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ЕС резко нарастил закупки у России мороженой трески и пикши - РИА Новости, 29.05.2024
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04:06 29.05.2024 (обновлено: 05:46 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/es-1949035909.html
ЕС резко нарастил закупки у России мороженой трески и пикши
ЕС резко нарастил закупки у России мороженой трески и пикши - РИА Новости, 29.05.2024
ЕС резко нарастил закупки у России мороженой трески и пикши
Евросоюз в марте резко нарастил покупки мороженой трески и пикши у России, доведя импорт трески до максимума с конца прошлого года, а пикши - до рекорда с... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T04:06
2024-05-29T05:46
экономика
россия
гренландия
норвегия
евросоюз
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Евросоюз в марте резко нарастил покупки мороженой трески и пикши у России, доведя импорт трески до максимума с конца прошлого года, а пикши - до рекорда с начала прошлого года, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики.Так, в марте Россия поставила ЕС 3,8 тысячи тонн мороженой трески стоимостью 13,4 миллиона евро — это самый заметный объем с декабря прошлого года как в натуральном, так и в денежном выражении.Также в начале весны в Евросоюз было продано 752,7 тонны мороженой пикши на 1,8 миллиона евро, что стало максимальным значением с начала прошлого года.По сравнению с февралем поставки мороженой трески из России выросли на 14% в денежном выражении и на 11,4% — в натуральном, а пикши — втрое по стоимости и в 2,4 раза по объему.Россия при этом является крупнейшим поставщиком мороженой трески в Евросоюз. Входящая в состав Дании Гренландия отгрузила на континент втрое меньше (1,1 тысячи тонн). А замыкает тройку лидеров Норвегия, в марте отгрузившая 935,6 тонны.При этом Гренландия по сравнению с февралем нарастила поставки вдвое, а Норвегия смогла их увеличить на 10%.
https://ria.ru/20240527/zakupki-1948517561.html
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экономика, россия, гренландия, норвегия, евросоюз
Экономика, Россия, Гренландия, Норвегия, Евросоюз
ЕС резко нарастил закупки у России мороженой трески и пикши

Евросоюз в марте резко нарастил покупки мороженой трески и пикши у России

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСотрудник в цехе рыбоперерабатывающего завода "Русская треска" в Мурманске
Сотрудник в цехе рыбоперерабатывающего завода Русская треска в Мурманске - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Евросоюз в марте резко нарастил покупки мороженой трески и пикши у России, доведя импорт трески до максимума с конца прошлого года, а пикши - до рекорда с начала прошлого года, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики.
Так, в марте Россия поставила ЕС 3,8 тысячи тонн мороженой трески стоимостью 13,4 миллиона евро — это самый заметный объем с декабря прошлого года как в натуральном, так и в денежном выражении.
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Также в начале весны в Евросоюз было продано 752,7 тонны мороженой пикши на 1,8 миллиона евро, что стало максимальным значением с начала прошлого года.
По сравнению с февралем поставки мороженой трески из России выросли на 14% в денежном выражении и на 11,4% — в натуральном, а пикши — втрое по стоимости и в 2,4 раза по объему.
Россия при этом является крупнейшим поставщиком мороженой трески в Евросоюз. Входящая в состав Дании Гренландия отгрузила на континент втрое меньше (1,1 тысячи тонн). А замыкает тройку лидеров Норвегия, в марте отгрузившая 935,6 тонны.
При этом Гренландия по сравнению с февралем нарастила поставки вдвое, а Норвегия смогла их увеличить на 10%.
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