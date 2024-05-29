https://ria.ru/20240529/erevan-1949049231.html

Протестующие в Ереване направились к зданию МВД

Протестующие в Ереване направились к зданию МВД - РИА Новости, 29.05.2024

Протестующие в Ереване направились к зданию МВД

Участники акций протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна направляются к зданию МВД республики, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T08:25

2024-05-29T08:25

2024-05-29T12:35

в мире

ереван

азербайджан

никол пашинян

армянская апостольская церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949053756_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8b2ac4fbe0cc7e70fc792e72e1d4a347.jpg

ЕРЕВАН, 29 мая — РИА Новости. Участники акций протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна направляются к зданию МВД республики, сообщил корреспондент РИА Новости. "Я решил направиться в МВД и потребовать ответа за действия полиции, выяснить — эти приказы отдает министр внутренних дел или приказывают ему", — сказал лидер протеста архиепископ Баграт Галстанян.На митинге своих сторонников он заявил, что полиция должна дать разъяснения о насилии по отношению к участникам акций. С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна и прекращения делимитации границы с Азербайджаном, в рамках которой под контроль Баку переходят некоторые приграничные территории. Манифестации возглавил глава Тавушской епархии ААЦ архиепископ Баграт Галстанян. Делимитация границы Армении и АзербайджанаВ марте в аппарате вице-премьера Азербайджана заявили, что Баку требует от Еревана незамедлительно передать республике четыре неэксклавных села. Кроме того, там добавили, что в рамках делимитации армяно-азербайджанской границы также "будет решен вопрос" о четырех эксклавных селах, которые сейчас контролирует соседняя страна.После этого премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что правительство республики готово начать делимитацию границы с Тавушской области, в которой Баку требует передать несколько населенных пунктов. Восемнадцатого марта, общаясь с жителями приграничных сел в регионе, политик подчеркнул, что если Ереван не выполнит требования Азербайджана о передаче территорий, то начнется война.В середине апреля МИД Армении сообщил, что специальные комиссии двух стран предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". После этого стороны начали проводить работы "на земле", на линии между государствами появились первые пограничные столбы.Как сообщили в Азербайджане в конце мая, по итогам делимитации под контроль Баку перешли территории четырех сел Газахского района — всего 6,5 квадратного километра. Республики уже определили линию границы длиной 12,7 километра.Согласованный участок с обеих сторон взяли под охрану пограничники, заменив собой военных.

https://ria.ru/20240522/armeniya-1947687386.html

https://ria.ru/20240507/pashinyan-1944351806.html

https://ria.ru/20240528/armeniya-1948824739.html

https://ria.ru/20240516/armeniya-1946531458.html

ереван

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Участники акций протеста в Ереване направляются к зданию МВД Участники акций протеста с требованием отставки премьера Армении Пашиняна направляются к зданию МВД 2024-05-29T08:25 true PT0M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ереван, азербайджан, никол пашинян, армянская апостольская церковь