https://ria.ru/20240529/ege-1949147610.html

Музаев выступит в комитете ГД по просвещению по теме ситуации с ЕГЭ

Музаев выступит в комитете ГД по просвещению по теме ситуации с ЕГЭ - РИА Новости, 29.05.2024

Музаев выступит в комитете ГД по просвещению по теме ситуации с ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев 30 мая выступит в комете Госдумы РФ по просвещению с темой досмотра школьниц перед ЕГЭ в Воронеже, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T15:19

2024-05-29T15:19

2024-05-29T15:29

общество

воронеж

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

россия

скандал с досмотром перед егэ в воронеже

анзор музаев

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев 30 мая выступит в комете Госдумы РФ по просвещению с темой досмотра школьниц перед ЕГЭ в Воронеже, сообщили РИА Новости в ведомстве."Завтра в 11.00 заседание, Музаев будет… выступать", - уточнили в Рособрнадзоре.По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел накануне в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку во вторник. В канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало.Утром в среду скандал начал набирать обороты. Ряд федеральных Telegram-каналов привел унизительные подробности, рассказанные девушками. Так, две школьницы рассказали Telegram-каналу Baza, что им пришлось снимать нижнее белье, потому что металлодетектор пищал, предположительно из-за металлических косточек бюстгальтеров. Между тем, в соцсетях появилось видео, на котором девушка в белом свитере проходит через "рамку", та, видимо, начинает пищать, потому что она возвращается и приподнимает кофту, демонстрируя охраннику-мужчине отсутствие запрещенных предметов. Под кофтой отчетливо видно ее нижнее белье.Источник в правительстве Воронежской области заявил РИА Новости, что попавшая на видео школьница не обращалась с жалобой в минобразования региона. Подтверждений словам других девушек, выступающих в СМИ, чиновники также, по его словам, не нашли.

https://ria.ru/20240529/dosmotr-1949144308.html

https://ria.ru/20240529/ege-1949143640.html

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общество, воронеж, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия, скандал с досмотром перед егэ в воронеже, анзор музаев