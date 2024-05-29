https://ria.ru/20240529/ekzamen-1949060026.html

Демонстрационный экзамен поможет школьникам Москвы получить баллы для вузов

Демонстрационный экзамен поможет школьникам Москвы получить баллы для вузов - РИА Новости, 29.05.2024

Демонстрационный экзамен поможет школьникам Москвы получить баллы для вузов

Демонстрационный экзамен поможет 500 школьникам Москвы, ставшими победителями, получить допбаллы для поступления в вузы, всего его написали 4,5 тысячи... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T10:17

2024-05-29T10:17

2024-05-29T10:17

общество

москва

анастасия ракова

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

приемная кампания в вузы

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Демонстрационный экзамен поможет 500 школьникам Москвы, ставшими победителями, получить допбаллы для поступления в вузы, всего его написали 4,5 тысячи московских школьников, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Демонстрационный экзамен проводится по дисциплинам дополнительного образования. "Мы проводим демонстрационный экзамен с 2017 года. За это время в нем поучаствовали более 17 тысяч столичных школьников, свыше трех тысяч из них получили льготы при поступлении в ведущие вузы Москвы. Только в этом году победителями и призерами стали более 500 детей. Они тоже получат дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. 29 из них написали работы на максимально возможный балл, верно решив все задания", — рассказала Ракова. Вице-мэр ответила, что всего экзамен сдавали более 4,5 тысячи ребят. В этом году экзамен проходил по 14 компетенциям. В их числе — разработка приложений, управление дронами, веб- и промышленный дизайн, цифровая иллюстрация и фирменный стиль, включающий работу над брендингом.

https://ria.ru/20240528/ege-1734473764.html

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общество, москва, анастасия ракова , единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование, приемная кампания в вузы