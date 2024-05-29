https://ria.ru/20240529/finansirovanie-1948940304.html

МСБ привлек 82 млрд рублей финансирования под "зонтичные" поручительства

МСБ привлек 82 млрд рублей финансирования под "зонтичные" поручительства - РИА Новости, 29.05.2024

МСБ привлек 82 млрд рублей финансирования под "зонтичные" поручительства

Малый и средний бизнес в России при помощи "зонтичных" поручительств Корпорации МСП (КМСП) получил в первом квартале финансирование на общую сумму более 81,8... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T10:00

2024-05-29T10:00

2024-05-29T10:00

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Малый и средний бизнес в России при помощи "зонтичных" поручительств Корпорации МСП (КМСП) получил в первом квартале финансирование на общую сумму более 81,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба КМСП.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем полученных средств вырос в 2,6 раза."При этом важно, что почти в 3,5 раза выросло количество получателей господдержки и составило 8,4 тысячи компаний. Главным локомотивом стал микробизнес, на который пришлось 60% объема кредитов", – приводит пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.Регионами лидерами по объему кредитования под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП в первом квартале 2024 года стали Москва (19,3 миллиарда рублей, +262%), Санкт-Петербург (6,7 миллиарда рублей, +189%), Ростовская область (4,1 миллиарда рублей, +653%), Московская область (4 миллиарда рублей, +110%), Воронежская область (3,2 миллиарда рублей, +189%). В десятку лидеров также вошли Свердловская область (2,8 миллиарда рублей, +107%), Краснодарский край (2,5 миллиарда рублей, +109%), Новосибирская область (2,1 миллиарда рублей, +196%), Республика Татарстан (1,5 миллиарда рублей, +62%) и Красноярский край (1,5 миллиарда рублей, +153%).В пресс-службе отметили, что "зонтичные" поручительства помогают микро-, малому и среднему бизнесу привлечь финансирование в виде кредита в случае отсутствия или недостаточности залога. Они обеспечивают до 50% от суммы кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 миллиарда рублей при сроке до 15 лет. Предприниматели благодаря "зонтичному" механизму получают кредиты на инвестиционные цели, для пополнения оборотных средств, развития предприятия или рефинансирования кредита."Зонтичный" механизм предоставления поручительств был запущен по поручению президента России Владимира Путина в 2021 году. Он реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

https://ria.ru/20240522/biznes-1947647259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса