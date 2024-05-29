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В пункте приема ЕГЭ в Воронеже прокомментировали инцидент с досмотром - РИА Новости, 29.05.2024
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18:14 29.05.2024 (обновлено: 18:44 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/ege-1949192288.html
В пункте приема ЕГЭ в Воронеже прокомментировали инцидент с досмотром
В пункте приема ЕГЭ в Воронеже прокомментировали инцидент с досмотром - РИА Новости, 29.05.2024
В пункте приема ЕГЭ в Воронеже прокомментировали инцидент с досмотром
Сотрудники пункта приема ЕГЭ в школе Воронежа заявили, что никто не просил у выпускников снимать или поднимать одежду, соответствующий комментарий руководителя... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T18:14
2024-05-29T18:44
общество
воронеж
единый государственный экзамен (егэ)
скандал с досмотром перед егэ в воронеже
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Сотрудники пункта приема ЕГЭ в школе Воронежа заявили, что никто не просил у выпускников снимать или поднимать одежду, соответствующий комментарий руководителя пункта приема экзаменов в школе №62 опубликован в официальном Telegram-канале управления образования и молодежной политики Воронежа города.По словам руководителя, имя которой не указано, выпускники заблаговременно и детально информируются о том, какие предметы запрещено проносить на экзамен. "Рамки на входе настроены обычным образом и, соответственно, не реагируют на обычную одежду, о чем свидетельствует и то, что десятки экзаменуемых проходят ее с первого раза", - рассказала руководитель. Она уточнила, что если учащийся и повторно не может пройти рамку, его обследуют ручным металлодетектором. "Иных осмотровых или досмотровых мероприятий в принципе не предусмотрено и не проводится, при этом ограничений на проход и участие в экзамене в таком случае нет, как нет и необходимости снимать какие-либо элементы с одежды", - подчеркнула руководитель. По ее словам, подавляющее большинство экзаменуемых прошли в тот день спокойно. Некоторые задерживались, выкладывали предметы, в том числе, вейпы, на которые рамка реагирует. "Я сама стояла на проходе все время. В процессе ни разу никто не просил выпускников ни поднимать, ни снимать одежду, как не просили и отделять какие-либо детали от нее. В этом нет никакой необходимости – независимо от этого, экзаменуемый в любом случае будет допущен в помещение для сдачи работы", - отметила она. По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел во вторник в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку. В канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало. Источник РИА Новости сообщал, что спикер Госдумы Вячеслав Володин встретится в среду с премьер-министром Михаилом Мишустиным и обсудит инцидент в Воронеже.
https://ria.ru/20240529/istochnik-1949123321.html
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общество, воронеж, единый государственный экзамен (егэ), скандал с досмотром перед егэ в воронеже, россия
Общество, Воронеж, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Скандал с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже, Россия
В пункте приема ЕГЭ в Воронеже прокомментировали инцидент с досмотром

Глава пункта приема ЕГЭ: школьниц не просили снимать одежду при досмотре

Кадр записи камеры видеонаблюдения с моментом досмотра школьниц в Воронеже
Кадр записи камеры видеонаблюдения с моментом досмотра школьниц в Воронеже
Кадр записи камеры видеонаблюдения с моментом досмотра школьниц в Воронеже
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Сотрудники пункта приема ЕГЭ в школе Воронежа заявили, что никто не просил у выпускников снимать или поднимать одежду, соответствующий комментарий руководителя пункта приема экзаменов в школе №62 опубликован в официальном Telegram-канале управления образования и молодежной политики Воронежа города.
По словам руководителя, имя которой не указано, выпускники заблаговременно и детально информируются о том, какие предметы запрещено проносить на экзамен.
Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Источник раскрыл детали инцидента при досмотре перед ЕГЭ в Воронеже
Вчера, 14:12
"Рамки на входе настроены обычным образом и, соответственно, не реагируют на обычную одежду, о чем свидетельствует и то, что десятки экзаменуемых проходят ее с первого раза", - рассказала руководитель.
Она уточнила, что если учащийся и повторно не может пройти рамку, его обследуют ручным металлодетектором. "Иных осмотровых или досмотровых мероприятий в принципе не предусмотрено и не проводится, при этом ограничений на проход и участие в экзамене в таком случае нет, как нет и необходимости снимать какие-либо элементы с одежды", - подчеркнула руководитель.
По ее словам, подавляющее большинство экзаменуемых прошли в тот день спокойно. Некоторые задерживались, выкладывали предметы, в том числе, вейпы, на которые рамка реагирует.
"Я сама стояла на проходе все время. В процессе ни разу никто не просил выпускников ни поднимать, ни снимать одежду, как не просили и отделять какие-либо детали от нее. В этом нет никакой необходимости – независимо от этого, экзаменуемый в любом случае будет допущен в помещение для сдачи работы", - отметила она.
По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел во вторник в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку. В канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало. Источник РИА Новости сообщал, что спикер Госдумы Вячеслав Володин встретится в среду с премьер-министром Михаилом Мишустиным и обсудит инцидент в Воронеже.
Сдача единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Министр образования Воронежской области прокомментировала досмотр перед ЕГЭ
Вчера, 16:12
 
ОбществоВоронежЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Скандал с досмотром перед ЕГЭ в ВоронежеРоссия
 
 
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