https://ria.ru/20240529/ekspobank-1949133232.html

Экспобанк закрыл сделку по приобретению российской "дочки" HSBC

Экспобанк закрыл сделку по приобретению российской "дочки" HSBC - РИА Новости, 29.05.2024

Экспобанк закрыл сделку по приобретению российской "дочки" HSBC

Экспобанк сообщил, что закрыл сделку по приобретению российской "дочки" британского HSBC, она будет переименована и продолжит работу. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:43

2024-05-29T14:43

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Экспобанк сообщил, что закрыл сделку по приобретению российской "дочки" британского HSBC, она будет переименована и продолжит работу. "Экспобанк успешно закрыл сделку и приобрел 100% долей ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" у HSBC Europe B.V. Получены одобрения президента РФ в соответствии с указом №520 и Центрального банка Российской Федерации. Дочерний банк продолжит свою работу под новым наименованием", - сказано в сообщении. Британо-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc в июне 2022 года объявила о планируемой продаже своего дочернего банка в России. В феврале текущего года президент России своим распоряжением дал разрешение Экспобанку приобрести 100% долей в "Эйч-эс-би-си банке". Экспобанк, согласно "РИА Рейтингу" на 1 апреля, занимает 45-е место среди кредитных организаций России по объему активов. Сконцентрирован на развитии корпоративного бизнеса и сегмента автокредитования, имеет большой опыт в реализации сделок по покупке и консолидации активов (M&A).

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