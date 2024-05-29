https://ria.ru/20240529/ege-1949134678.html

Володин отреагировал на ситуацию с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже

Володин отреагировал на ситуацию с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже - РИА Новости, 29.05.2024

Володин отреагировал на ситуацию с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже

Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина сообщила РИА Новости, что председатель ГД Вячеслав Володин поддержал ее предложение об обращении в... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:48

2024-05-29T14:48

2024-05-29T14:55

единый государственный экзамен (егэ)

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина сообщила РИА Новости, что председатель ГД Вячеслав Володин поддержал ее предложение об обращении в соответствующие органы в связи с инцидентом в одной из школ Воронежа, где, по сообщениям местных Telegram-каналов, выпускниц заставляли раздеваться перед ЕГЭ для досмотра в поисках телефонов. "Володин поддержал", - ответила Останина на соответствующий вопрос РИА Новости.

https://ria.ru/20240529/istochnik-1949123321.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

единый государственный экзамен (егэ), вячеслав володин, общество