Омбудсмен не получала жалоб после скандала с пропуском выпускников на ЕГЭ
Омбудсмен Попова не получала жалоб после инцидента с досмотром школьниц на ЕГЭ
Кадр записи камеры видеонаблюдения с моментом досмотра школьниц в Воронеже
Кадр записи камеры видеонаблюдения с моментом досмотра школьниц в Воронеже
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в Воронежской области Ирина Попова на своей странице в соцсети "ВКонтакте" заявила, что ей не поступали жалобы после скандала с пропуском выпускников через рамку-металлодетектор на ЕГЭ в воронежской школе.
Попова написала, что подключилась к выяснению обстоятельств произошедшего.
"Безусловно, соблюдение прав ребёнка и обеспечение безопасности детей для нас всегда были и остаются в приоритете. Хочу отметить, что после случившегося в школе № 62 жалоб на процедуру проведения экзамена ни от родителей, ни от школьников к уполномоченному по правам ребёнка не поступало", - сообщила омбудсмен.
По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел во вторник в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку. В канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало. Источник РИА Новости сообщал, что спикер Госдумы Вячеслав Володин встретится в среду с премьер-министром Михаилом Мишустиным и обсудит инцидент в Воронеже.