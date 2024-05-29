https://ria.ru/20240529/es-1949035909.html

ЕС резко нарастил закупки у России мороженой трески и пикши

ЕС резко нарастил закупки у России мороженой трески и пикши - РИА Новости, 29.05.2024

ЕС резко нарастил закупки у России мороженой трески и пикши

Евросоюз в марте резко нарастил покупки мороженой трески и пикши у России, доведя импорт трески до максимума с конца прошлого года, а пикши - до рекорда с... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T04:06

2024-05-29T04:06

2024-05-29T05:46

экономика

россия

гренландия

норвегия

евросоюз

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Евросоюз в марте резко нарастил покупки мороженой трески и пикши у России, доведя импорт трески до максимума с конца прошлого года, а пикши - до рекорда с начала прошлого года, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики.Так, в марте Россия поставила ЕС 3,8 тысячи тонн мороженой трески стоимостью 13,4 миллиона евро — это самый заметный объем с декабря прошлого года как в натуральном, так и в денежном выражении.Также в начале весны в Евросоюз было продано 752,7 тонны мороженой пикши на 1,8 миллиона евро, что стало максимальным значением с начала прошлого года.По сравнению с февралем поставки мороженой трески из России выросли на 14% в денежном выражении и на 11,4% — в натуральном, а пикши — втрое по стоимости и в 2,4 раза по объему.Россия при этом является крупнейшим поставщиком мороженой трески в Евросоюз. Входящая в состав Дании Гренландия отгрузила на континент втрое меньше (1,1 тысячи тонн). А замыкает тройку лидеров Норвегия, в марте отгрузившая 935,6 тонны.При этом Гренландия по сравнению с февралем нарастила поставки вдвое, а Норвегия смогла их увеличить на 10%.

https://ria.ru/20240527/zakupki-1948517561.html

https://ria.ru/20240528/odezhda-1948808848.html

россия

гренландия

норвегия

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экономика, россия, гренландия, норвегия, евросоюз