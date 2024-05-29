https://ria.ru/20240529/evrosoyuz-1949111832.html
ЕК открыла в Брюсселе офис по развитию ИИ
ЕК открыла в Брюсселе офис по развитию ИИ - РИА Новости, 29.05.2024
ЕК открыла в Брюсселе офис по развитию ИИ
Еврокомиссия (ЕК) в среду сообщила об открытии в Брюсселе офиса ЕС по развитию искусственного интеллекта. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:33
2024-05-29T13:33
2024-05-29T13:33
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технологии
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БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) в среду сообщила об открытии в Брюсселе офиса ЕС по развитию искусственного интеллекта. "Офис займется обеспечением будущих разработок, внедрения и использования ИИ в интересах развития общества, получения экономической выгоды и продвижения инноваций на уровне Евросоюза", - указывается в заявлении ЕК. Новая структура будет также, как ожидается, обеспечивать контроль за выявлением связанных с ИИ рисков и их урегулированием. Сообщается, что офис по ИИ будет также играть ключевую роль в реализации принятого недавно в Евросоюзе Закона об искусственном интеллекте. Персонал будет состоять из 140 сотрудников.
https://ria.ru/20240522/zakharova-1947599666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, брюссель, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Технологии, Брюссель, Еврокомиссия, Евросоюз
ЕК открыла в Брюсселе офис по развитию ИИ
ЕК открыла в Брюсселе офис ЕС по развитию искусственного интеллекта
БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) в среду сообщила об открытии в Брюсселе офиса ЕС по развитию искусственного интеллекта.
"Офис займется обеспечением будущих разработок, внедрения и использования ИИ в интересах развития общества, получения экономической выгоды и продвижения инноваций на уровне Евросоюза", - указывается в заявлении ЕК. Новая структура будет также, как ожидается, обеспечивать контроль за выявлением связанных с ИИ рисков и их урегулированием.
Сообщается, что офис по ИИ будет также играть ключевую роль в реализации принятого недавно в Евросоюзе Закона об искусственном интеллекте. Персонал будет состоять из 140 сотрудников.