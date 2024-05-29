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ФАС возбудила дело против "Уральской стали" - РИА Новости, 29.05.2024
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10:03 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/fas-1949061129.html
ФАС возбудила дело против "Уральской стали"
ФАС возбудила дело против "Уральской стали" - РИА Новости, 29.05.2024
ФАС возбудила дело против "Уральской стали"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении компании "Уральская сталь" из-за повышения цен на сталь для строительства мостов в... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T10:03
2024-05-29T10:03
экономика
россия
уральская сталь
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении компании "Уральская сталь" из-за повышения цен на сталь для строительства мостов в 2022 году более чем на 70% при снижении себестоимости, сообщила служба. "ФАС возбудила дело в отношении АО "Уральская сталь" на рынке мостостали", - говорится в пресс релизе службы. "По результатам анализа состояния конкуренции служба установила, что компания "Уральская сталь" занимает доминирующее положение на рынке. Анализ показателей хозяйственной деятельности организации показал, что в условиях снижения себестоимости компания увеличила цену на эту продукцию. С февраля по июнь 2022 года рост составил более чем 70%", - добавляется в сообщении. "Уральская сталь" - один из крупнейших в России производителей товарного чугуна, мостостали и стали для производства труб большого диаметра.
https://ria.ru/20240527/fas-1948573579.html
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экономика, россия, уральская сталь, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Уральская Сталь, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС возбудила дело против "Уральской стали"

ФАС возбудила дело против "Уральской стали" из-за роста цен в 2022 году

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Здание Федеральной антимонопольной службы России . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении компании "Уральская сталь" из-за повышения цен на сталь для строительства мостов в 2022 году более чем на 70% при снижении себестоимости, сообщила служба.
"ФАС возбудила дело в отношении АО "Уральская сталь" на рынке мостостали", - говорится в пресс релизе службы.
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"По результатам анализа состояния конкуренции служба установила, что компания "Уральская сталь" занимает доминирующее положение на рынке. Анализ показателей хозяйственной деятельности организации показал, что в условиях снижения себестоимости компания увеличила цену на эту продукцию. С февраля по июнь 2022 года рост составил более чем 70%", - добавляется в сообщении.
"Уральская сталь" - один из крупнейших в России производителей товарного чугуна, мостостали и стали для производства труб большого диаметра.
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ЭкономикаРоссияУральская СтальФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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