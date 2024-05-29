https://ria.ru/20240529/evrosoyuz-1949111832.html

ЕК открыла в Брюсселе офис по развитию ИИ

ЕК открыла в Брюсселе офис по развитию ИИ - РИА Новости, 29.05.2024

ЕК открыла в Брюсселе офис по развитию ИИ

Еврокомиссия (ЕК) в среду сообщила об открытии в Брюсселе офиса ЕС по развитию искусственного интеллекта. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T13:33

2024-05-29T13:33

2024-05-29T13:33

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БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) в среду сообщила об открытии в Брюсселе офиса ЕС по развитию искусственного интеллекта. "Офис займется обеспечением будущих разработок, внедрения и использования ИИ в интересах развития общества, получения экономической выгоды и продвижения инноваций на уровне Евросоюза", - указывается в заявлении ЕК. Новая структура будет также, как ожидается, обеспечивать контроль за выявлением связанных с ИИ рисков и их урегулированием. Сообщается, что офис по ИИ будет также играть ключевую роль в реализации принятого недавно в Евросоюзе Закона об искусственном интеллекте. Персонал будет состоять из 140 сотрудников.

https://ria.ru/20240522/zakharova-1947599666.html

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Максим Зубков

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Максим Зубков

в мире, технологии, брюссель, еврокомиссия, евросоюз