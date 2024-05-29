https://ria.ru/20240529/fitso-1949163484.html

Фицо ждет долгое восстановление, заявил вице-премьер Словакии

Фицо ждет долгое восстановление, заявил вице-премьер Словакии - РИА Новости, 29.05.2024

Фицо ждет долгое восстановление, заявил вице-премьер Словакии

Выздоровление премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого в середине мая было совершено покушение, может быть крайне долгим, сообщил вице-премьер,... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:14

2024-05-29T16:14

2024-05-29T16:14

в мире

словакия

роберт фицо

роберт калиняк

покушение на премьер-министра словакии фицо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946728057_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f6622199672bed1ab6ec3e8547c3afca.jpg

БРАТИСЛАВА, 29 мая - РИА Новости. Выздоровление премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого в середине мая было совершено покушение, может быть крайне долгим, сообщил вице-премьер, министр обороны республики Роберт Калиняк. "Выздоровление будет крайне долгим, потому что ранения серьезные", - сказал Калиняк на пресс-конференции в среду. Но, по его словам, Фицо уже принимает пищу, что является позитивным моментом при таких ранениях брюшной полости, как получил в ходе покушения премьер. Ранее в среду медики оценили состояние здоровья восстанавливающегося после покушения Фицо как удовлетворительное. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.

https://ria.ru/20240528/strelyavshiy-1949007833.html

https://ria.ru/20240524/fitso-1948095271.html

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, роберт фицо, роберт калиняк, покушение на премьер-министра словакии фицо