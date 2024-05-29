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Омбудсмен не получала жалоб после скандала с пропуском выпускников на ЕГЭ - РИА Новости, 29.05.2024
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19:45 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/ege-1949215626.html
Омбудсмен не получала жалоб после скандала с пропуском выпускников на ЕГЭ
Омбудсмен не получала жалоб после скандала с пропуском выпускников на ЕГЭ - РИА Новости, 29.05.2024
Омбудсмен не получала жалоб после скандала с пропуском выпускников на ЕГЭ
Уполномоченный по правам ребёнка в Воронежской области Ирина Попова на своей странице в соцсети "ВКонтакте" заявила, что ей не поступали жалобы после скандала с РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T19:45
2024-05-29T19:45
воронеж
единый государственный экзамен (егэ)
россия
скандал с досмотром перед егэ в воронеже
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в Воронежской области Ирина Попова на своей странице в соцсети "ВКонтакте" заявила, что ей не поступали жалобы после скандала с пропуском выпускников через рамку-металлодетектор на ЕГЭ в воронежской школе. Попова написала, что подключилась к выяснению обстоятельств произошедшего. "Безусловно, соблюдение прав ребёнка и обеспечение безопасности детей для нас всегда были и остаются в приоритете. Хочу отметить, что после случившегося в школе № 62 жалоб на процедуру проведения экзамена ни от родителей, ни от школьников к уполномоченному по правам ребёнка не поступало", - сообщила омбудсмен. По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел во вторник в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку. В канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало. Источник РИА Новости сообщал, что спикер Госдумы Вячеслав Володин встретится в среду с премьер-министром Михаилом Мишустиным и обсудит инцидент в Воронеже.
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воронеж, единый государственный экзамен (егэ), россия, скандал с досмотром перед егэ в воронеже
Воронеж, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Россия, Скандал с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже
Омбудсмен не получала жалоб после скандала с пропуском выпускников на ЕГЭ

Омбудсмен Попова не получала жалоб после инцидента с досмотром школьниц на ЕГЭ

Кадр записи камеры видеонаблюдения с моментом досмотра школьниц в Воронеже
Кадр записи камеры видеонаблюдения с моментом досмотра школьниц в Воронеже
Кадр записи камеры видеонаблюдения с моментом досмотра школьниц в Воронеже
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в Воронежской области Ирина Попова на своей странице в соцсети "ВКонтакте" заявила, что ей не поступали жалобы после скандала с пропуском выпускников через рамку-металлодетектор на ЕГЭ в воронежской школе.
Попова написала, что подключилась к выяснению обстоятельств произошедшего.
"Безусловно, соблюдение прав ребёнка и обеспечение безопасности детей для нас всегда были и остаются в приоритете. Хочу отметить, что после случившегося в школе № 62 жалоб на процедуру проведения экзамена ни от родителей, ни от школьников к уполномоченному по правам ребёнка не поступало", - сообщила омбудсмен.
По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел во вторник в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку. В канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало. Источник РИА Новости сообщал, что спикер Госдумы Вячеслав Володин встретится в среду с премьер-министром Михаилом Мишустиным и обсудит инцидент в Воронеже.
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ВоронежЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)РоссияСкандал с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже
 
 
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