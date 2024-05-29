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Протестующие в Ереване направились к зданию МВД - РИА Новости, 29.05.2024
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08:25 29.05.2024 (обновлено: 12:35 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/erevan-1949049231.html
Протестующие в Ереване направились к зданию МВД
Протестующие в Ереване направились к зданию МВД - РИА Новости, 29.05.2024
Протестующие в Ереване направились к зданию МВД
Участники акций протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна направляются к зданию МВД республики, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T08:25
2024-05-29T12:35
в мире
ереван
азербайджан
никол пашинян
армянская апостольская церковь
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ЕРЕВАН, 29 мая — РИА Новости. Участники акций протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна направляются к зданию МВД республики, сообщил корреспондент РИА Новости. &quot;Я решил направиться в МВД и потребовать ответа за действия полиции, выяснить — эти приказы отдает министр внутренних дел или приказывают ему&quot;, — сказал лидер протеста архиепископ Баграт Галстанян.На митинге своих сторонников он заявил, что полиция должна дать разъяснения о насилии по отношению к участникам акций. С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна и прекращения делимитации границы с Азербайджаном, в рамках которой под контроль Баку переходят некоторые приграничные территории. Манифестации возглавил глава Тавушской епархии ААЦ архиепископ Баграт Галстанян. Делимитация границы Армении и АзербайджанаВ марте в аппарате вице-премьера Азербайджана заявили, что Баку требует от Еревана незамедлительно передать республике четыре неэксклавных села. Кроме того, там добавили, что в рамках делимитации армяно-азербайджанской границы также "будет решен вопрос" о четырех эксклавных селах, которые сейчас контролирует соседняя страна.После этого премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что правительство республики готово начать делимитацию границы с Тавушской области, в которой Баку требует передать несколько населенных пунктов. Восемнадцатого марта, общаясь с жителями приграничных сел в регионе, политик подчеркнул, что если Ереван не выполнит требования Азербайджана о передаче территорий, то начнется война.В середине апреля МИД Армении сообщил, что специальные комиссии двух стран предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". После этого стороны начали проводить работы "на земле", на линии между государствами появились первые пограничные столбы.Как сообщили в Азербайджане в конце мая, по итогам делимитации под контроль Баку перешли территории четырех сел Газахского района — всего 6,5 квадратного километра. Республики уже определили линию границы длиной 12,7 километра.Согласованный участок с обеих сторон взяли под охрану пограничники, заменив собой военных.
https://ria.ru/20240522/armeniya-1947687386.html
https://ria.ru/20240507/pashinyan-1944351806.html
https://ria.ru/20240528/armeniya-1948824739.html
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Участники акций протеста в Ереване направляются к зданию МВД
Участники акций протеста с требованием отставки премьера Армении Пашиняна направляются к зданию МВД
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в мире, ереван, азербайджан, никол пашинян, армянская апостольская церковь
В мире, Ереван, Азербайджан, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь
Протестующие в Ереване направились к зданию МВД

Протестующие в Ереване, требующие отставки Пашиняна, направились к зданию МВД

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 29 мая — РИА Новости. Участники акций протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна направляются к зданию МВД республики, сообщил корреспондент РИА Новости.
«

"Я решил направиться в МВД и потребовать ответа за действия полиции, выяснить — эти приказы отдает министр внутренних дел или приказывают ему", — сказал лидер протеста архиепископ Баграт Галстанян.

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На митинге своих сторонников он заявил, что полиция должна дать разъяснения о насилии по отношению к участникам акций.
С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна и прекращения делимитации границы с Азербайджаном, в рамках которой под контроль Баку переходят некоторые приграничные территории. Манифестации возглавил глава Тавушской епархии ААЦ архиепископ Баграт Галстанян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Пашинян заявил об опасности неделимитации границы с Азербайджаном
7 мая, 11:57

Делимитация границы Армении и Азербайджана

В марте в аппарате вице-премьера Азербайджана заявили, что Баку требует от Еревана незамедлительно передать республике четыре неэксклавных села. Кроме того, там добавили, что в рамках делимитации армяно-азербайджанской границы также "будет решен вопрос" о четырех эксклавных селах, которые сейчас контролирует соседняя страна.
После этого премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что правительство республики готово начать делимитацию границы с Тавушской области, в которой Баку требует передать несколько населенных пунктов. Восемнадцатого марта, общаясь с жителями приграничных сел в регионе, политик подчеркнул, что если Ереван не выполнит требования Азербайджана о передаче территорий, то начнется война.
Ереван - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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В середине апреля МИД Армении сообщил, что специальные комиссии двух стран предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". После этого стороны начали проводить работы "на земле", на линии между государствами появились первые пограничные столбы.
Как сообщили в Азербайджане в конце мая, по итогам делимитации под контроль Баку перешли территории четырех сел Газахского района — всего 6,5 квадратного километра. Республики уже определили линию границы длиной 12,7 километра.
Согласованный участок с обеих сторон взяли под охрану пограничники, заменив собой военных.
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