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Володин отреагировал на ситуацию с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже - РИА Новости, 29.05.2024
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14:48 29.05.2024 (обновлено: 14:55 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/ege-1949134678.html
Володин отреагировал на ситуацию с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже
Володин отреагировал на ситуацию с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже - РИА Новости, 29.05.2024
Володин отреагировал на ситуацию с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже
Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина сообщила РИА Новости, что председатель ГД Вячеслав Володин поддержал ее предложение об обращении в... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:48
2024-05-29T14:55
единый государственный экзамен (егэ)
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина сообщила РИА Новости, что председатель ГД Вячеслав Володин поддержал ее предложение об обращении в соответствующие органы в связи с инцидентом в одной из школ Воронежа, где, по сообщениям местных Telegram-каналов, выпускниц заставляли раздеваться перед ЕГЭ для досмотра в поисках телефонов. "Володин поддержал", - ответила Останина на соответствующий вопрос РИА Новости.
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единый государственный экзамен (егэ), вячеслав володин, общество
Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Вячеслав Володин, Общество
Володин отреагировал на ситуацию с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже

Останина: Володин поддержал обращение в органы из-за ситуации с ЕГЭ в Воронеже

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОрганизатор и ученики перед началом сдачи досрочного единого государственного экзамена по литературе
Организатор и ученики перед началом сдачи досрочного единого государственного экзамена по литературе - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Организатор и ученики перед началом сдачи досрочного единого государственного экзамена по литературе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина сообщила РИА Новости, что председатель ГД Вячеслав Володин поддержал ее предложение об обращении в соответствующие органы в связи с инцидентом в одной из школ Воронежа, где, по сообщениям местных Telegram-каналов, выпускниц заставляли раздеваться перед ЕГЭ для досмотра в поисках телефонов.
"Володин поддержал", - ответила Останина на соответствующий вопрос РИА Новости.
Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Источник раскрыл детали инцидента при досмотре перед ЕГЭ в Воронеже
14:12
 
Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Вячеслав ВолодинОбщество
 
 
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