Рейтинг@Mail.ru
Демонстрационный экзамен поможет школьникам Москвы получить баллы для вузов - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/ekzamen-1949060026.html
Демонстрационный экзамен поможет школьникам Москвы получить баллы для вузов
Демонстрационный экзамен поможет школьникам Москвы получить баллы для вузов - РИА Новости, 29.05.2024
Демонстрационный экзамен поможет школьникам Москвы получить баллы для вузов
Демонстрационный экзамен поможет 500 школьникам Москвы, ставшими победителями, получить допбаллы для поступления в вузы, всего его написали 4,5 тысячи... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T10:17
2024-05-29T10:17
общество
москва
анастасия ракова
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
приемная кампания в вузы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944317016_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2347a8b09712f706e1fc0ebb7037c3a.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Демонстрационный экзамен поможет 500 школьникам Москвы, ставшими победителями, получить допбаллы для поступления в вузы, всего его написали 4,5 тысячи московских школьников, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Демонстрационный экзамен проводится по дисциплинам дополнительного образования. "Мы проводим демонстрационный экзамен с 2017 года. За это время в нем поучаствовали более 17 тысяч столичных школьников, свыше трех тысяч из них получили льготы при поступлении в ведущие вузы Москвы. Только в этом году победителями и призерами стали более 500 детей. Они тоже получат дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. 29 из них написали работы на максимально возможный балл, верно решив все задания", — рассказала Ракова. Вице-мэр ответила, что всего экзамен сдавали более 4,5 тысячи ребят. В этом году экзамен проходил по 14 компетенциям. В их числе — разработка приложений, управление дронами, веб- и промышленный дизайн, цифровая иллюстрация и фирменный стиль, включающий работу над брендингом.
https://ria.ru/20240528/ege-1734473764.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944317016_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aa55bf51a7d6f18c79108e04efb5cb84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, анастасия ракова , единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование, приемная кампания в вузы
Общество, Москва, Анастасия Ракова , Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование, Приемная кампания в вузы

Демонстрационный экзамен поможет школьникам Москвы получить баллы для вузов

© iStock.com / skynesherСтаршеклассники во время занятий
Старшеклассники во время занятий - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© iStock.com / skynesher
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Демонстрационный экзамен поможет 500 школьникам Москвы, ставшими победителями, получить допбаллы для поступления в вузы, всего его написали 4,5 тысячи московских школьников, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Демонстрационный экзамен проводится по дисциплинам дополнительного образования.
"Мы проводим демонстрационный экзамен с 2017 года. За это время в нем поучаствовали более 17 тысяч столичных школьников, свыше трех тысяч из них получили льготы при поступлении в ведущие вузы Москвы. Только в этом году победителями и призерами стали более 500 детей. Они тоже получат дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. 29 из них написали работы на максимально возможный балл, верно решив все задания", — рассказала Ракова.
Вице-мэр ответила, что всего экзамен сдавали более 4,5 тысячи ребят. В этом году экзамен проходил по 14 компетенциям. В их числе — разработка приложений, управление дронами, веб- и промышленный дизайн, цифровая иллюстрация и фирменный стиль, включающий работу над брендингом.
Расписание ЕГЭ-2024
Расписание ЕГЭ в 2024-м: даты проведения экзаменов для 11-х классов
Вчера, 11:27
 
ОбществоМоскваАнастасия РаковаЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_ОбразованиеПриемная кампания в вузы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала