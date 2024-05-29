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Разбившийся в США самолет оказался уникальным - РИА Новости, 29.05.2024
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01:52 29.05.2024 (обновлено: 11:45 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/f-35-1949031922.html
Разбившийся в США самолет оказался уникальным
Разбившийся в США самолет оказался уникальным - РИА Новости, 29.05.2024
Разбившийся в США самолет оказался уникальным
В американском штате Нью-Мексико потерпел крушение опытный образец истребителя F-35, передает телеканал CBS News со ссылкой на представителей Пентагона. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T01:52
2024-05-29T11:45
в мире
сша
f-35
южная каролина
техас
нью-мексико
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В американском штате Нью-Мексико потерпел крушение опытный образец истребителя F-35, передает телеканал CBS News со ссылкой на представителей Пентагона.Ранее местный портал Kob сообщил, что в Нью-Мексико упал военный самолет, пилот доставлен в больницу. На распространенных порталом кадрах видны залитые пеной для тушения пожаров обломки самолета."Самолет представлял собой экспериментальную модель истребителя F-35, который был передан компанией Lockheed Martin", — говорится в сообщении телеканала.По словам представителей Пентагона, истребитель направлялся на военно-воздушную базу в Южной Калифорнии. Катапультировавшийся пилот получил серьезные травмы.В компании Lockheed Martin рассказали РИА Новости, что разбившимся военным самолетом был их истребитель F-35B. По факту крушения проведут расследование.В сентябре прошлого года F-35 во время тестов пропал в Южной Каролине, обломки истребителя нашли только через сутки. В декабре 2022 года такой же самолет разбился во время испытательного полета в Техасе.
https://ria.ru/20240501/istrebitel-1943228791.html
сша
южная каролина
техас
нью-мексико
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в мире, сша, f-35, южная каролина, техас, нью-мексико
В мире, США, F-35, Южная Каролина, Техас, Нью-Мексико
Разбившийся в США самолет оказался уникальным

CBS: в Нью-Мексико разбился экспериментальный истребитель F-35

© Кадр видео из соцсетейМесто крушения истребителя пятого поколения F-35A Lightning II в штате Нью-Мексико. 29 мая 2024
Место крушения истребителя пятого поколения F-35A Lightning II в штате Нью-Мексико. 29 мая 2024
© Кадр видео из соцсетей
Место крушения истребителя пятого поколения F-35A Lightning II в штате Нью-Мексико. 29 мая 2024
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В американском штате Нью-Мексико потерпел крушение опытный образец истребителя F-35, передает телеканал CBS News со ссылкой на представителей Пентагона.
Ранее местный портал Kob сообщил, что в Нью-Мексико упал военный самолет, пилот доставлен в больницу. На распространенных порталом кадрах видны залитые пеной для тушения пожаров обломки самолета.
«
"Самолет представлял собой экспериментальную модель истребителя F-35, который был передан компанией Lockheed Martin", — говорится в сообщении телеканала.
По словам представителей Пентагона, истребитель направлялся на военно-воздушную базу в Южной Калифорнии. Катапультировавшийся пилот получил серьезные травмы.
В компании Lockheed Martin рассказали РИА Новости, что разбившимся военным самолетом был их истребитель F-35B. По факту крушения проведут расследование.
В сентябре прошлого года F-35 во время тестов пропал в Южной Каролине, обломки истребителя нашли только через сутки. В декабре 2022 года такой же самолет разбился во время испытательного полета в Техасе.
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В миреСШАF-35Южная КаролинаТехасНью-Мексико
 
 
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