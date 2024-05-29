Разбившийся в США самолет оказался уникальным
CBS: в Нью-Мексико разбился экспериментальный истребитель F-35
© Кадр видео из соцсетейМесто крушения истребителя пятого поколения F-35A Lightning II в штате Нью-Мексико. 29 мая 2024
© Кадр видео из соцсетей
Место крушения истребителя пятого поколения F-35A Lightning II в штате Нью-Мексико. 29 мая 2024
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В американском штате Нью-Мексико потерпел крушение опытный образец истребителя F-35, передает телеканал CBS News со ссылкой на представителей Пентагона.
Ранее местный портал Kob сообщил, что в Нью-Мексико упал военный самолет, пилот доставлен в больницу. На распространенных порталом кадрах видны залитые пеной для тушения пожаров обломки самолета.
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"Самолет представлял собой экспериментальную модель истребителя F-35, который был передан компанией Lockheed Martin", — говорится в сообщении телеканала.
По словам представителей Пентагона, истребитель направлялся на военно-воздушную базу в Южной Калифорнии. Катапультировавшийся пилот получил серьезные травмы.
В компании Lockheed Martin рассказали РИА Новости, что разбившимся военным самолетом был их истребитель F-35B. По факту крушения проведут расследование.
В сентябре прошлого года F-35 во время тестов пропал в Южной Каролине, обломки истребителя нашли только через сутки. В декабре 2022 года такой же самолет разбился во время испытательного полета в Техасе.
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