https://ria.ru/20240529/fas-1949061129.html

ФАС возбудила дело против "Уральской стали"

ФАС возбудила дело против "Уральской стали" - РИА Новости, 29.05.2024

ФАС возбудила дело против "Уральской стали"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении компании "Уральская сталь" из-за повышения цен на сталь для строительства мостов в... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T10:03

2024-05-29T10:03

2024-05-29T10:03

экономика

россия

уральская сталь

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении компании "Уральская сталь" из-за повышения цен на сталь для строительства мостов в 2022 году более чем на 70% при снижении себестоимости, сообщила служба. "ФАС возбудила дело в отношении АО "Уральская сталь" на рынке мостостали", - говорится в пресс релизе службы. "По результатам анализа состояния конкуренции служба установила, что компания "Уральская сталь" занимает доминирующее положение на рынке. Анализ показателей хозяйственной деятельности организации показал, что в условиях снижения себестоимости компания увеличила цену на эту продукцию. С февраля по июнь 2022 года рост составил более чем 70%", - добавляется в сообщении. "Уральская сталь" - один из крупнейших в России производителей товарного чугуна, мостостали и стали для производства труб большого диаметра.

https://ria.ru/20240527/fas-1948573579.html

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россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, уральская сталь, федеральная антимонопольная служба (фас россии)