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Экспобанк закрыл сделку по приобретению российской "дочки" HSBC - РИА Новости, 29.05.2024
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14:43 29.05.2024 (обновлено: 14:44 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/ekspobank-1949133232.html
Экспобанк закрыл сделку по приобретению российской "дочки" HSBC
Экспобанк закрыл сделку по приобретению российской "дочки" HSBC - РИА Новости, 29.05.2024
Экспобанк закрыл сделку по приобретению российской "дочки" HSBC
Экспобанк сообщил, что закрыл сделку по приобретению российской "дочки" британского HSBC, она будет переименована и продолжит работу. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:43
2024-05-29T14:44
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Экспобанк сообщил, что закрыл сделку по приобретению российской "дочки" британского HSBC, она будет переименована и продолжит работу. "Экспобанк успешно закрыл сделку и приобрел 100% долей ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" у HSBC Europe B.V. Получены одобрения президента РФ в соответствии с указом №520 и Центрального банка Российской Федерации. Дочерний банк продолжит свою работу под новым наименованием", - сказано в сообщении. Британо-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc в июне 2022 года объявила о планируемой продаже своего дочернего банка в России. В феврале текущего года президент России своим распоряжением дал разрешение Экспобанку приобрести 100% долей в "Эйч-эс-би-си банке". Экспобанк, согласно "РИА Рейтингу" на 1 апреля, занимает 45-е место среди кредитных организаций России по объему активов. Сконцентрирован на развитии корпоративного бизнеса и сегмента автокредитования, имеет большой опыт в реализации сделок по покупке и консолидации активов (M&amp;A).
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экономика, коммерческая недвижимость, россия, экспобанк, hsbc, риа рейтинг
Экономика, Коммерческая недвижимость, Россия, Экспобанк, HSBC, РИА Рейтинг
Экспобанк закрыл сделку по приобретению российской "дочки" HSBC

Экспобанк: российская "дочка" HSBC будет переименована и продолжит работу

© Flickr / Karen BryanВывеска HSBC
Вывеска HSBC - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Flickr / Karen Bryan
Вывеска HSBC. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Экспобанк сообщил, что закрыл сделку по приобретению российской "дочки" британского HSBC, она будет переименована и продолжит работу.
«
"Экспобанк успешно закрыл сделку и приобрел 100% долей ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" у HSBC Europe B.V. Получены одобрения президента РФ в соответствии с указом №520 и Центрального банка Российской Федерации. Дочерний банк продолжит свою работу под новым наименованием", - сказано в сообщении.
Британо-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc в июне 2022 года объявила о планируемой продаже своего дочернего банка в России. В феврале текущего года президент России своим распоряжением дал разрешение Экспобанку приобрести 100% долей в "Эйч-эс-би-си банке".
Экспобанк, согласно "РИА Рейтингу" на 1 апреля, занимает 45-е место среди кредитных организаций России по объему активов. Сконцентрирован на развитии корпоративного бизнеса и сегмента автокредитования, имеет большой опыт в реализации сделок по покупке и консолидации активов (M&A).
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