https://ria.ru/20240529/f-35-1949031922.html

Разбившийся в США самолет оказался уникальным

Разбившийся в США самолет оказался уникальным - РИА Новости, 29.05.2024

Разбившийся в США самолет оказался уникальным

В американском штате Нью-Мексико потерпел крушение опытный образец истребителя F-35, передает телеканал CBS News со ссылкой на представителей Пентагона. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T01:52

2024-05-29T01:52

2024-05-29T11:45

в мире

сша

f-35

южная каролина

техас

нью-мексико

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В американском штате Нью-Мексико потерпел крушение опытный образец истребителя F-35, передает телеканал CBS News со ссылкой на представителей Пентагона.Ранее местный портал Kob сообщил, что в Нью-Мексико упал военный самолет, пилот доставлен в больницу. На распространенных порталом кадрах видны залитые пеной для тушения пожаров обломки самолета."Самолет представлял собой экспериментальную модель истребителя F-35, который был передан компанией Lockheed Martin", — говорится в сообщении телеканала.По словам представителей Пентагона, истребитель направлялся на военно-воздушную базу в Южной Калифорнии. Катапультировавшийся пилот получил серьезные травмы.В компании Lockheed Martin рассказали РИА Новости, что разбившимся военным самолетом был их истребитель F-35B. По факту крушения проведут расследование.В сентябре прошлого года F-35 во время тестов пропал в Южной Каролине, обломки истребителя нашли только через сутки. В декабре 2022 года такой же самолет разбился во время испытательного полета в Техасе.

https://ria.ru/20240501/istrebitel-1943228791.html

сша

южная каролина

техас

нью-мексико

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в мире, сша, f-35, южная каролина, техас, нью-мексико