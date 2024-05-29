https://ria.ru/20240529/ege-1949134678.html
Володин отреагировал на ситуацию с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже
Володин отреагировал на ситуацию с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже - РИА Новости, 29.05.2024
Володин отреагировал на ситуацию с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже
Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина сообщила РИА Новости, что председатель ГД Вячеслав Володин поддержал ее предложение об обращении в... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:48
2024-05-29T14:48
2024-05-29T14:55
единый государственный экзамен (егэ)
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина сообщила РИА Новости, что председатель ГД Вячеслав Володин поддержал ее предложение об обращении в соответствующие органы в связи с инцидентом в одной из школ Воронежа, где, по сообщениям местных Telegram-каналов, выпускниц заставляли раздеваться перед ЕГЭ для досмотра в поисках телефонов. "Володин поддержал", - ответила Останина на соответствующий вопрос РИА Новости.
https://ria.ru/20240529/istochnik-1949123321.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый государственный экзамен (егэ), вячеслав володин, общество
Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Вячеслав Володин, Общество
Володин отреагировал на ситуацию с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже
Останина: Володин поддержал обращение в органы из-за ситуации с ЕГЭ в Воронеже