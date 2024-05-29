https://ria.ru/20240529/ege-1949215626.html

Омбудсмен не получала жалоб после скандала с пропуском выпускников на ЕГЭ

Омбудсмен не получала жалоб после скандала с пропуском выпускников на ЕГЭ - РИА Новости, 29.05.2024

Омбудсмен не получала жалоб после скандала с пропуском выпускников на ЕГЭ

Уполномоченный по правам ребёнка в Воронежской области Ирина Попова на своей странице в соцсети "ВКонтакте" заявила, что ей не поступали жалобы после скандала с РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T19:45

2024-05-29T19:45

2024-05-29T19:45

воронеж

единый государственный экзамен (егэ)

россия

скандал с досмотром перед егэ в воронеже

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949147488_380:0:1848:826_1920x0_80_0_0_bceee81beccf6b898615b14a57fe30a8.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в Воронежской области Ирина Попова на своей странице в соцсети "ВКонтакте" заявила, что ей не поступали жалобы после скандала с пропуском выпускников через рамку-металлодетектор на ЕГЭ в воронежской школе. Попова написала, что подключилась к выяснению обстоятельств произошедшего. "Безусловно, соблюдение прав ребёнка и обеспечение безопасности детей для нас всегда были и остаются в приоритете. Хочу отметить, что после случившегося в школе № 62 жалоб на процедуру проведения экзамена ни от родителей, ни от школьников к уполномоченному по правам ребёнка не поступало", - сообщила омбудсмен. По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел во вторник в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку. В канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало. Источник РИА Новости сообщал, что спикер Госдумы Вячеслав Володин встретится в среду с премьер-министром Михаилом Мишустиным и обсудит инцидент в Воронеже.

https://ria.ru/20240529/dosmotr-1949203473.html

воронеж

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воронеж, единый государственный экзамен (егэ), россия, скандал с досмотром перед егэ в воронеже