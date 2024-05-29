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Умер актер Валерий Фролов - РИА Новости, 29.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:34 29.05.2024 (обновлено: 15:45 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/frolov-1949130638.html
Умер актер Валерий Фролов
Умер актер Валерий Фролов - РИА Новости, 29.05.2024
Умер актер Валерий Фролов
Актер, известный по ролям в фильмах "Кин-дза-дза!" и "Следствие ведут ЗнаТоКи", Валерий Фролов умер в возрасте 76 лет, сообщила его сокурсница Лариса Наумкина в РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:34
2024-05-29T15:45
культура
валерий фролов
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Актер, известный по ролям в фильмах "Кин-дза-дза!" и "Следствие ведут ЗнаТоКи", Валерий Фролов умер в возрасте 76 лет, сообщила его сокурсница Лариса Наумкина в соцсети "ВКонтакте".&quot;Седьмого мая ушел из жизни мой сокурсник по ГИТИСу, выпуск 1972 года, актерский курс В. Ф. Дудина, Валерий Фролов. Последние два года часто переписывались, общаясь в соцсети... Уходят... Уходят... Уходят... Светлая память тебе, Валерка&quot;, — написала она.Валерий Фролов родился в городе Шахты Ростовской области 17 февраля 1948 года.Работал в Ногинском областном театре, Московском областном театре имени А. Н. Островского и Театре-студии "Драматург".
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валерий фролов
Культура, Валерий Фролов
Умер актер Валерий Фролов

Актер из фильма "Кин-дза-дза!" Валерий Фролов скончался в возрасте 76 лет

© Кинокомпания "ДомФильм", 2005Валерий Фролов. Кадр из фильма "Горыныч и Виктория"
Валерий Фролов. Кадр из фильма Горыныч и Виктория
© Кинокомпания "ДомФильм", 2005
Валерий Фролов. Кадр из фильма "Горыныч и Виктория"
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Актер, известный по ролям в фильмах "Кин-дза-дза!" и "Следствие ведут ЗнаТоКи", Валерий Фролов умер в возрасте 76 лет, сообщила его сокурсница Лариса Наумкина в соцсети "ВКонтакте".
«

"Седьмого мая ушел из жизни мой сокурсник по ГИТИСу, выпуск 1972 года, актерский курс В. Ф. Дудина, Валерий Фролов. Последние два года часто переписывались, общаясь в соцсети... Уходят... Уходят... Уходят... Светлая память тебе, Валерка", — написала она.

Валерий Фролов родился в городе Шахты Ростовской области 17 февраля 1948 года.
Работал в Ногинском областном театре, Московском областном театре имени А. Н. Островского и Театре-студии "Драматург".
 
КультураВалерий Фролов
 
 
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