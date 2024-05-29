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Умер актер Валерий Фролов
Умер актер Валерий Фролов - РИА Новости, 29.05.2024
Умер актер Валерий Фролов
Актер, известный по ролям в фильмах "Кин-дза-дза!" и "Следствие ведут ЗнаТоКи", Валерий Фролов умер в возрасте 76 лет, сообщила его сокурсница Лариса Наумкина в РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:34
2024-05-29T14:34
2024-05-29T15:45
культура
валерий фролов
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Актер, известный по ролям в фильмах "Кин-дза-дза!" и "Следствие ведут ЗнаТоКи", Валерий Фролов умер в возрасте 76 лет, сообщила его сокурсница Лариса Наумкина в соцсети "ВКонтакте"."Седьмого мая ушел из жизни мой сокурсник по ГИТИСу, выпуск 1972 года, актерский курс В. Ф. Дудина, Валерий Фролов. Последние два года часто переписывались, общаясь в соцсети... Уходят... Уходят... Уходят... Светлая память тебе, Валерка", — написала она.Валерий Фролов родился в городе Шахты Ростовской области 17 февраля 1948 года.Работал в Ногинском областном театре, Московском областном театре имени А. Н. Островского и Театре-студии "Драматург".
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валерий фролов
Умер актер Валерий Фролов
Актер из фильма "Кин-дза-дза!" Валерий Фролов скончался в возрасте 76 лет