.
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Жалобу Галкина*, который счел решение Минюста незаконным и необоснованным, рассматривала судебная коллегия.
Представитель Галкина* Екатерина Зубань сообщила, что решение Минюста затрагивает права и свободы ее клиента. Она заявила, что Галкин* никогда не занимался и не занимается политической деятельностью, а критика в адрес госорганов, по её словам, "не является политической деятельностью".
"Никогда [Галкин*] не получал ни организационной, ни финансовой помощи от Украины либо других стран... Никто никогда не выбирает темы выступлений", - отметила юрист.
Летом прошлого года представитель Галкина* пытался добиться исключения шоумена из иноагентского списка, однако Замоскворецкий суд встал на сторону министерства юстиции РФ, позже апелляция утвердила решение.
Галкин* публично осудил СВО и в 2022 году вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". С тех пор он дает концерты исключительно за рубежом.
* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России.
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