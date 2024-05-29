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Фицо ждет долгое восстановление, заявил вице-премьер Словакии
Фицо ждет долгое восстановление, заявил вице-премьер Словакии - РИА Новости, 29.05.2024
Фицо ждет долгое восстановление, заявил вице-премьер Словакии
Выздоровление премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого в середине мая было совершено покушение, может быть крайне долгим, сообщил вице-премьер,... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:14
2024-05-29T16:14
2024-05-29T16:14
в мире
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роберт калиняк
покушение на премьер-министра словакии фицо
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БРАТИСЛАВА, 29 мая - РИА Новости. Выздоровление премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого в середине мая было совершено покушение, может быть крайне долгим, сообщил вице-премьер, министр обороны республики Роберт Калиняк. "Выздоровление будет крайне долгим, потому что ранения серьезные", - сказал Калиняк на пресс-конференции в среду. Но, по его словам, Фицо уже принимает пищу, что является позитивным моментом при таких ранениях брюшной полости, как получил в ходе покушения премьер. Ранее в среду медики оценили состояние здоровья восстанавливающегося после покушения Фицо как удовлетворительное. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
https://ria.ru/20240528/strelyavshiy-1949007833.html
https://ria.ru/20240524/fitso-1948095271.html
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в мире, словакия, роберт фицо, роберт калиняк, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Роберт Калиняк, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Фицо ждет долгое восстановление, заявил вице-премьер Словакии
Вице-премьер Калиняк: выздоровление премьера Словакии Фицо может быть долгим
БРАТИСЛАВА, 29 мая - РИА Новости. Выздоровление премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого в середине мая было совершено покушение, может быть крайне долгим, сообщил вице-премьер, министр обороны республики Роберт Калиняк.
"Выздоровление будет крайне долгим, потому что ранения серьезные", - сказал Калиняк на пресс-конференции в среду.
Но, по его словам, Фицо уже принимает пищу, что является позитивным моментом при таких ранениях брюшной полости, как получил в ходе покушения премьер.
Ранее в среду медики оценили состояние здоровья восстанавливающегося после покушения Фицо как удовлетворительное.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине
и ее членства в НАТО
, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте.
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники.
Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.