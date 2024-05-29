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СК начал проверку после жалоб на некорректный досмотр перед ЕГЭ в Воронеже - РИА Новости, 29.05.2024
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14:47 29.05.2024 (обновлено: 16:00 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/ege-1949134547.html
СК начал проверку после жалоб на некорректный досмотр перед ЕГЭ в Воронеже
СК начал проверку после жалоб на некорректный досмотр перед ЕГЭ в Воронеже - РИА Новости, 29.05.2024
СК начал проверку после жалоб на некорректный досмотр перед ЕГЭ в Воронеже
Следственный комитет начал проверку из-за скандала в воронежской школе при досмотре школьников перед ЕГЭ, сообщила РИА Новости представитель регионального... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:47
2024-05-29T16:00
происшествия
воронеж
следственный комитет россии (ск рф)
единый государственный экзамен (егэ)
скандал с досмотром перед егэ в воронеже
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая — РИА Новости. Следственный комитет начал проверку из-за скандала в воронежской школе при досмотре школьников перед ЕГЭ, сообщила РИА Новости представитель регионального управления ведомства.&quot;По данному факту следователями регионального СУ СК проводится проверка, выполняется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего&quot;, — сказала собеседница агентства.В свою очередь, проверку также организовала местная прокуратура.Как заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, если детали этого инцидента подтвердятся, она будет настаивать на строгом наказании виновных. Депутат добавила, что комитет проведет совещание с регионами, чтобы не допускать перегибов в организации ЕГЭ. Кроме того, запланирована встреча с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым, она состоится 30 мая.По данным нескольких воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел накануне в школе № 62 перед ЕГЭ по русскому языку. В канале "Мой и твой Воронеж" опубликовали отзыв от первого лица, автор которого рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило о проведении служебного расследования, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало.Утром в среду скандал начал набирать обороты. Ряд федеральных Telegram-каналов привел унизительные подробности, рассказанные девушками. Так, две школьницы сообщили Telegram-каналу Baza, что им пришлось снимать нижнее белье, потому что металлодетектор не пропускал их, предположительно, из-за металлических косточек бюстгальтеров. Между тем в соцсетях появилось видео, где девушка в белом свитере проходит через "рамку", которая, видимо, начинает пищать, потому что школьница возвращается и приподнимает кофту, демонстрируя охраннику-мужчине отсутствие запрещенных предметов. Под кофтой отчетливо видно ее нижнее белье.Источник в правительстве Воронежской области заявил РИА Новости, что попавшая на видео школьница не обращалась с жалобой в Минобразования региона. Подтверждений словам других девушек, выступающих в СМИ, чиновники также не нашли.
https://ria.ru/20240529/istochnik-1949123321.html
https://ria.ru/20240529/kuznetsova-1949136374.html
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происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф), единый государственный экзамен (егэ), скандал с досмотром перед егэ в воронеже
Происшествия, Воронеж, Следственный комитет России (СК РФ), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Скандал с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже
СК начал проверку после жалоб на некорректный досмотр перед ЕГЭ в Воронеже

СК выяснит обстоятельства инцидента с досмотром школьниц перед ЕГЭ в Воронеже

Кадр записи камеры видеонаблюдения с моментом досмотра школьниц в Воронеже
Кадр записи камеры видеонаблюдения с моментом досмотра школьниц в Воронеже
Кадр записи камеры видеонаблюдения с моментом досмотра школьниц в Воронеже
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая — РИА Новости. Следственный комитет начал проверку из-за скандала в воронежской школе при досмотре школьников перед ЕГЭ, сообщила РИА Новости представитель регионального управления ведомства.
«

"По данному факту следователями регионального СУ СК проводится проверка, выполняется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего", — сказала собеседница агентства.

Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Источник раскрыл детали инцидента при досмотре перед ЕГЭ в Воронеже
14:12
В свою очередь, проверку также организовала местная прокуратура.
Как заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, если детали этого инцидента подтвердятся, она будет настаивать на строгом наказании виновных. Депутат добавила, что комитет проведет совещание с регионами, чтобы не допускать перегибов в организации ЕГЭ. Кроме того, запланирована встреча с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым, она состоится 30 мая.
По данным нескольких воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел накануне в школе № 62 перед ЕГЭ по русскому языку. В канале "Мой и твой Воронеж" опубликовали отзыв от первого лица, автор которого рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило о проведении служебного расследования, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало.
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Утром в среду скандал начал набирать обороты. Ряд федеральных Telegram-каналов привел унизительные подробности, рассказанные девушками. Так, две школьницы сообщили Telegram-каналу Baza, что им пришлось снимать нижнее белье, потому что металлодетектор не пропускал их, предположительно, из-за металлических косточек бюстгальтеров. Между тем в соцсетях появилось видео, где девушка в белом свитере проходит через "рамку", которая, видимо, начинает пищать, потому что школьница возвращается и приподнимает кофту, демонстрируя охраннику-мужчине отсутствие запрещенных предметов. Под кофтой отчетливо видно ее нижнее белье.
Источник в правительстве Воронежской области заявил РИА Новости, что попавшая на видео школьница не обращалась с жалобой в Минобразования региона. Подтверждений словам других девушек, выступающих в СМИ, чиновники также не нашли.
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ПроисшествияВоронежСледственный комитет России (СК РФ)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Скандал с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже
 
 
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